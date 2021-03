ジェームズ・ガンによるR指定のDC最新作『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』の予告編が、日本時間の今夜に公開される。

ガンはTwitterで、『スーサイド・スクワッド』の世界を再構築した本作のポスターとともに、予告編の公開日を発表した。

I'll just drop this here. Did I mention that a trailer is coming tomorrow? #TheSuicideSquad pic.twitter.com/VmB9n0rFSZ