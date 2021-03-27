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Butler County man charged with homicide, assault in death of girlfriend's unborn infant(TRIB live)¤è¤ê
https://triblive.com/local/regional/butler-county-man-charged-with-homicide-assault-in-death-of-girlfriends-unborn-infant/
19-Year-Old From Butler County Accused Of Beating Up Pregnant Girlfriend, Killing Unborn Baby(CBS Pittsburgh)¤è¤ê
https://pittsburgh.cbslocal.com/2021/03/18/man-accused-of-beating-up-pregnant-girlfriend-killing-unborn-baby/
Man fatally shot wife in chest over fight about cigarettes: cops(New York Post)¤è¤ê
https://nypost.com/2019/05/20/man-fatally-shot-wife-in-chest-over-fight-about-cigarettes-cops/
Husband charged in wife¡Çs death that judge says included close-range shot(mlive)¤è¤ê
https://www.mlive.com/news/muskegon/2019/05/husband-charged-in-wifes-death-that-judge-says-included-close-range-shot.html