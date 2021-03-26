¡È¤¦¤Ê¤®¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¡ÉÅÐ¾ì¡¡ËèÆü1²ó¡¡·î³Û3Ëü3000±ß
¡¡ºë¶Ì¸©¾åÈø»Ô¤Î¡Ö¤¦¤Ê¤®³äË£¡¡·ÃÈæ¼÷Äâ¡×¤¬¶Ã¤¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¤¦¤Ê¤®¤ÎÄê´ü·ô¡×¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤¦¤Ê¤®¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¡×¤Ç¤¹¡£ÎÁ¶â¤Ï·î³Û3Ëü3000±ß¡£
¡¡ÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È1¥«·î´Ö¡¢·ÃÈæ¼÷Äâ¤Ç¤¦¤Ê½Å¡¢Çò¾Æ¤¡¢³÷¾Æ¤¤Î3ÉÊ¤«¤é1¤Ä¤òËèÆü1²ó¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ÏÀ¸»º¼Ô¤äÃç²·¶È¼Ò¤«¤é¤ÎÈáÌÄ¤Ç¤·¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë°û¿©Å¹¤ÎµÙ¶È¤Ç»ÅÆþ¤ì¤¬¸º¾¯¡£À¸»º¼ÔÂ¦¤Ï¼ýÆþ¤¬·ã¸º¤·¡¢ÉÊ¤âÍ¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õÂÖ¤Ë¡Ä¡£
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡¢¡ÖÇä¤ê¾å¤²¤â5³ä¸º¡×¤È°û¿©Å¹Â¦¤â¤Ä¤é¤¤¾õÂÖ¤ÏÆ±¤¸¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â½õ¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¥µ¥Ö¥¹¥¯À©¤Î¡Ö¤¦¤Ê¤®¤ÎÄê´ü·ô¡×¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤Ê¤®¤ÎÄê´ü·ô¡¢¶â³ÛÅª¤Ë¤Ï10Æü´Ö¤Ç¸µ¤¬¼è¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¡¡¤¦¤Ê¤®³äË£·ÃÈæ¼÷Äâ¡¦µÜÅç¿¿°¡µ×4ÂåÌÜÅ¹¼ç¡§¡ÖÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¡Ë¡ØËèÆüÍè¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËèÆüÍè¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤À¤«¤éÀµÄ¾¡¢¤¦¤Á¤ÏÀÖ»ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ï¥Ï¥Ï¡£¤Ç¤â¤ªÅ¹¤Ë¤â³èµ¤¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¤·¡ª¡×
¡¡¡Ö¤¦¤Ê¤®¤ÎÄê´ü·ô¡×¤ÎÍøÍÑµÒ¡§¡ÖÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¡ÊQ.ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡©¡ËËèÆü¡£ÌÜÉ¸¤Ï³§¶Ð¡×¡¡¤¦¤Ê¤®¤ÎÄê´ü·ô¹ØÆþ¤Ë¤Ï¿ÈÊ¬¾Ú¡¢¤Þ¤¿¤Ï´é¼Ì¿¿¤È½»½ê¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¡¢3·î31Æü¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£