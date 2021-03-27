¡Ú¿®ÅÄ ¤µ¤è»Ò¡Û¤¹¤Ù¤ÆºÊ¤ÎÀÕÇ¤¡ÄÈï³²¼Ô¥Å¥é¤¹¤ëÃË¤¿¤Á¤Î¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¸À¤¤Ìõ¡× ¡Ö»ä¤Î¤»¤¤¡×¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ë²Ã³²¼Ô¤ÎÀµµÁ
DV¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¸½¼Â
¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯À¸¤¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸¦µæ¼Ô¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤Ò¤È¤ËÏÃ¤·¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤¨¡Á¤Ã¡×¤È¤Î¤±¤¾¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¶Ã¤¡¢²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤¬»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤ÈÀ¤´Ö¤Î¾ï¼±¤È¤ÎÍîº¹¤òÇ§¼±¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢DVÈï³²¼Ô»Ù±ç¤ÈµÔÂÔËÉ»ß¤ÎÀìÌç²È¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸òÎ®¤¬¤Ê¤¯¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÂÐÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï½Ä³ä¤ê¹ÔÀ¯¤ÎÊÀ³²¤â¤¢¤ë¤¬¡¢DVÈï³²¼Ô»Ù±ç¤Î¸»Î®¤¬¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¤¿¤Á¤Î±¿Æ°¤Ë¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤ÇµÔÂÔËÉ»ß±¿Æ°¤Ï¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Ë¥º¥à¤äÊìÀÃæ¿´¼çµÁ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤Îóòó÷¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÌÊÆ¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤â²áµî¤Ë¤½¤ó¤Ê»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀìÌç²È¤¿¤Á¤¬ÅØÎÏ¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£
ÀéÍÕ¸©ÌîÅÄ»Ô¡Ê2019Ç¯¡Ë¤äÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡Ê2018Ç¯¡Ë¤Çµ¯¤¤¿ÉÔ¹¬¤ÊµÔÂÔ»à»ö·ï¤Ï¡¢DV¤ÈµÔÂÔ¤¬Æ±»þ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÀìÌç²È´Ö¤ÎÃÇÀä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÎö¤±ÌÜ¤Ë³ê¤êÍî¤Á¤¿½÷»ù¤¬»àË´¤·¤¿¤Î¤À¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÂç¤¤¯¤È¤ê¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤ÈÁÐÊý¤¬Ï¢·È¤ò¿Þ¤ëÉ¬Í×¤¬Ç§¼±¤µ¤ì¡¢¹ÔÀ¯Åª¤Ë¤â¤½¤Î»î¤ß¤¬½ï¤Ë½¢¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¸½¼Â¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃËÀ¤ÎÈï³²¼Ô°Õ¼±¡×¤À¡£
¤³¤ì¤â°ìÈÌ¤Î¤Ò¤È¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¶Ã¤¤À¤í¤¦¡£¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤Ï²Ã³²¼Ô¤À¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡×¤³¤¦»×¤¦¤Î¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Î×¾²¸½¾ì¤ä²Ã³²¼Ô¥×¥í¥°¥é¥à¤ÇDV¤Î²Ã³²ÃËÀ¤È¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀìÌç²È¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¤É¤ì¤Û¤É¡Ö¼«Ê¬¤³¤½Èï³²¼Ô¤À¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖDV¤Î²Ã³²¼Ô¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Èï³²¼Ô¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤À¡×¤È¸ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Û¤É¤À¡£
»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·Ãø¡Ø²ÈÂ²¤È¹ñ²È¤Ï¶¦ËÅ¤¹¤ë¡Ù¡Ê³ÑÀî¿·½ñ¡Ë¤Ç¤½¤¦½ñ¤¤¤¿¤é¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦È¿±þ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¹Æ¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¤¿DV²Ã³²¼Ô¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ä¤¬ÂåÉ½Íý»ö¤ò¤Ä¤È¤á¤ëNPOË¡¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë½ñÀÒ¡Ê¡ØDV²Ã³²¼Ô¥×¥í¥°¥é¥à¡¦¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ù NPOË¡¿Í¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¥Õ¥ë¡¦¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥Ã¥×¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¸¦µæ²ñ(RRP¸¦µæ²ñ)¡¿¶â¹ä½ÐÈÇ¡Ë¤ò»²¾È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Û¤¦¤¬Èï³²¼Ô¤À¡×
DV²Ã³²¼Ô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²ÃÃËÀ¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖºÊ¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òDV²Ã³²¼Ô¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤à¤·¤í¼«Ê¬¤Î¤Û¤¦¤¬Èï³²¼Ô¤À¡×
