¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×±Ç²è²½·èÄê¡ª²µ¹üÍ«ÂÀ¤ÎÊª¸ì¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ùº£Åß¸ø³«¡ª
¡¡¿Íµ¤¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¤Î±Ç²è²½¤¬¡¢26Æü¿¼Ìë¡¢ºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ëÂè24ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¸å¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ËÜÊÔ¤ÎÁ°Æüëý¡Ê¤¿¤ó¡Ë¤Ë¤¢¤¿¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¸¶ºî¤Ë¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÎÅß¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¤Ï¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î³©¸«²¼¡¹¡Ê¤¢¤¯¤¿¤ß ¤²¤²¡Ë¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢ºÇ¶§ºÇ°¤Î¼ö¤¤¤Î²¦¡¦Î¾ÌÌ½ÉÑµ¤Î´ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¸×¾óÍª¿Î¡ÊÀ¼¡§±ÝÌÚ½ßÌï¡Ë¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¯¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£¡Ø¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ËÜÊÔ¤ÎÏ¢ºÜÁ°¤Ë³©¸«¤¬Ã»´ü½¸ÃæÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÊª¸ì¡¢¡Ö¼ö½Ñ²öÀï 0 ÅìµþÅÔÎ©¼ö½Ñ¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡×¤ò±Ç²è²½¤¹¤ë¡£
¡¡È¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦²µ¹üÍ«ÂÀ¡Ê¤ª¤Ã¤³¤Ä¤æ¤¦¤¿¡Ë¤È¡¢Èà¤òÊñ¤ß¹þ¤àÆæ¤ÎÏÓ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¡£Æ±»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢30ÉÃ¤Î²ò¶Ø±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢²ÆÌý·æ¡Ê¤²¤È¤¦¤¹¤°¤ë¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÖÍè¤¿¤ë12·î24Æü¡¢²æ¡¹¤Ï¡¢É´µ´Ìë¹Ô¤ò¹Ô¤¦¡×¤ä¡¢ºÇ¶¯¤Î¼ö½Ñ»Õ¡¦¸Þ¾ò¸ç¡Ê¤´¤¸¤ç¤¦¤µ¤È¤ë¡Ë¤Î¡Ö²µ¹üÍ«ÂÀ·¯¡¢·¯¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¼ö¤¤¤Ï¡¢»È¤¤Êý¼¡Âè¤Ç¿Í¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸¶ºî¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬°úÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤«¤é¿Íµ¤¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤µ¤»¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô3,600ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¡ÊÅÅ»ÒÈÇ´Þ¤à¡Ë¡£¡Ö0 ´¬¡×¤âÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢·à¾ìÈÇ¤â¥Ò¥Ã¥È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÆþÁÒ¸ù°ì¡Ë