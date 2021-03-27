iPhone¤ÇÉ×¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤¬¥Ð¥ì¤¿¡ªÈ¬²¦»Ò¤Ë¶Á¤¤¤¿ºÊ¤Î¶«¤ÓÀ¼
¡¡º£¤äÆü¾ï¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡£Ï¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÃÏ¿Þ¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¾è´¹°ÆÆâ¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÅ»Ò·èºÑ¤Ë»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢ËèÆü¤º¤Ã¤È¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÊØÍø¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ý¤Á¼ç¤Î¹ÔÆ°ÍúÎò¤¬¾ÜºÙ¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡© º£²ó¤ÏÊØÍø¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬°ú¤µ¯¤³¤·¤¿Èá·à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Âç³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤È·ëº§¤·¤Æ10Ç¯¤Ë¤Ê¤ëÇîÈþ¤µ¤ó
¡ÖÉ×¤È¤ÏÂç³Ø¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢ºß³ØÃæ¤«¤é¸òºÝ¤·¡¢Â´¶È¤·¤Æ¤«¤é·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ç·ëº§10Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¡×
¡¡ÇîÈþ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦33ºÐ¡Ë¤ÈÉ×¤Î¹§Ç·¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦36ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÄ¹Ìî½Ð¿È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢·ëº§¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÈ¬²¦»Ò¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤Î¼Â²È¤ÎÄ¹Ìî¤Ëµ¢¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÈ¬²¦»Ò¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹µ¤¨¤á¤ÊÀ³Ê¤Î¹§Ç·¤µ¤ó¤Ï¡¢À¤´ÖÅª¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯²º¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤«¡¢ÇîÈþ¤µ¤ó¤ÎÎ¾¿Æ¤âÎÉ¤±ïÃÌ¤À¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¹¬¤»¤ÊÉ×ÉØ¤Ë¸«¤¨¤ë2¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤é¤º¤·¤â½çÉ÷ËþÈÁ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡É×¤ÎÉâµ¤È¯³Ð¤âÈà¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿
¡Ö¼Â¤Ï¡¢·ëº§Á°¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹§Ç·¤¬ÊÌ¤Î½÷À¤ò¿ÈÏ¶¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¾×·â¤Î¹ðÇò¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¼°¤ÎÆü¼è¤ê¤â·è¤Þ¤ê¡¢¾·ÂÔ¾õ¤òÅêÈ¡¤·¤¿¸å¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÇîÈþ¤µ¤ó¤¬·ëº§Á°¤Ë3¥ö·î¤À¤±¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¸ì³ØÎ±³Ø¤·¤¿´Ö¤Ë¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤ÈÉâµ¤¤ò¤·¤ÆÇ¥¿±¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢Ç¥¿±6¥ö·î¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤Âç·ö²Þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÊÌ¤ì¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤À¡¢²á¤Á¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢Ç§ÃÎ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤½¤ì¤ËÀèÊý¤È¤Î³Ð½ñ¤Ë¤è¤ëÏÂ²ò¤âÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¹§Ç·¤µ¤ó¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤À¤±¿®¤¸¤è¤¦¤È·è¿´¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤Ð±³¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹§Ç·¤Ï°ìÈÖ¤ÎÍý²ò¼Ô¤Ç¤¹¤·¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢10Ç¯°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡·ëº§Ä¾Á°¤ËÂç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ëº§¸å¤ÏÈæ³ÓÅª¡¢Ê¿²º¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡¥¹¥Þ¥Û¤Î¹ÔÆ°ÍúÎò¤«¤éÁ´¤Æ¤Î°»ö¤¬ÇòÆü¤Î²¼¤Ë¡Ä
