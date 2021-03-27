¿¹Àî°ª¡¢3Ç¯´Ö¤Î¡ØÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡Ù¤ÇÆÀ¤¿¡ÈÅÙ¶»¡É¡Ö»ä¡¢²¿¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢°ìÊÊ¤âÆóÊÊ¤â¤¢¤ëÌòÊÁ¤Ë²Ì´º¤ËÄ©¤ß¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿½÷Í¥¡¦¿¹Àî°ª¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¡¢2018Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë´¶¾ð¤Î¹âÄãº¹¤¬Âç¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦Áá²µ½÷²ê°¡Î¤¤ò±é¤¸¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¶¯¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é3Ç¯¡¢¡ØÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡Ù¤Ï±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤ÈºîÉÊ¤¬Â³¤¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¡ØÅÒ¥±¥°¥ë¥¤ÁÐ¡Ê¥Ä¥¤¥ó¡Ë¡Ù¤Ç¿¹Àî¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ØÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤È¤Î½Ð¹ç¤¤¤Ï¡¢Èà½÷¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ê°¡Î¤¤Î¡È·è¤á¥Ý¡¼¥º¡É¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿¹Àî°ª¡¡¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ØÅÒ¥±¥°¥ë¥¤ÁÐ¡Ê¥Ä¥¤¥ó¡Ë¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â
¢£²ê°¡Î¤¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡ÖË«¤á¤é¤ì¤ë¤ÈÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡¡¿¹Àî±é¤¸¤ëÁá²µ½÷²ê°¡Î¤¤Ï¡¢¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤Õ¤ó¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¼Ø¶ôÌ´»Ò¤¬Å¾¹»¤·¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÈÆ¬¤Î²óÅ¾¤ÎÂ®¤µ¤Ç¥¯¥é¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·Ì´»Ò¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¥Ú¡¼¥¹¤òÍð¤µ¤ì¡¢½ù¡¹¤ËÆâ¤ËÈë¤á¤ëÇËÅ·¹Ó¤µ¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²ê°¡Î¤¤¬Ì´»Ò¤È½Ð²ñ¤¦Á°Æüëý¤òÉÁ¤¤¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÅÒ¥±¥°¥ë¥¤ÁÐ¡Ê¥Ä¥¤¥ó¡Ë¡Ù¡£Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¿¹Àî¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²ê°¡Î¤¤Ï¡¢ÆÍ¤È´¤±¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢¼«Ê¬¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¼þ°Ï¤Î¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ëÍ¥¤·¤¤½÷¤Î»Ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·¤¿¤ÊÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤¬·ã¤·¤¤¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î²ê°¡Î¤¤È¤â3Ç¯¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¿¹Àî¤Ï¡Ö²ê°¡Î¤¤ÏË«¤á¤é¤ì¤ë¤ÈÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï»ä¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡ÖµÕ¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¤È¥·¥å¥ó¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡×¤È¶¦ÄÌÅÀ¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£
¢£±ÑÊÙ´ÆÆÄ¤Î¥à¥Á¥ã¿¶¤ê¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿½ÖÈ¯ÎÏ
¡¡¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¡ÖË«¤á¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦±ÑÊÙ´ÆÆÄ¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢¿¹Àî¤Ï¿¤Ó¿¤Ó¤È¼Çµï¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¼ç±é¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤ÀËÜºî¤Ç¤âÆ±¤¸¤À¤È¸À¤¦¡£¡ÖºÂÄ¹¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤È¸À¤¦¤È¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤«¤é¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡ØÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¹¤ó¤Ê¤ê¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤â¤½¤â»ä¤Ë¤Ï¤½¤ó¤ÊÌò³ä¤ÏÌµÍý¤À¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¸½¾ì¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡Ä¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤ÆÎ×¤á¤¿¸½¾ì¡£¤½¤³¤Ë¤Ï±Ñ´ÆÆÄ¤ÎÆÈÆÃ¤Î±é½Ð¤â¤¢¤ë¡£ËÜÈÖÄ¾Á°¤Ë¥Ü¥½¥Ã¤È»×¤¤ÉÕ¤¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¡¢¼ª¸µ¤Ç¤µ¤µ¤ä¤¯¡£¿¹Àî¤â¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯±Ñ´ÆÆÄ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ã¤Æ¤Û¤«¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡£¥à¥Á¥ã¿¶¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢µÞ¤Ë»×¤¤ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤é¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Á³¤È½ÖÈ¯ÎÏ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¿È¤ËÉÕ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¢£¡ØÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡Ù¤ÇÆÀ¤¿ÅÙ¶»¡Ö¤â¤¦¤É¤ó¤Ê¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡ª¡×
¡¡2018Ç¯¤ËÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¡ØÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ê¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡ÖºîÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ê°¡Î¤¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÊºîÉÊ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²ê°¡Î¤¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤ò½Å¤Í¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢²ê°¡Î¤¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¿¹Àî¤Ï¡Ö¡ØÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡Ù¤Ç²ê°¡Î¤¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ø»ä¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£
¡¡¤·¤Ã¤«¤ê²ê°¡Î¤¤ò±é¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¿¹Àî¤Î½÷Í¥¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö²ê°¡Î¤¤Ã¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯¥ï¡¼¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÉôÊ¬¤Ï¤È¤³¤È¤ó¿¼¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÌò¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÀè¤Û¤É¤âÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ø¤ä¤ê²á¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯±Ñ´ÆÆÄ¤¬Ë«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡Ø¤¢¡¼»ä¡¢²¿¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¤É¤ó¤Ê¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡ª¡×¤ÈÅÙ¶»¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÉð´ï¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¢£¡È¤ß¡¼¤¿¤ó¡ÉÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬¡Ö¤´ÈÓ°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤è¡Á¡×
¡¡ÉÍÊÕ¤ä¡¢Îë°æÎÃÂÀÌò¤Î¹â¿ù¿¿Ãè¤È¤Î´Ø·¸À¤â¡¢¤³¤Î3Ç¯´Ö¤ÇÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡Ö3¿Í¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ÷Î¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡Ö¤Ç¤âºÇ¶á¤Þ¤¿»£±Æ¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¹Ô¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ß¡¼¤¿¤ó¡ÊÉÍÊÕ¡Ë¤¬¡Ø¤´ÈÓ°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤è¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤Î¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¿ïÊ¬¶á¤¯¤Ê¤ì¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¿¹Àî¡£¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿´Ø·¸À¤Ï¼Çµï¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡ÖÁê¼ê¤ËÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é»Å³Ý¤±¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¹¤´¤¯°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤âÎÉ¤¤¼Çµï¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¼ã¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¯²ê°¡Î¤¤È¤¤¤¦Ìò¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤Í¡×¤È¤ä¤ä¼«ÓÞµ¤Ì£¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿¹Àî¤À¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤ÎÁá²µ½÷²ê°¡Î¤¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ê¼Ì¿¿¡§Á¾²æÈþ²ê¡Ë¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÅÒ¥±¥°¥ë¥¤ÁÐ¡Ê¥Ä¥¤¥ó¡Ë¡Ù¤Ï¡¢Amazon Prime Video¤Ë¤Æ3·î26Æü¤è¤êËè½µ¶âÍË¤Ë2ÏÃ¤º¤ÄÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£