·§ÅÄÍË»Ò¡¢¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë»Ñ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¿¤Þ¤é¤ó!¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¥Þ¥¸¥¿¥¤¥×¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·§ÅÄÍË»Ò¡Ê38¡Ë¤¬23Æü¿¼Ìë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ºÇ¿·DVD¡Ö³ÐÀÃ¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿·§ÅÄ¤ÏºÇ¿·¥¤¥á¡¼¥¸DVD¡Ö³ÐÀÃ¡×¤Î¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¡Ö#¥°¥é¥Ó¥¢¡×¡Ö#¥°¥é¥Ó¥¢¥Ý¡¼¥º¡×¡Ö#¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö#¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¤òÅº¤¨¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¥Þ¥¸¥¿¥¤¥×¡×¡Ö´ö¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âåºÎï¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£