¡¡¤½¤ó¤Ê10Ç¯´Ö¤Î¹¬¤»¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Æü¤¬¤È¤¦¤È¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¿¤ÀÌÌÇò¤¤µ»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤«¤é¥·¥§¥¢¤·¤ÆÏÃ¤Î¥Í¥¿¤Ë¤·¤¿¤¤¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡Èà½÷¤¬¶öÁ³¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡ÖiPhone¤Ë¤Ï»ý¤Á¼ç¤Î¹ÔÆ°ÍúÎò¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Îµ»ö¤Ç¤·¤¿¡£¿²¤ë½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¹§Ç·¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤Í¤¨¡¢iPhone¤Ã¤Æ¤µ¤¢¡¢»ý¤Á¼ç¤Î¹ÔÆ°ÍúÎò¤¬¾¡¼ê¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£ÉÝ¤¤¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶½Ì£ËÜ°Ì¤«¤é¤ª¸ß¤¤¤ÎÍúÎò¤Î¸«¤»¤¢¤¤¤Ã¤³¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¼«Âð¤Î¤¢¤ëÈ¬²¦»Ò¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤±Ø¤Î¤È¤¢¤ë½»ÂðÃÏ¤Ë²¿ÅÙ¤âÄÌ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹µÏ¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤Æ¡¢Ìä¤¤¼Á¤¹ÇîÈþ¤µ¤ó¤ËºÇ½é¤Ï¤Ï¤°¤é¤«¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¹§Ç·¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤È´ÑÇ°¤·¤¿¤Î¤«¡¢Á´¤Æ¤òÇò¾õ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬¾×·âÅª¤¹¤®¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë·ì¤Îµ¤¤¬°ú¤¤¤Æ¤¤¿¤ÈÇîÈþ¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡10Ç¯Á°¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿
¡Ö¼Â¤Ï10Ç¯Á°¤ËÉâµ¤¤ò¤·¤¿Èà½÷¤È´Ø·¸¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»ä¤Ë±£¤ì¤Æ²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¸½ºß¤â¡¢ÉÑÈË¤ËÈà½÷¤Î²È¤Ë½Ð¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÇîÈþ¤µ¤ó¤ÏÅöÁ³·ãÅÜ¤·¡¢¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¶«¤ÓÀ¼¤¬È¬²¦»Ò¤Î½»Âð³¹¤Ë¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÇîÈþ¤µ¤ó¤ÏÎ¥º§¤Ë¸þ¤±¤Æ¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¹§Ç·¤µ¤ó¤ÏÎ¥º§¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¢¡¹ÔÆ°ÍúÎò¤òÈ´¤ÂÇ¤Á¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÊýË¡
¡¡iPhone¤Ë¤Ï¡¢ÍøÍÑÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤¾ì½ê¤òµÏ¿¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢É¸½à¤Ç¤Ïµ¡Ç½¤¬¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀßÄê¡×¢ª¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¡×¢ª¡Ö°ÌÃÖ¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¢ª¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¢ª¡ÖÍøÍÑÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤¾ì½ê¡×¤Î½ç¤Ç²áµî50ÆüÊ¬¤Î¹ÔÆ°ÍúÎò¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤½¤Î¾ì½ê¤ËË¬¤ì¤¿¤«¡¢ÂÚºß»þ´Ö¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ê¤É¤¬ºÙ¤«¤¯µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÚGoogle¥Þ¥Ã¥×¡Û¥¢¥×¥ê¤Ë¤â¡Ö¥í¥±¡¼¥·¥ç¥óÍúÎò¡×¤È¤¤¤¦Æ±ÍÍ¤Îµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖGoogle¥Õ¥©¥È¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¼Ì¿¿¤â¹ÔÆ°ÍúÎò¤ËÉ³ÉÕ¤¤¤¿·Á¤ÇÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î·ï¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤Î¾ðÊó¤¬Â¿¤¯ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤¬Ìµ¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤Ç¤¹¤¬¡¢¹§Ç·¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¹ÔÆ°ÍúÎò¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿µ¡Ç½¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢É×¤Î¹ÔÆ°ÍúÎò¤òÈ´¤ÂÇ¤Á¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½»ä¤¬¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤¿½Ö´Ö¡½¡ãÊ¸¡¿ºç¸¶ÎÜÈþ¡ä