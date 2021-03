大人気ドラマ「アウトランダー」が、シーズン7へ継続されることが決定した。

「アウトランダー」は、過去にタイムスリップした看護士クレア(カトリーヌ・バルフ)の冒険や恋愛を描く歴史ファンタジーロマンスで、これまでシーズン5までが放送されている。現在シーズン6の制作中だが、米有料チャンネルのStarzは早くもシーズン7の制作を発注。シーズン7では、同作の原作小説「アウトランダー」シリーズ第7巻「遥かなる時のこだま」(著:ダイアナ・ガバルドン)を下敷きに、全12話が制作されることになる。

同シリーズの企画、制作総指揮のロナルド・D・ムーアは、Apple TV+向けドラマ「フォー・オール・マンカインド」や、Disney+向けドラマ「マジックキングダム(仮題)」などで多忙のため、脚本家チームを率いるショーランナーはマシュー・B・ロバーツが務める。

米有料チャンネルのStarzは、「アウトランダー」が看板ドラマとなっていることから、同ドラマに出演するサム・ヒューアンとグレアム・マクタビッシュが出演する旅番組「Men in Kilts: A Roadtrip with Sam and Graham(原題)」を放送。さらに、「アウトランダー」のスピンオフドラマも準備中といわれている。

「アウトランダー」の原作小説は8巻まであるため、よほどのことがない限り、シーズン8まで継続されることになりそうだ。なお、現在制作中のシーズン6は、新型コロナウイルスの影響で制作が遅れており、放送開始日は未定だ。