¡Ö¤³¤ì¤À¤±ÉáÃÊ²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤»¤º¤Ë¤¢¤ó¤Ê¸ýÄ´¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤éÃ¯¤Ç¤â¥¥ì¤Þ¤¹¤è¡×
¡Ö¤¤¤í¤¤¤íDV¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¡¢ºÊ¤³¤½DV²Ã³²¼Ô¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬¤É¤ì¤À¤±ÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤òÍý²ò¤»¤º¤Ë¡¢°ìÊýÅª¤ËÀÕ¤áÎ©¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×
Èà¤é¤ÎÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¡ÖºÊ¤ÈºÆÆ±µï¤·¤¿¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤â²ñ¤¤¤¿¤¤¡¢¤À¤«¤éËÜÅö¤Ï¤¤¤ä¤À¤·Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
DV²Ã³²¼Ô¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤«¤«¤ï¤ê»Ï¤á¤Æ15Ç¯°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢»²²ÃÃËÀ¤«¤é½é¤á¤Æ¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¤«¤Ä¤Æ¸«¤¿¸÷·Ê¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£
Photo by iStock
1970Ç¯Âå¤Î½é¤á¡¢»ä¤ÏÀº¿À²ÊÉÂ±¡¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÉÂ±¡¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤ÎÃËÀ´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬Æþ±¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1½µ´Ö¤Ë1²ó¡¢Èà¤é¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿½¸ÃÄÎÅË¡¡Ê¥°¥ë¡¼¥×¥»¥é¥Ô¡¼¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Åö»þ20ÂåÈ¾¤Ð¤À¤Ã¤¿»ä¤â¡¢Çò°á¤òÃå¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¸ý¡¹¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç²¶¤¬¤³¤³¤Ë¡×¡ÖÆþ±¡¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°å»Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÉÂ±¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤â¤½¤ì¤Ï¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖºÊ¤¬¤À¤Þ¤·¤ÆÆþ±¡¤µ¤»¤¿¡×¡Ö²¶¤¬¥¢¥ëÃæ¤Ê¤éÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÃË¤ß¤ó¤Ê¥¢¥ëÃæ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö²¶¤Î¼ò¤Î¤É¤³¤¬ÌäÂê¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦ºÊ¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÎØ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë»²²Ã¼Ô¤«¤é¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ÊÅ¨°Õ¤È¡¢¡ÖºÊ¤«¤éÆþ±¡¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦Èï³²¼Ô°Õ¼±¤Ï¡¢40Ç¯¤È¤¤¤¦»þ¤ò³Ö¤Æ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»ä¤Ë¤Ï´û»ë´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤È¿È¯¤ä¡¢°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤Ð¼þ°Ï¤Î¿Í´Ö¤¬¹¶·â¤µ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ï¡¢°ÍÂ¸¾É¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤â¤Î¤À¤¬¡¢DV¤ä¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡¢ÀÈÈºá¤Ê¤É¤Î²Ã³²¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤â¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£
DV²Ã³²¼Ô¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡ÖÈï³²¼Ô»Ù±ç¤Î°ì´Ä¡×¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Èà¤é¤Î¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤Ï¡¢Ë½ÎÏ¤Î¡ÖÈÝÇ§¡×¤ä¡Öâä¾®²½¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈà¤é¤òÃÇºá¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤ÏÍÑ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Èï³²¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÈà¤é¤òÁ¯ÌÀ¤ËÈãÈ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²Ã³²¼Ô¤ÎÊÑ²½¤ä¹¹À¸¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤à¤·¤íºÆÈ¯¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦·üÇ°¤â¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁ°·Ç½ñ¤Ê¤É¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
²ÈÂ²¤ÎÌäÂê¤Ë¼õÆ°Åª¤ÊÉ×¤¿¤Á
¡ÖÈï³²¼Ô°Õ¼±¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Èà¤é¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¼«Ê¬¤¬Èï³²¼Ô¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
(1)¤â¤·¤âºÊ¡Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ë¤¬Èï³²¼Ô¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢(2)¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢(3)¤Ê¤¼¤Ê¤éºÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ²æËý¤·¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤³¤½Èï³²¼Ô¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢(4)¤½¤ì¤Ë¾¡¼ê¤Ë²Ã³²¼Ô¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏË½ÎÏ¤À¡¢¤È¤¤¤¦½ç½ø¤ò¤¿¤É¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶þÀÞ¤·¤¿»×¤¤¤¬¡¢Èà¤é¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë(2)¤òÀ¼¹â¤Ë¼çÄ¥¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤ì¤Ð¼«Ê¬¤¬ÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤íºÊ¤¬¤¤¤«¤Ë¤Ò¤É¤¤¤«¡¢¼«Ê¬¤¬²æËý¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦Èï³²¼ÔÀ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤Î¤À¡£
Èï³²¼Ô°Õ¼±¤ò¡Ö¤µ¤»¤é¤ì¤¿´¶¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ì¤Ð¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£Èà¤é¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤ÆºÊ¤Î¤»¤¤¤À¡×¤È¹Í¤¨¡¢¡ÖºÊ¤«¤é¤µ¤»¤é¤ì¤¿´¶¡×¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÈÂ²¤ÎÌäÂê¤Ç¼«¤é¤¹¤¹¤ó¤ÇÍèÃÌ¤¹¤ëÃËÀ¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£É×ÉØ¡¦¿Æ»Ò¤ÎÌäÂê¤¬µ¯¤¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º½÷À¡ÊºÊ¡¦Êì¡Ë¤¬ºÇÂç¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤ÆÆ°¤«¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£
ÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤½¤ÎÌò³ä¤Ë¤½¤ì¤Û¤ÉÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¡£¤É¤ì¤Û¤É»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¤Þ¤º½÷À¤¬²ÈÂ²¤ÎÌäÂê¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
ºÊ¤¬ÇØÉé¤¦¤Ù¤ÌäÂê¤Î°ìÉô¤ò¶¨ÎÏ¤·¤³¤½¤¹¤ì¡¢Âå¤ï¤Ã¤Æ½ÅÀÕ¤òÉé¤¦Éã¡¦É×¤Ï¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤À¡£
¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢²ÈÂ²¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤º¤Ã¤ÈÃËÀ¤ÏÀÕÇ¤¤ò²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤³¤È¤¬¡¢Èà¤é¤Î¼õÆ°À¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£ËÜÍè¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡ÊºÊ¤¬¤ä¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¡Ë¡¢¤à¤ê¤ä¤êÅÐ¾ì¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¼õÆ°À¡×¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Photo by iStock
Ì¼¤äÂ©»Ò¤ÎÌäÂê¤ÇÍèÃÌ¤·¤¿Éã¿Æ¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¡ÖºÊ¤¬¡û¡û¤È¸À¤Ã¤¿¡×¡ÖºÊ¤¬¡û¡û¤ò¤·¤¿¡×¡ÖºÊ¤¬¡Ä¡Ä¡×¤ò¸ì¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡¢ÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤¬¡Ö¥Þ¥Þ¤¬¡û¡û¤È¸À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤«¤é¡û¡û¤µ¤ì¤¿¡×¤È¸À¤¦»Ñ¤ÈÁê»÷·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×´¶¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëË½ÎÏ
É×¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Û¡¼¥à¤Ï»Å»ö¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥¢¥¦¥§¡¼¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÀÕÇ¤¤Ï¤¹¤Ù¤ÆºÊ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¾õÂÖ¤Îµ¤³Ú¤µ¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢Èà¤é¤Ï²ÈÂ²¤Ç¸ì¤ë¸ÀÍÕ¤ä¹Ô°Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÁÓ¼º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
²ÈÂ²¤È´é¤òÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤ë»þ´Ö¤Î²á¤´¤·Êý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¤ÏÉ¬¤º¥É¥é¥¤¥Ö¤äÇã¤¤Êª¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¡£²È¤Ëµ¢¤ë¤È¤º¤Ã¤È¥¹¥Þ¥Û¤ò¼êÊü¤µ¤º¡¢¥²¡¼¥à¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡£
¾¼ÏÂ¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤²ÈÉãÄ¹ÅªÃËÀÁü¤Ï¡¢º£¤Ç¤ÏDV¤ä¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ´÷Èò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¡¢Èà¤é¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ¤ä¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²ÈÂ²¤ÎÃæ¤ÇÈà¤é¤Ï¼õÆ°Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤À¡£ºÊ¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢²¿¤«µ¯¤¤ì¤ÐºÊ¤Î¤»¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÊ¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¡£¼õÆ°À¡Ê¤µ¤»¤é¤ì´¶¡Ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÈï³²¼Ô°Õ¼±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡¢ºÊ¤À¤Ã¤¿¤éÀâÌÀ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡¢¼«Ê¬¤¬Àµ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ï¤º¤À¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤é¤Ï¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏºÊ¤Î¤»¤¤¤Ê¤Î¤À¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¡ÖºÊ¤¬»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Èï³²¼Ô°Õ¼±¤«¤é¡¢DV¡Ê²¥¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÜÌÄ¤Ã¤¿¤ê¡¢²È¶ñ¤òÇË²õ¤·¤¿¤ê¡¢ºÊ¤òìÊ¤á¤ë¤Ê¤É¡Ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
ËÌÊÆ¤ÎDV²Ã³²¼Ô¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÃËÀ¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼»ÅÊ¤¬DV¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎã¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤ÎÅÀ¤ÇÆüËÜ¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¤¬Â¾¤ÎÃËÀ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤â¤·¤Ê¤¤Îã¤¬Â¿¤¤¡£¶Ë¸À¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎÃËÀ¤ÏºÊ¤ò½÷À¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡áÊì¡×¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
Êì¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤ÈÆþ¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÌ¿Îá¤·¤Ê¤¬¤é°ÍÂ¸¤¹¤ë¡×¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö°ÒÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤é´Å¤¨¤ë¡×¤È¸À¤¤´¹¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤Ï¡¢ºÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¼õÆ°Åª¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤É¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤·¤ÆÈï³²¼Ô°Õ¼±¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤â»×¤ï¤º¡¢¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¡Ö»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤À¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÆüËÜ¤ÎDV¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ÍÂ¸¤È»ÙÇÛ¤ÏÉ½Î¢°ìÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÀµµÁ¡×¤È¤¤¤¦Èé¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿Èï³²¼Ô°Õ¼±
Èà¤é¤Î¼õÆ°À¡¢Èï³²¼Ô°Õ¼±¤Ï¡¢ºÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ÀÆ°¤Ë¤âÉ½¤ì¤ë¡£¡Ö¤ªÁ°¤Î¤»¤¤¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¸À¤¦ÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Ï¡ÖÀµµÁ¡×¤È¤¤¤¦Èé¤ò¤«¤Ö¤êÀµÅö²½¤¹¤ë¡£
Á°·Ê²½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃË¤é¤·¤µ¤È¤¤¤¦Àµ¤·¤µ¡×¤À¡£°ì²È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤¢¤êºÊ¤Ï¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ÎÂçÊÑ¤µ¤òÍý²ò¤·»¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡¢¼«Ê¬¤Ï¹çÍýÅªÏÀÍýÅª¤ÊÀµ¤·¤µ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËºÊ¤Ï´¶¾ðÏÀ¤ÇÈóÏÀÍýÅª¤À¡¢¤½¤ó¤ÊºÊ¤òäý¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤Ê¤¼¤Ê¤é¾ï¤ËÀµ¤·¤¤¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡£
ºÊ¤ÎÂ¦¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÈãÈ½¤µ¤ì¡¢ÈÝÄê¤µ¤ì¡¢¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Æü¾ï¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¥À¥á¤Ê¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤È»×¤¦¡£
Photo by iStock
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤òÉ¬Í×¤È¤·¤ÆµöÍÆ¤·¥±¥¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ï»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ê¤Î¤À¡£¤³¤¦¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬Êì¤ò¥±¥¢¤·¿´¤òºÕ¤¯¤È¤¤¤¦¿Æ»Ò¤ÎÌò³äµÕÅ¾¤¬µ¯¤¤ë¡£
ÆüËÜ±Ç²è¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¢¤ëÃË¤é¤·¤µ¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ÙÇÛÅª¸ÀÆ°¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¼õÆ°À¡¦Èï³²¼ÔÀ¤òµâ¤ß¼è¤ë½÷À¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£
ºÊ¤òÇÍÅÝ¤·¤Ê¤¬¤é°ÍÂ¸¤¹¤ëÉ×¡¢»Ò¤É¤â¤ò¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ»×¤¤¤É¤ª¤ê¤Ë¤¹¤ëÊì¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤ï¤¤Þ¤¨¤ë¡×¤³¤È¤Î¶¯À©
