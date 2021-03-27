¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³¡õR¡¾»ØÄê¡¡·»Äï¤ß¤¿¤¤¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥ÈºÆ¤Ó ¡Ö·ã»÷¡×¡ÖÁÐ»Ò¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¸«¼è¤ê¿Þ¤ÎÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¤¬26Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦Creepy Nuts¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦R¡¾»ØÄê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö·ã»÷¡×¡ÖÁÐ»Ò¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³¡õR¡¾»ØÄê¡¡·»Äï¤ß¤¿¤¤¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2018Ç¯¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ØM¡¾1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î·è¾¡¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎÏÇÉÌ¡ºÍ»Õ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¹»³¤À¤¬¡¢¼«ºî¤Î¥é¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë¤âÀºÎÏÅª¡£¤½¤·¤ÆR¡¾»ØÄê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢DJ¾¾±Ê¤È¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦Creepy Nuts¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØCreepy Nuts¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¿Ëè½µ²ÐÍË27»þ¡Ë¤ò»Ï¤á¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤â³èÌöÃæ¡£¤½¤Î°ìÊý¤ÇÃÏ¸µ¡¦Âçºå¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇßÅÄ¥µ¥¤¥Õ¥¡¡¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¹»³¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡£¡Ö¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Ï¤È¤¦¤È¤¦°ì½ï¤Ë¥é¥Ã¥×¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Î2¿Í¤¬¾Ð´é¤ÇÊÂ¤Ö»Ñ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÊÁ°¤Ë¤â2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¤½¤Î¡È¤½¤Ã¤¯¤ê¡É¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¹»³¤ÈR¡¾»ØÄê¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â¡Ö·ã»÷¡×¡ÖÁÐ»Ò¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤½¤Ã¤¯¤ê¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°úÍÑ¡§¡ÖÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¡Ê¸«¼è¤ê¿Þ¡Ë¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷morishimc¡Ë