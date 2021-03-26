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Cyclic alternation of quiet and active sleep states in the octopus: iScience
https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(21)00191-7
Octopuses have two alternating sleep states, study shows | EurekAlert! Science News
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-03/cp-oht031821.php
Do octopuses dream of 8-armed sheep? New study hints at human-like sleep cycle in cephalopods | Live Science
https://www.livescience.com/octopus-sleep-cycle.html
We Have The First-Ever Confirmation of Alternating Sleep States in an Octopus
https://www.sciencealert.com/the-shifting-hues-of-sleeping-octopuses-indicate-a-second-sleep-state
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The two distinct sleep states of an octopus - YouTube
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