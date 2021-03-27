ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢É×¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¡È´ò¤·¤«¤Ã¤¿LINE¡É
¸µAKB48¤Ç²Î¼ê¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê29ºÐ¡Ë¤¬¡¢3·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤³¤ÎLINE¤É¤¦»×¤¦¡©¡×¡ÊËèÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º£Ç¯1·î¤Ë·ëº§¤·¤¿É×¤Ç¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¹â¶¶Ô÷ÆóÅê¼ê¡Ê23ºÐ¡Ë¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¡È´ò¤·¤«¤Ã¤¿LINE¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÈÖÁÈMC¤Î¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡¦¸þ°æ·Å¡Ê35ºÐ¡Ë¤«¤é¡¢¡Ö¤½¤ì¤³¤½Ã¶Æá¤µ¤ó¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÎLINE¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÈÄÌî¤Ï¡¢¡ÖÃ¶Æá¤ÎLINE¤Ç°ìÈÖ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÃ¸Çñ¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Î¤È¤¤È¤«¡¢0»þ00Ê¬¤Ë¥í¥ó¥°¥á¡¼¥ë¡ÊLINE¡Ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤«¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤Ï¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤À¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢º£Ç¯1·î3Æü¤Î½éÊüÁ÷¤ËÂ³¤¯Âè2ÃÆ¡£ÈÄÌî¤ÏÂè1ÃÆ¤Ë¤â¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊüÁ÷¤ÎÄ¾¸å¡¢1·î5Æü¤Ë·ëº§¤·¤¿¡£