Æü´ÚÀï¤ÇºÇ¹âÉ¾²Á¤Î2Áª¼ê¤Ï¡©¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢»ØÌ¾¡Ö´°àú¤Ê½ÐÍè¡×¡ÖÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¡×
ÆüËÜ¤Ï´Ú¹ñ¤Ë3-0¤Î°µ¾¡¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÂçÇ÷¤È±óÆ£¤ËºÇ¹âÉ¾²Á
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï25Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç´Ú¹ñÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-0¤Î´°¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤ª¸ß¤¤¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë°Õ¼±¤¬·ãÆÍ¤¹¤ëÆü´ÚÀï¤Ï»×¤ï¤Ì¥ï¥ó¥µ¥¤¥É¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤ò10ÅÀËþÅÀ¤ÇºÎÅÀ¤·¡¢´Ú¹ñ·âÇË¤ËºÇ¤â¹×¸¥¤·¤¿2¿Í¤ò»ØÌ¾¡£¡Ö´°àú¤Ê½ÐÍè¡×¡ÖÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾17Ê¬¤ËDF»³º¬»ëÍè¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë¡¢Æ±27Ê¬¤ËFW³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¡¢¸åÈ¾38Ê¬¤ËMF±óÆ£¹Ò¡Ê¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡Ë¤¬¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤ÆüËÜ¤¬3-0¤Ç´°¾¡¡£°ìÊý¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÎFW¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¡Ê¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡Ë¤¬ÉÔºß¤Î´Ú¹ñ¤Ï¡¢»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ³èµ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥°¥í¡¼¥Ü¡¦¥¨¥¹¥Ý¥ë¥Á¡×¤â¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼ºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÆ±»Î¡×¤ÈÂç¡¹Åª¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤ÆÆü´ÚÀï¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Á°¸þ¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤¿»³º¬¤À¡£ºòÇ¯°Ê¹ß¡¢J¥ê¡¼¥°ºÇ¹âµé¤ÎÁª¼ê¤À¡×¤È¡¢ÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼ÃÆ¤ò·è¤á¤¿»³º¬¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃæÈ×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â¼éÅÄ¤¬¤è¤ê¹¶·âÅª¤Ë½Ð¤Æ¡¢±óÆ£¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2¿Í¤È¤â¥¯¥é¥Ö¤ÇºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤ÇºÇ¤â¿´ÇÛÉÔÍ×¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¡×¤È¡¢±óÆ£¤ÈMF¼éÅÄ±ÑÀµ¡Ê¥µ¥ó¥¿¡¦¥¯¥é¥é¡Ë¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¥³¥ó¥Ó¤âÀä»¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂçÇ÷¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÇÉÔÄ´¤Ç¤â¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤È¾ÚÌÀ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ç¤Ïº£µ¨»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤FWÂçÇ÷Í¦Ìé¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëµ»ö¤Ç¤Ï½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤ò10ÅÀËþÅÀ¤ÇºÎÅÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±óÆ£¤ÈÂçÇ÷¤Ë7.5ÅÀ¤ÈºÇ¹âÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£±óÆ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´°àú¤Ê½ÐÍè¡£¼éÈ÷ÅªMF¤ÎºÇÅ¬¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢º£µ¨²¤½£¤ÇºÇ¹â¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¡¢ÂçÇ÷¤â¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤òÁ°Àþ¤ÇÊÝ»ý¤·¡¢¥Ñ¥¹¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤ëÇ½ÎÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢º£¤Ç¤âÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤À¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¡¢Æü´ÚÀï¤Ç¤ÎÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÊFootball ZONE webÊÔ½¸Éô¡Ë