½÷ÀÅð»£µ¿¤¤¤Ç·Ù»¡´±ÂáÊá¡¢´ôÉì¡¡À¸³è°ÂÁ´²Ý¤Î½äººÉôÄ¹
¡¡´ôÉì¸©·Ù¤Ï27Æü¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÇÉ÷Â¯Å¹¶ÐÌ³¤Î½÷À¡Ê20¡Ë¤òÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸©ÌÂÏÇ¹Ô°ÙËÉ»ß¾òÎã°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢´ôÉìÃæ½ðÀ¸³è°ÂÁ´²Ý¤Î½äººÉôÄ¹¾®¿¹½Ó¹¨ÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¡áÆ±¸©¿ðÊæ»Ô¡á¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï26Æü¸á¸å4»þ45Ê¬¤´¤í¡¢´ôÉì»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢²¼Ãå»Ñ¤Î½÷À¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®¿¹ÍÆµ¿¼Ô¤¬ÌµÅ¹ÊÞ·¿É÷Â¯Å¹¤ËÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤ò¿½¤·¹þ¤ß¡¢½÷À¤¬¥Û¥Æ¥ë¤ËÍè¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡·ËÀî¾¡¹¼óÀÊ´Æ»¡´±¤Ï¡Ö¸½¿¦¤Î·Ù»¡´±¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÀ¿¤Ë°ä´¸¡£»ö¼Â´Ø·¸¤òÁÜºº¤Î¾å¡¢¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£