Í×¿¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼óÁê·Ð¸³¼Ô¤Î¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÁÈ¿¥¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ï¡Ë¤ï¤¤Þ¤¨¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿È¯¤ò¸«¤Æ¡¢Æâ¿´¡Ö¤¢¤ì¤¬½÷Àº¹ÊÌ¤Ê¤Î¤«¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÃËÀ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡Ö¤¢¤ÎÄøÅÙ¤Ç¤âÃ¡¤«¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¤â¤¦²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤â¼ª¤Ë¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¢¤Ã¤¿À¤³¦¤Ë¤Ò¤Ó¤¬Æþ¤ë´¶³Ð¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤¹¤°ÎÙ¤Ç¥Ë¥³¥Ë¥³Èù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤ï¤¤¤¤½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢Æâ¿´¤Ç¤ÏÂÑ¤¨¤¬¤¿¤¤¶þ¿«´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡£¾¯¤·¶»¤¬³«¤¤¤¿Éþ¤òÃå¤¿½÷À¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò´ÖÀÜÅª¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ´ª°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£
¸·¤·¤¤¶¥Áè¼Ò²ñ¤ä¼ÒÆâ¤Î¿Í»ö¥¹¥È¥ì¥¹¡¢¾å»Ê¤äÆ±Î½¤È¤ÎíÂíà¤Ê¤É¤ÇÈè¤ì²Ì¤Æ¤¿ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½÷À¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨Ìþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
ÍÇ½¤Ê½÷À¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â·è¤·¤ÆÃËÀ¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ÓÌî¤Ëºé¤¯¥Ò¥Ê¥®¥¯¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤ï¤¤Þ¤¨¤ë¡×¤È¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÃËÀ¤òÌþ¤¹Â¸ºß¤È¤·¤Æ¤Î½÷À¤¿¤Á¤Î»Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÎÏ´Ø·¸¤ÎÎô°Ì¤Ë¤¢¤ë¼Ô¤¬Í¥°Ì¤Ë¤¢¤ë¼Ô¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥Ö¡¼°Õ¼±¤òÆâÌÌ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÁÈ¿¥¡¦¿¦¾ì¤ÎÃá½ø¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¡£
ÃËÀ¤À¤Ã¤ÆÎÏ´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ï¤¤Þ¤¨¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âÀÊÌ¤À¤±¤¬ÆÃ¤ËÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬ÁªÂò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¿¤ó¤ËÆóÊ¬Ë¡¤Ç¤É¤Á¤é¤«¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢¼«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
ÃËÀ¤âÁª¤ó¤ÇÃËÀ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢½÷À¤¿¤Á¤¬¡Ö½÷À¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Çº¹ÊÌ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Î²á¹ó¤µ¤Èº¬¿¼¤µ¤ò²þ¤á¤ÆÉ½ÌÌ²½¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿¹¸µ¼óÁê¤Î¡Ö¤ï¤¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×È¯¸À¤ÏÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö»ä¤Î¤»¤¤¤Ç¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ºÊ¤¿¤Á
20Ç¯¶á¤¯DVÈï³²¼Ô¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬¤É¤ì¤Û¤É¡ÖÈï³²¼Ô¤À¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ë¤¿¤á¤é¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
3Ç¯´Ö¤â¥°¥ë¡¼¥×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òDVÈï³²¼Ô¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¸ì¤ë½÷À¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Û¤ÉÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Photo by iStock
¼õÆ°Åª¤ÇÈï³²¼Ô°Õ¼±¤Î¶¯¤¤É×¤«¤é¡¢ÀµµÁ¤ÎÅ´ÄÈ¤ò²¼¤µ¤ì¡Ö¤ªÁ°¤¬¤ï¤ë¤¤¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÅÜ¤é¤»¤ë¤Î¤«¡×¡ÖÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤¤¡¢³Ø½¬¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥Ð¥«¤Î¾Úµò¡×¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Î¤»¤¤¤Ç¡×¤È¤¤¤¦²Ã³²¼Ô°Õ¼±¤òÊú¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤¬Á÷¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£É×¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤¬°¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢É×¤ÎÈï³²¼Ô°Õ¼±¤ÈºÊ¤Î²Ã³²¼Ô°Õ¼±¤Ï¥»¥Ã¥È¤ÇÆþ¤ì»Ò¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤¤¤ï¤Ð¹Ô°Ù¤È°Õ¼±¤ÏµÕÅ¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¤³¦¤Ë¤Ò¤Ó¤òÆþ¤ì¤¿½÷À¤¿¤Á¤Ï¡ÖÀµµÁ¤ò¤Õ¤ê¤«¤¶¤¹¡×Â¸ºß¤Ë»×¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÃËÀ¤¿¤Á¤Î¥Õ¥§¥ß¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï¤³¤¦¤·¤Æµ¯¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï½ý¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢°°Õ¤Ê¤É¤Ê¤¤¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò¤Ê¤¼¡Ö²Ã³²¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¿·¤¿¤ÊÈï³²¼Ô°Õ¼±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
