¡Ö¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¡×¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¥Û¡¢Ä«Á¯²¦Ä«»Ë¾å¶þ»Ø¤ÎÌ¾·¯¤Ë
¡¡¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¤Ç¹ñºÝÇÉ¥¹¥¿¡¼¤ØÌö¿Ê¤·¤¿¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¥Û¤¬¡¢Ä«Á¯²¦Ä«»Ë¾å¶þ»Ø¤ÎÌ¾·¯¤È¤µ¤ì¤ëÀ¤½¡Âç²¦¤ò±é¤¸¡¢Ä«Á¯¸ÇÍ¤Î¿·¤¿¤ÊÊ¸»ú¤òÀ¸¤ß¤À¤½¤¦Ê³Æ®¤·¤¿Æü¡¹¤òÉÁ¤¯»Ë·à¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ø²¦¤Î´ê¤¤ ¥Ï¥ó¥°¥ë¤Î»Ï¤Þ¤ê¡Ù¤¬¡¢6·î25Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£ËÜºî¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø²¦¤Î´ê¤¤ ¥Ï¥ó¥°¥ë¤Î»Ï¤Þ¤ê¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡Ä«Á¯Âè4Âå¹ñ²¦¡¦À¤½¡¤Î»þÂå¡£°ìÉô¤Î¾åÎ®³¬µéÁØ¤À¤±¤¬ÆÃ¸¢¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¤Î´Á»ú¤ò³Ø¤Ó»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¤â¤É¤«¤·¤¯»×¤¦À¤½¡¤¬¡¢½îÌ±¤Ç¤âÍÆ°×¤Ë³Ø¤Ù¤Æ½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÄ«Á¯ÆÈ¼«¤ÎÊ¸»ú¤òºî¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£²¿¥ö¹ñ¤â¤Î¸À¸ì¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÂ¾°¥·¥ó¥ß¤È¤½¤ÎÄï»Ò¤¿¤Á¤ò²¦µÜ¤Ë¸Æ¤Ó´ó¤»¤ë¡£¤·¤«¤·¿Ã²¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¹ñ¤ÎºÇ¹â°Ì¤Ç¤¢¤ë²¦ÍÍ¤¬ºÇ²¼ÁØ¤ÎÁÎÎ·¤È¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢½îÌ±¤ËÊ¸»ú¤òÍ¿¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»öÂÖ¤Ë·ã¤·¤¯È¿È¯¡£µÕ¶¤È³ëÆ£¤Î¤Ê¤«¡¢À¤½¡²¦¤È¥·¥ó¥ß¤ÏÌ±¤ØÂ£¤ë¿·¤¿¤ÊÊ¸»úºî¤ê¤ËÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Êª¸ì¡£
¡¡¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¥Û¤Ï¡¢Ì±½°¤Î¤¿¤á¡¢ÆÈ¼«¤ÎÊ¸»úÁÏÀ½¤ËÌ¿¤ò·ü¤±¤¿À¤½¡²¦¤Î¾ðÇ®¤È³ëÆ£¤ò¡¢Ç÷¿¿¤Î±éµ»¤Ç¸«»ö¤Ë±é¤¸ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¦¤ËÈ¿È¯¿´¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¤â¤¤¤Ä¤·¤«»Ù¤¨¹ç¤¦¥·¥ó¥ßÏÂ¾°¤ËÊ±¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥°¥¨¥à¥ë-´Á¹¾¤Î²øÊª-¡Ù¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Ø¥¤¥ë¡£ÀÅ¤«¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Î¤Ê¤«¤ËÇ®¤¤¾ðÇ®¤ò»×¤¦Â¸Ê¬¹þ¤á¤¿¡£ËÜºî¤¬°äºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥ç¥ó¡¦¥ß¥½¥ó¤¬²¦¹¡Ìò¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢3¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ø»¦¿Í¤ÎÄÉ²±¡Ù°ÊÍè16Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±éºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù¤Î¥¿¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥µ¥ó¤¬¼ã¤ÁÎÎ·Ìò¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ø²¦¤Î±¿Ì¿ -Îò»Ë¤òÊÑ¤¨¤¿È¬Æü´Ö-¡Ù¤ÎµÓËÜ¤Ç¡Ö±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¶¨²ñ¾Þ ºÇÍ¥½¨µÓËÜ¾Þ¡×¤Û¤«Â¿¤¯¤Î¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¥Á¥ç¡¦¥Á¥ç¥ë¥Ò¥ç¥ó´ÆÆÄ¤¬¡¢ËÜºî¤ÇÂÔË¾¤Î´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢µÓËÜ¤âÃ´Åö¡£¥Ï¥ó¥°¥ë´°À®¤Þ¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤ò¼ç¼´¤Ë¡¢²¦¤ÈµÕ¿Ã¤È¤Î¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÂÐÎ©¤ä¡¢²¦²È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë°¥¤·¤±¿Ì¿¤Ê¤É¤ò½Å¸ü¤ËÉÁ¤¯¡£