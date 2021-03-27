Netflix¥¢¥Ë¥á¡¢Ç¯Æâ¤Ë40ËÜ°Ê¾åÇÛ¿®Í½Äê¡¡¡Ö½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì¡×¡Ö¥¨¥Ç¥ó¡×ºÇ¿·¾ðÊó¤âÈ¯É½
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅÃæ¤Î¡ÖAnimeJapan 2021¡×¤Ç3·î27Æü¡¢¡Ö¥Í¥È¥Õ¥ê¥¢¥Ë¥á¡ªAnimeJapan 2021 ¥á¥¬À¹¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅÐÃÅ¤·¤¿Netflix¥¢¥Ë¥á¡¦¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÝ¯°æÂç¼ù»á¤«¤é¡¢2021Ç¯¤ËÌó40ËÜ°Ê¾å¤Î¿·¤¿¤ÊNetflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¤¬ÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì¡×¡Ö¥¨¥Ç¥ó¡×¡ÖYasuke -¥ä¥¹¥±-¡×¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö·î´©¥³¥ß¥Ã¥¯¥¼¥Î¥ó¡×¡Ê¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óÌ¡²è¤ò¥¢¥Ë¥á²½¤¹¤ë¡Ö½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì¡×¤Ï¡¢NetflixÁ´À¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤Ç6·î¤«¤éÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¡¢Âè1ÃÆPV¤â¸ø³«¡£±ÇÁü¤Ï¡Ö¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¡×¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖKAMIGAMI-¿À³ú-¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ö¥ê¥å¥ó¥Ò¥ë¥Ç¡ÊCV¡§Âô¾ë¤ß¤æ¤¡Ë¤Û¤«¡¢¥¼¥¦¥¹¡Ê¹âÌÚ¾Ä¡Ë¤äÏ¤ÉÛÊôÀè¡Ê´ØÃÒ°ì¡Ë¤é¿À¤È¿ÍÎàÂåÉ½¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´°Á´¿·ºî¤ÎSF¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ö¥¨¥Ç¥ó¡×¤Ï¡¢ÇÛ¿®Æü¤¬5·î27Æü¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥µ¥é¡Ê¹âÌîËãÎ¤²Â¡Ë¤È¡¢Èà½÷¤ò°é¤Æ¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎE92¡Ê°ËÆ£·òÂÀÏº¡Ë¡¢A37¡ÊÉ¹¾å¶³»Ò¡Ë¤¬¤ª¸ß¤¤¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¶¯¤¤å«¤ä¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤À¤±¤¬½»¤à³¹¡È¥¨¥Ç¥ó3¡É¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢¿Í´Ö¤ò°¤È¤¹¤ë»ÙÇÛ¼Ô¥¼¥í¡Ê»³»û¹¨°ì¡Ë¤È¥µ¥é¤¬ÂÐÖµ¤¹¤ë¶ÛÇ÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4·î29Æü¤«¤éÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎMAPPAÀ©ºî¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼»þÂå·à¡ÖYasuke -¥ä¥¹¥±-¡×¤«¤é¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¾®ÃÓ·ò¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¡¼¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÝ¯°æ»á¤Ï¡Ö¥é¥·¥ç¥ó¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹´ÆÆÄ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤ºÍÇ½¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤¤Æ¡¢MAPPA¤ËÄÌ¤¤¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´ÆÆÄ¤ÎËÜºî¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢ÇÛ¿®¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤ë¡Ö¶Ë¼çÉ×Æ»¡×¤«¤é¼ç¿Í¸ø¡¦Î¶Ìò¤ÎÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢¡Ö¥¨¥Ç¥ó¡×¤«¤é¥µ¥éÌò¤Î¹âÌî¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¡§¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥È ¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¡×¤«¤é¼ç¿Í¸ø¥ì¥ª¥ó¡¦S¡¦¥±¥Í¥Ç¥£Ìò¤Î¿¹ÀîÃÒÇ·¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¥È¡¼¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£ÄÅÅÄ¤Ï¡Ö¼çÉ×¤¢¤ë¤¢¤ë¤ä¡¢³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã´¶¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤ÈºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¡¢¥µ¥é¤òÀÖ¤óË·¤«¤é¾¯½÷¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ±é¤¸¤¿¹âÌî¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤Âç¤¤ÊÈëÌ©¤¬¤¢¤ë¤¬¥µ¥é¤È°ì½ï¤ËÎ¹¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¿¹Àî¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¡§¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥È ¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¡×¤¬¥·¥ê¡¼¥º½é¤ÎÏ¢Â³CG¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Û¥é¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¤¬·ë¹½½Å¸ü¤ÊÅ¸³«¤â¤¢¤Ã¤Æ¶½Ê³¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¥Í¥È¥Õ¥ê¥¢¥Ë¥á¡ª½Õ¤Î¥á¥¬À¹¤ê2»þ´ÖSP¡ª¡×¤ÎÇÛ¿®¤â·èÄê¤·¤¿¡£4·î4Æü¸á¸å8»þ¤«¤é10»þ¤Þ¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£