Èï³²¼Ô°Õ¼±¤ò¼«³Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¡ÖÃË¤é¤·¤µ¡×¤Ø
¶µÍÜË¤«¤Ê½÷À¤¿¤Á¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¡¢½÷Àº¹ÊÌ¤ä¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¤Ê¤ó¤Æ¥À¥µ¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢É½Î©¤Ã¤Æ¤ÏÈ¯¸À¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢½÷Àº¹ÊÌµêÃÆ¤ÎÆ°¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿È¯¡¢µï¾æ¹â¤ÊÀµµÁ¤ò¤Õ¤ê¤«¤¶¤¹½÷À¤¿¤Á¤Ø¤ÎÈ¿´¶¤òÊú¤¯ÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤¸¤Ä¤Ï½÷À¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬°¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤ÈÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¡Ö¤ï¤¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëÈ¯¸À¡×¤Ê¤ó¤ÆÈù¡¹¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¹³¤¤Æñ¤¤º¹ÊÌÈ¯¸À¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤À¤È»×¤¤¤É¤³¤«¤ÇÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï»×¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤½¤·¤Æµ¤¤Å¤¤¤ÆÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡Ö½÷Àº¹ÊÌ¤À¡×¤È¼çÄ¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢½÷À¤¿¤Á¤¬¡ÖÈï³²¡×¤òÁÊ¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Êº£¤Ç¤â¡Ë¡¢¡ÖÍ¶¤Ã¤¿½÷À¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö²¥¤é¤»¤ëºÊ¤¬°¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âºÛÈ½¤Ç¤â¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¸¸ÁÛ¤Ï¡¢¼å¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ²á¹ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤Ëµ¢¤»¤é¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£DVÈï³²½÷À¤¿¤Á¤â¡¢Èï³²¤òÁÊ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤É¤³¤«¤Ç¡Ö¤¢¤ÎÉ×¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¤³¤ó¤Ê½÷À¤Î²Ã³²¼Ô°Õ¼±¡Ê»ä¤¬»ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡Ë¤ÈÃËÀ¤ÎÈï³²¼Ô°Õ¼±¡Ê¤À¤Ã¤ÆºÊ¤¬¤½¤¦¤µ¤»¤¿¤«¤é¡Ë¤È¤¬Ï¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÃË¤é¤·¤µ¤Î¤È¤é¤¨Ä¾¤·¤ÎÂè°ìÊâ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ëº¬¿¼¤¯¤¢¤ëÈï³²¼Ô°Õ¼±¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
Èï³²¼Ô°Õ¼±¤ÈÃË¤é¤·¤µ¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤¤Ë¤½¤ì¤ÏÀµµÁ¤ÎÈé¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿Ë½ÎÏ¤È¤·¤ÆÉ½½Ð¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢½÷À¤â¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¤âÌµÈãÈ½¤Ë¼«Ê¬¤Î¸ì¤ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¾ì¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Î²ñ¿©ÌäÂê¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´¶À÷ËÉ»ß¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤Ë¤Ï²ÈÂ²°Ê³°¤Î¤Ò¤È¤Ë¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¾ì¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À¡£
SNS¾å¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡Êclub house¡Ë¤ÎµÞ·ã¤Ê¹¤¬¤ê¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê°û¿©¤ò²ð¤µ¤º¤Ë¸ì¤ì¤ë¾ì¤Ø¤ÎÀÚË¾¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¼«Ê¬¤¬¸ì¤ê¡¢Â¾¼Ô¤¬Ê¹¤¯¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÈãÈ½¤âÈÝÄê¤â¾å²¼¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÂº½Å¡Ê¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡Ë¤µ¤ì¤ë¾ì¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÃËÀ¤¿¤Á¤Ï¡Ê¤â¤Á¤í¤ó½÷À¤â¡Ë¼«Ê¬¤Î½ý¤Ä¤¡ÊÈï³²¼ÔÀ¡Ë¤ä²¿¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¡Ê´¶¾ð¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¼«³Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Î°ÕµÁ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡ÖDV¡Ê¥É¥á¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¡Ë¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