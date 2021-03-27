¸¶ºî¤È¾¯¤·°ã¤¦¡ª¡Ö24 JAPAN¡×ºÇ½ªÏÃ¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¤ËÁûÁ³
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö24 JAPAN¡×¤ÎºÇ½ªÏÃ¤¬26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸¶ºî¡Ö24 TWENTY FOUR¡×¥·¡¼¥º¥ó1¤È¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ë·ëËö¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê°Ê²¼¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¡õÆüËÜÈÇºÇ½ªÏÃ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡Ë
¡¡¡Ö24 JAPAN¡×¤Ï¡¢CTU¡Ê¥Æ¥íÂÐºö¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ËÂè1»ÙÉôAÈÉ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë»âÆ²¸½ÇÏ¡ÊÅâÂô¼÷ÌÀ¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÁíÍý¸õÊä¡¦Ä«ÁÒÎï¡ÊÃç´ÖÍ³µª·Ã¡Ë¤Î°Å»¦·×²è¤ò´ë¤Æ¤ë¥Æ¥íÁÈ¿¥¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤µ¤Þ¤ò¡¢Á´24ÏÃ¡¦1ÏÃ1»þ´Ö¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à·Á¼°¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¡£ºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦ÎÓ¡ÊÎµÍëÂÀ¡Ë¤ÈÄ¹ÃË¥¢¥ó¥É¥ì¡¦ÎÓ¡ÊÂ¼¾å½ß¡ËÎ¨¤¤¤ë¥Æ¥íÁÈ¿¥¤ËÊá¤ï¤ì¤¿Ì¼¡¦ÈþÍ¡ÊºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡Ë¤òµß½Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢»âÆ²¤¬¥Ó¥¯¥¿¡¼¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡ÅâÂô¤ÏºÇ½ªÏÃ¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢Á°¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡¢ÆüËÜÈÇ¤Ë¤Ï¡Ö24 TWENTY FOUR¡×¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦·ëËö¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¯¥¿¡¼¤È¤Î·èÃå¤òÉÕ¤±¡¢CTU¤Ëµ¢´Ô¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¤¬¡¢¥µ¡¼¥Ð¡¼¥ë¡¼¥à¤ÇºÊ¥Æ¥ê¡¼¤òÈ¯¸«¡£¤·¤«¤·¡¢¥Æ¥ê¡¼¤ÏCTUÆâÉô¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¤À¤Ã¤¿¥Ë¡¼¥Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Í»¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢É×ÉØ¤ÎÍ½´ü¤»¤ÌºÆ²ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡Ö24 JAPAN¡×¤Ç¤Ï¡¢CTU¤ËÅþÃå¤·¤¿»âÆ²¤¬¡¢ÆâÄÌ¼Ô¤À¤Ã¤¿Éô²¼¡¦¿åÀÐ°Ë·î¡Ê·ª»³ÀéÌÀ¡Ë¤¬¥µ¡¼¥Ð¡¼¼¼¤Ë»Å³Ý¤±¤¿ÇúÃÆ¤ò²ò½ü¤·¤¿¸å¡¢¶»¤ò½Æ¤Ç·â¤ÁÈ´¤«¤ì¤¿ºÊ¡¦Ï»²Ö¡ÊÌÚÂ¼Â¿¹¾¡Ë¤òÈ¯¸«¡£µß½Ð¤ò»î¤ß¤ë»âÆ²¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²ò½ü¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎÇúÃÆ¤¬ºÆ¤ÓºîÆ°¤·Éô²°¤ÏÂçÇË¡£ÉÎ»à¤Î¾õÂÖ¤Î»âÆ²¤¬Ï»²Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö°ì½ï¤Ëµ¢¤í¤¦¡×¤ÈÈ¯¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡¸¶ºî¤È¤Ï¾¯¤·Å¸³«¤¬°Û¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÈá¤·¤¹¤®¤ë¥é¥¹¥È¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤¬ÁûÁ³¡£¸¶ºî¤Ï¥·¡¼¥º¥ó8¤Þ¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÂ³ÊÔ´õË¾¡×¡Ö¥·¡¼¥º¥ó2ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÆüËÜÈÇ¤ÎÂ³ÊÔ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÁÒËÜÂóÌï¡Ë