¡ÖÀ¾¿·½É¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÀÚÃÇ°äÂÎ¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡×ÂçÅç¤Æ¤ë¤¬¶µ¤¨¤ë¡È¥Ð¥é¥Ð¥é»¦¿Í¤Î»ö¸ÎÊª·ï¡É
²£ÉÍ¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Çµ¯¤¤¿¼Í»¦»ö·ï¡ÄÂçÅç¤Æ¤ë¤¬¸ì¤ë¡Ö»´·à¤¬Ï¢º¿¤·¤¿¡ÈÈá±¿¤Î»ö¸ÎÊª·ï¡É¡× ¤«¤éÂ³¤¯
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê3Ëç¡Ë
¡¡»ä¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¸ÎÊª·ï¤Î¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖÂçÅç¤Æ¤ë¡×¤Ë¤Ï¡¢¤½¤³¤¬»ö¸ÎÊª·ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡È±ê¥¢¥¤¥³¥ó¡É¤¬Ìµ¿ô¤Ë¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»ö¸ÎÊª·ï¤Î¿ô¤¨Êý¤Ï¾¯¤·ÆÈÆÃ¤Ç¡¢¡Ö°ì¤Ä¤Î°äÂÎ¤¬Ê£¿ô¤Î»ö¸ÎÊª·ï¤òÀ¸¤à¡×¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°²ó¤Ï¤½¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢»àÂÎ¤¬°ÜÆ°¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ð¥é¥Ð¥é»¦¿Í»ö·ï¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´ñÌ¯¤Ê¼ÂÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ¡¿Á°ÊÔ¤«¤éÂ³¤¯¡Ë
À¾¿·½É¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÃËÀ¤ÎÀÚÃÇ°äÂÎ
¡¡¥Ð¥é¥Ð¥é»¦¿Í»ö·ï¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÎÄ´ñÅª¤ÊÈÈ¿Í¤¬ÏÄ¤ó¤ÀÍßË¾¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë»àÂÎ¤òÀÚ¤ê¹ï¤à¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¸÷·Ê¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î»ö·ï¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°äÂÎ¤òÀÚÃÇ¤·¤¿ÈÈ¿Í¤Ï°Æ³°¡ÈÉáÄÌ¡É¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð15Ç¯Á°¤ËÅìµþ¤ÎÀ¾¿·½É¤Ê¤É¤Ç¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÃËÀ¤ÎÀÚÃÇ°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢Åö½é¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ÏË½ÎÏÃÄ¤ä³°¹ñ¤Î¥Þ¥Õ¥£¥¢ÁÈ¿¥¤Ê¤É¡¢¶§°ÈÈºá¤Ë¼ê´·¤ì¤¿¼Ô¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô¤À¡×¤È¡ÈÊ¬ÀÏ¡É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
©iStock.com
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸å¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤½¤ÎÃËÀ¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë30Âå¤Î½÷¤Ç¡¢Ë½ÎÏÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ç¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó³°¹ñ¥Þ¥Õ¥£¥¢¤Î°ì°÷¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¥Ð¥é¥Ð¥é»¦¿Í»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¿Í´Ö¤Î°äÂÎ¤ò±¿¤Ö¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÏÓÎÏ¤Î¤¤¤ëºî¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÈÈ¿Í¤¬½÷1¿Í¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¾Úµò±£ÌÇ¤É¤³¤í¤«¸½¾ì¤«¤éÆ°¤«¤¹¤À¤±¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¶ìÏ«¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤È¤¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»ý¤Á±¿¤Ù¤ëÂç¤¤µ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°äÂÎ¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¤Î½÷¤Ï¾Úµò±£ÌÇ¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Ë°äÂÎ¤ò¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ä¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤Æ°ÜÆ°¡£Æ»Ï©¤ä¸ø±à¡¢¶õ¤²È¤ÎÄíÀè¤Ê¤É¤ËÀÚÃÇ°äÂÎ¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈÆ¬Éô¤Î¤Ê¤¤Çò¹ü»àÂÎ¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Êª·ï
