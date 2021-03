Switch「モンスターハンターライズ」が本日3月26日(金)より発売開始。ハンティングアクションに新風を巻き起こす、本作の魅力がまとまった「狩猟解禁映像」や、狩猟生活をより楽しめるダウンロードコンテンツ、複数の追加モンスターなどが登場する無料タイトルアップデートの続報など、様々な情報が公開された。

⇒今夜狩猟解禁!「モンハン」シリーズ最新作「モンスターハンターライズ」の事前情報をおさらい!



【狩猟解禁映像】

いつでも、どこでも、誰とでも。一狩りいこうぜ!

狩猟に新風を巻き起こす、縦横無尽に躍動するアクション。

思いのままに翔けあがれる、新たなハンティングフィールド。

そして、未知の興奮や驚きをもたらす、全く新しいモンスターたち。

災禍「百竜夜行」に挑む「カムラの里」を舞台に、かつてない狩猟体験がはじまる。

・商品ラインアップの確認や購入は公式サイトへ

https://www.capcom.co.jp/monsterhunter/rise/product/

狩猟生活をより楽しめる!ダウンロードコンテンツも配信開始

防具の見た目を変えられる「重ね着装備」や、仲間とのコミュニケーションをより豊かにする「ジェスチャー」や「ポーズセット」など、狩猟生活を彩るダウンロードコンテンツも配信中だ。

▲デラックスキット/1,500円(税込)

[内容]

ハンター 重ね着装備 防具「カムライ」シリーズ

オトモガルク 重ね着装備(パーツ)「手裏剣ガルカラー」

オトモアイルー 重ね着装備 (パーツ)「フィッシュネコカラー」

ジェスチャー(ジャンプ4種)

ポーズセット(サムライポーズ)

顔のペイント(カブキペイント)

髪型(イズチテール)

▲モンスターハンターライズ DLCパック1/2,000円(税込)

[内容]

追加重ね着装備「狐ノ面」

追加重ね着装備「花形のカツラ」

追加重ね着装備「竜人の耳飾り」

追加アイルー重ね着装備「なりきりキュウビシリーズ」

追加ガルク重ね着装備「なりきりアフガンシリーズ」

追加ジェスチャー「ハイタッチ」

追加ポーズセット「アタックポーズ」

追加ポーズセット「ダメージポーズ」

追加化粧・ペイント「アイメイク」

追加化粧・ペイント「ヒーローペイント」

追加化粧・ペイント「フラップウィング」

追加髪型「エアリーショート」

追加髪型「サンディウェーブ」

追加髪型「ドスバギィクレスト」

追加ボイス「ウツシ」

追加ボイス「ヒノエ」

追加フクズクの服「からくりフクズク」

追加フクズクの服「ふかふかフード」



「モンスターハンターライズ DLCパック1」内のコンテンツは、単品でも販売中。

公式サイトでは各コンテンツの紹介映像も公開しているので、チェックしてみよう。

https://www.capcom.co.jp/monsterhunter/rise/topics/dlc/



ダウンロードコンテンツの利用・インターネット通信プレイには、最新バージョンにアップデートする必要がある。詳細は公式サイトにて。

https://www.monsterhunter.com/rise/update/ja/ver01_01_01.html

「ヌシ・リオレウス」の登場が判明!無料タイトルアップデートで、狩猟生活はさらなる高みへ

4月末配信予定の「Ver.2.0」では、新たに「ヌシ・リオレウス」が登場決定! 霞龍「オオナズチ」を含む複数の追加モンスターが、約1か月後に早くも出現する。

さらなるモンスターの襲来に備えよ!

※更新データをダウンロードするには、本体保存メモリーまたはmicroSDカードに十分な空き容量が必要。

※セーブデータは、更新データのダウンロード後も引き続きご使用できる。

本日3月26日(金)夜8時から!発売記念特番を放送







今夜8時から、カプコンTV!にて発売記念特番も放送。

「モンスターハンターライズ」の辻本良三プロデューサーと⼀瀬泰範ディレクターが出演し、ゲームプレイはもちろん、番組特製オリジナルTシャツが当たるキャンペーンや関連情報など、発売日を盛り上げる番組を生放送でお届けする。



・視聴はこちら

https://www.capcom.co.jp/cptv/

公式FC「モンハン部」で、アイテムパックプレゼントキャンペーン実施中!

抽選5,000名に「モンスターハンターライズ」で利用できるアイテムパックが当たる、モンスターハンター公式ファンクラブ「モンハン部」の会員を対象としたプレゼントキャンペーンがスタート。

未登録の方はこの機会に登録(無料)して、キャンペーンに参加しよう。落とし穴や捕獲用麻酔玉など、狩猟に役立つアイテムが手に入るチャンスを見逃すな!



賞品:【狩人特典】ギルドお助けパック ダウンロードコード(5,000名)

応募期間:2021年3月26日(金)〜2021年4月5日(月)13:00

ダウンロードコード配布日:2021年4月中旬



・キャンペーンページから応募

https://www.monsterhunter.com/mhb/rise-itempack-campaign/

狩友探しに役立つハンター自己紹介カードが新登場

「モンスターハンターライズ」公式のハンター自己紹介カードに4種の新デザインが登場。

発売に合わせてカード構成を一新し全12種となった自己紹介カードは、「モンハン部」にて無料でダウンロード可能だ。自身のプロフィールを記入して、各種SNSなどでの狩友探しに活用しよう。





・「モンハン部」でダウンロード

https://www.monsterhunter.com/mhb/card/

【ゲーム情報】

■モンスターハンターライズ

発売日:2021年3月26日(金)

プラットフォーム:Nintendo Switch

ジャンル:ハンティングアクション

プレイ人数:1人(通信プレイ時:最大4人)

CEROレーティング:C(15才以上対象)



※画面写真は開発中のもの。

※インターネットに接続して遠くのプレイヤーと協力プレイを行う場合は、Nintendo Switch Online(有料)への加入が必要。

※Nintendo Switchは任天堂の商標。



(C)CAPCOM CO., LTD. 2021 ALL RIGHTS RESERVED.

