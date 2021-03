「爆音映画祭」などを手掛けるboidのニューレーベルVoice Of Ghostが、自主制作映画とインタビューや批評などの記事を一体で公開する、新しいオンライン映画配信ウェブマガジン「Ghost Stream」(https://ghoststreamweb.com/)を本日3月26日午後9時からスタートする。

第1弾配信作品は、映像制作集団空族(「サウダーヂ」他)の5作品、三宅唱監督の映像日記「無言日記」3作品、今年、Americoがミュージシャンの井手健介を監督に迎え配信用に収録したワンマンライブ 「喫茶アメリコの夜」プレミア上映の全9本。

同サービスは、コロナ禍で映画館での上映が難しい自主制作映画や、埋もれていた過去作品の発掘映像を中心に配信予定で、映像と同時に、制作者インタビューや、当サイト用の書き下しレビューなどの読み物を無料公開し、映像は30日間視聴可能となる。

読み物とあわせて映像を掘り下げたり再発見する楽しみ方を提案し、これまでの鑑賞体験では見逃し、聞き逃しがちな小さな“何か”のざわめきを感じてもらう体験をもたらすことを目指し、利益を自主制作の作家たちに還元し、次の活動につなげてもらうことが狙い。今後は1カ月の更新頻度で公開を予定している。

▼第1弾配信作品ラインナップ

■映像制作集団 空族 5作品

1.空族「長い予告編」シリーズ 【料金】3作品セット2000円 各1000円

「FURUSATO2009 『サウダーヂ』のための長い予告編」(企画:富田克也)

「RAP in TONDO の長い予告編」(企画:富田克也)

「ラップ・イン・プノンペン 長い予告編」(撮影・編集:富田克也)

2.空族 相澤虎之助監督2作品 【料金】2作品セット1500円 各1000円

「花物語バビロン」「バビロン2 THE OZAWA」

■三宅唱監督 【料金】3作品セット2000円 各1000円

「無言日記2014」「無言日記2015」「無言日記2016」

■「喫茶アメリコの夜 Day for Night with Americo」(監督:井手健介/2021年)

2013年から年1回ペースで開催していたワンマンライブを、2021年はGHOST STREAMで収録ライブ無料配信。

▼boid/Voice Of Ghost主宰、樋口泰人氏によるGHOST STREAM コンセプト全文

Ghost Streamは動画も見られるweb上の雑誌のようなものを目指しています。いろんな出来事や思いの出口や入口としてありつつ、その出口と入口へと向かう流れの合流が作り出す新しい渦や流れとして多くの人の心に届いたらと、そんな願いからスタートします。

初めは多くの配信サイトとあまり変わらないものに見えるかもしれません。何よりもまず配信される作品が中心にあるからです。ただ機を見てそれを取り巻く言葉の数々に目を向けていただけたら。

それらもまた配信される作品の一部として、その作品自体を増幅させ変容させて行くことになるでしょう。作品は固定した輪郭を持つのではなくどこまでも広がっていくひとつの流れとなってわれわれの身体の中から世界の果てまでを巡ることになる。そんなきっかけの場所を作ることができたらと思っています。

したがって、このGhost Streamも定型を持たず気が付くと思わぬサイトへと変貌しているかもしれません。言葉が増殖し、作品を巡る運動が作品自体を脅かし、まだ見ぬ作品が陽炎のように姿を現す。そんな危うく不確かではかない動きの目撃者として、ぜひ参加してみてください。そして観ることは動くことだということを実感していただけたらと思います。