¡¡Á°²ó¤â¤´ÀâÌÀ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÉÔÆ°»º¼è°ú¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Æ»Ï©¤ä¸ø±à¤Ï»ö¸ÎÊª·ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°äÂÎ¤¬¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¶õ¤²È¤ä¡¢¤½¤â¤½¤â¤Î»¦³²¸½¾ì¤Ç¤¢¤ëÉ×ÉØ¤Î¼«Âð¤Ï»ö¸ÎÊª·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ð¥é¥Ð¥é»¦¿Í»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï1¿Í¤Ç¤â¡¢»ö¸ÎÊª·ï¤¬2¤Ä¡¢3¤Ä¤ÈÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡¡¤¿¤À¡¢¡Ö¤É¤ÎÄøÅÙ¤ÎÀÚÃÇ°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤¬»ö¸ÎÊª·ï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢Æ¬Éô¤¬¤Ê¤¤Çò¹ü»àÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Êª·ï¤ò¡ÖÂçÅç¤Æ¤ë¡×¤ËºÜ¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÊª·ï¤Î½êÍ¼Ô¤«¤é¶ì¾ð¤¬Íè¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÊª·ï½êÍ¼Ô¤Î¼çÄ¥¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡Ö¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»àÂÎ¤ÏÆ¬Éô¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢100%¤Î»ö¸ÎÊª·ï¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤Ï¡Ö²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¤¿¤À¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÏÃ¤òÊÑ¤¨¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÊª·ï½êÍ¼Ô¤Î´¶³Ð¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ö¸ÎÊª·ï¤ÎÀþ°ú¤¤Ï°Õ³°¤ÈÆñÂê
¡¡Îã¤¨¤Ð¡Ö°äÂÎ¤Î»Ø¤¬1ËÜ¤À¤±¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Êª·ï¡×¤ò»ö¸ÎÊª·ï¤È¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÊ´¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°äÂÎ¤Î¹ü¤¬»µ¤«¤ì¤¿Êª·ï¡×¤ò»ö¸ÎÊª·ï¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ËÌÀ³Î¤Ê´ð½à¤Ê¤É¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¤¢¤ë¼ï¿À³ØÅª¤ÊÏÃ¤Ç¡¢»ä¤Ë¤âÅú¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¿´ÍýÅªàìáÓ¡×¤È¡Ö¹ðÃÎµÁÌ³¡×¤È¤¤¤¦¸¶ÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö²¿¤ò°Ê¤Ã¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤¬µ¤»ý¤Á°¤¬¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¿Ô¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÊª·ï¤òÇã¤¦¿Í¡¢¼Ú¤ê¤ë¿Í¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿Éô²°¤Ê¤é½»¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤É¤³¤«¤é»×¤¦¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢»öÁ°¤Ë¤½¤Î²áµî¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤º¤Ë·ÀÌó¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¬ºÛÈ½¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤½¤ÎÊª·ï¤òµ¤»ý¤Á°¤¤¤È»×¤¦¤Î¤ÏÂÅÅö¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤É¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Î¸½¼ÂÅª¤ÊÀþ°ú¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ö¸ÎÊª·ï¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿ô¤¨¤ë¡©
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö°ì¤Ä¤Î°äÂÎ¤¬Ê£¿ô¤Î»ö¸ÎÊª·ï¤òÀ¸¤à¡×¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ºÂ´Ö9¿Í»¦³²»ö·ï¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Èï³²¼Ô¤ÏÊ£¿ô¿Í¤¤¤Æ¤â»ö¸ÎÊª·ï¤Ï°ì¤Ä¤À¤±¡Ê»¦³²¸½¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Î»öÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ö¸ÎÊª·ï¤Î¿ô¤È»ö·ï¤Î¿ô¡¢¤½¤·¤Æµ¾À·¼Ô¤Î¿ô¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¥¤¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¡¢»ö¸ÎÊª·ï¤Î¿ô¤ÎÃ±°Ì¤ò¡Ö¥Æ¥ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂçÅç¤Æ¤ë¡×¤Ë¤ª¤±¤ë±ê¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ï¡Ö1¤Ä¡×¡Ö2¤Ä¡×¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö1¸®¡×¡Ö2¸®¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö1¥Æ¥ë¡×¡Ö2¥Æ¥ë¡×¤È¿ô¤¨¤ë¤Î¤¬Àµ¼°¤ÊÃ±°Ì¤Ç¤¹¡£
¡¡1¥Æ¥ë¤ÎÈï³²¼Ô¤Ï1¿Í¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢2¿Í¡¢3¿Í¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢1¤Ä¤Î»ö·ï¤ÇÉÔ¹¬¤Ë¤â2¥Æ¥ë¡¢3¥Æ¥ë¤Î»ö¸ÎÊª·ï¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢±ê¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÉÔÆ°»º¤Î¿ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î°ú¤Ã±Û¤·¥·¡¼¥º¥ó¤Ê¤É¤Ë¡ÖÂçÅç¤Æ¤ë¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÂçÅç ¤Æ¤ë¡Ë