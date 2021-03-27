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Seismic crustal imaging using fin whale songs | Science
https://science.sciencemag.org/content/371/6530/731
The Haunting Music of Whale Song Is an Ocean of Untapped Seismic Data, Scientists Say
https://www.sciencealert.com/whale-songs-could-help-with-scientific-studies-of-earth-s-crust
The songs of fin whales offer new avenue for seismic studies of the oceanic crust
https://phys.org/news/2021-02-songs-fin-whales-avenue-seismic.html
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by Kuna et al., Science, 2021
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