¡ÖÀ¤³¦ºÇÂç¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¡×¤ò¼«Éé¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¤ÎÂç¼ºÇÔ±¿±Ä...¼êÊü¤·¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤Ï¿ôÃÎ¤ì¤º
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥«¥ó¥Æ¥é¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½¼¼Â¤·¤¿¸·¤·¤¤ÁÈ¿¥¤Ë¸«¹ç¤¦Êõ¸Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼ã¼ê¤ÎÍË¾³ô¡Ê¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¢¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥ë¡¢¥í¥É¥ê¥´¡¢¥è¥ô¥£¥Ã¥Á¡¢¥Ø¥¤¥Ë...¡Ë¤ò´Þ¤àÄ¶Âç·¿·ÀÌó¤Ç¿©¤¤¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥¸¥ã¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥ì¥¢¥ë¤ÎÀ¤Âå¸òÂå¤Î¼ºÇÔ ¼çÎÏÁÈ¤Î¡È¹âÎð²½ÌäÂê¡É¤ËÄ¾ÌÌ¡ª
¶áÇ¯¤ÎÎã³°¤Ï¥Ê¥Á¥ç¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ç¡¢Èà¤ÏÂ¾¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¥í¡¼¥ó°ÜÀÒ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥ê¥¶¡¼¥Ö¥Á¡¼¥à¤«¤éÂ¨¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Í£°ì¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¸½ºß¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï4¿Í¤Î¥«¥ó¥Æ¥é¡¼¥Î¤¬¤¤¤ë¡£¥«¥¼¥ß¥í¤Ï¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥¸¥ã¤Ç6¥ö·î´Ö²á¤´¤·¤¿¤¬¡¢15ºÐ¤«¤é21ºÐ¤Î´Ö¤Ë3Ç¯´Ö¥Á¡¼¥à¤Ç²á¤´¤·¤¿¼Ô¤ò¥«¥ó¥Æ¥é¡¼¥Î¤È¤ß¤Ê¤¹FIFA¤Î¹Í¤¨¤Ë¤ÏÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥Õ¥§¥Ç¡¦¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¡Ê¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ü¡Ë¡¢¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥¹¥±¥¹¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë¡Ë¡¢¥Þ¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡Ê¥ê¥è¥ó¡Ë¡¢¥À¥Ë¡¦¥«¥ë¥Ð¥Ï¥ë¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¡¦¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡Ë¤Ï¡¢°ìÅÙ¥Á¡¼¥à¤ò½Ð¤Æ¥Þ¥É¥ê¡¼¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤À¡£
¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥¸¥ç¥ì¥ó¥Æ¤Ï¥Ê¥Á¥ç¤ÎÆ»¤ò¤¿¤É¤ëÍ£°ì¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥½¥é¡¼¥ê¤À¤±¤¬Èà¤ò¿®Íê¤·¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¢£ÅÓÃæ¤Ç¼º¤Ã¤¿ÊõÀÐ
¥Þ¥É¥ê¡¼OB¤Î¥Ñ¥³¡¦¤Ø¥ó¥È¤È¥é¥â¥ó¡¦¥°¥í¥Ã¥½¤ÎÂ¹¤Ë¤¢¤¿¤ë¥¸¥ç¥ì¥ó¥Æ¤Ï¡¢¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥¸¥ã¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥«¥ó¥Æ¥é¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¥¸¥À¥ó¤Î·èÃÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï¥¸¥ç¥ì¥ó¥Æ¤òÄ¾ÀÜ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ë3,000Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó39²¯±ß)¤ÇÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¡¢ÂçÌÙ¤±¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Ï¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥·¥á¥ª¥Í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥¸¥À¥ó¤Ë¤Ï¸«È´¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¹¶·âÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇºÍÇ½¤¬°ìµ¤¤Ë³«²Ö¡¢ÇúÈ¯Åª¤ÊÀ®Ä¹¤È¶¦¤ËÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
Èà¤Î¿Ê²½¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬8,000Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó103²¯±ß)¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Ç¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Û¤É¤Ç¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÏÆ±¥«¥ó¥Æ¥é¡¼¥Î¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¤é¤Î±¿±Ä¥ß¥¹¤Ç5,000Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó64²¯±ß)¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥¨¥È¡¼¡¢¥Õ¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¿¡¢¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥â¥é¥¿¡¢¥À¥Ë¡¦¥Ñ¥ì¥Û¡¢¥í¥É¥ê¥´¡¦¥â¥ì¥Î¡¢¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥¢¥í¥ó¥½¡¢¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥µ¥é¥Ó¥¢¡¢¥¢¥¯¥é¥Õ¡¦¥Ï¥¥ß¡¢¥Û¥ë¥Ø¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥ë¡¼¥È¥¹¡¢¥Þ¥ê¥ª¡¦¥¨¥ë¥â¥½¡¢¥é¥¦¥ë¡¦¥Ç¡¦¥È¥Þ¥¹...¤½¤·¤Æ¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë3000Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó39²¯±ß)¤Ç°ÜÀÒ¤·¤¿¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥ì¥®¥í¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥É¥ê¥Ç¥£¥¹¥¿¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¼º¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤À¡£Í¥½¨¤Ê¥«¥ó¥Æ¥é¡¼¥Î¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Èà¤é¤âÀèÇÚ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹½Å»ë¤Î±¿±Ä¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇäµÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¢¥ê¡¼¥Ð¥¹¡¢¥Ö¥é¥ó¥³¡¢¥Á¥å¥¹¡¢¥Þ¥ë¥Ó¥ó¡¢¥°¥Æ¥£¥¨¥ì¥¹...Á°²ó¤Î¥æ¡¼¥¹¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¿¤Á¤Ï¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤òÃµ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£