¡Ú¥«¥ê¥¹¥ÞÀê¤¤»Õ¥é¥Ö¤Á¤ã¤ó¡ÛµÕ¶¤Ë¶¯¤¤Ê¡¸¶°¦¤µ¤ó¡¡É×¤ÈÎ¥º§¶¯¹Ô¸å¤Ë¿·¤¿¤ÊÎø¤ÎÍ½´¶¡ª¡©
¡Ú¥«¥ê¥¹¥ÞÀê¤¤»Õ¥é¥Ö¤Á¤ã¤ó¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¿Í¤ÎÌ¤Íè¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡Û
¡ÚÊ¡¸¶°¦¤µ¤ó¡Û¸µÂîµå½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡££±£¹£¸£¸Ç¯£±£±·î£±ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡££³ºÐ¤«¤éÂîµå¤Î±ÑºÍ¶µ°é¤ò¼õ¤±¡¢Áá¤¯¤«¤é¤½¤ÎºÍÇ½¤ò³«²Ö¡£¸ø¼°Àï¤Ç¿ÍÌÜ¤â¤Ï¤Ð¤«¤é¤ºµã¤¯»Ñ¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ìàÅ·ºÍÂîµå¾¯½÷á¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡££±£²Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ½÷»ÒÃÄÂÎ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡¢£±£¶Ç¯¥ê¥ª¸ÞÎØ½÷»ÒÃÄÂÎ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±Ç¯ÂæÏÑ¤ÎÂîµåÁª¼ê¡¦¹¾¹¨·æ¡Ê¥¸¥ã¥ó¡¦¥Û¥ó¥¸¥§¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢£²¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò¤â¤¦¤±¤ë¤â¡¢º£·î½é½Ü¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤ÈÉ×¤«¤é¤Î¥â¥é¥Ï¥é¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¸½ºß£³£²ºÐ¡£
¡Ú»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ±¡Û¡Ö¹®¿½¡Ê¤«¤Î¤¨¤Î¤µ¤ë¡Ë¡×¡£
¡Ú¥é¥Ö¤Á¤ã¤ó¤Î²òÀâ¡Û¡Ö¹®¡×¤â¡Ö¿½¡×¤â¸Þ¹Ô¤Ç¸À¤¦¤È¡Ö¶â¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¶â¡×¤ò¿§¤ÇÉ½¤¹¤È¡ÖÇò¡×¡¢·Á¤ÇÉ½¤¹¤È¡Ö´Ý¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ËÇò¤¤¥Ü¡¼¥ë¡áÂîµå¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¶â¡×¤Ï¡Ö¶ÚÆù¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤Ç¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇÅ¬¤ÊÀ±¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ê¡¸¶¤µ¤ó¤Ï£¸ºÐ¡¢£±£¸ºÐ¡¢£²£¸ºÐ¡Ä¤È±¿Àª¤ÎÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢£¸ºÐ¤«¤é¤Ï¡Ö¿ÉÆÓ¡Ê¤«¤Î¤È¤Î¤È¤ê¡Ë¡×¡¢£±£¸ºÐ¤«¤é¤Ï¡Ö¹®¿½¡×¤È¡¢ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡Ö¶â¡×¤ÎÀ±¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î±ÑºÍ¶µ°é¤¬¼Â¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸½¾õ¤Ï¡©¡ÛÊ¡¸¶¤µ¤ó¤Î¡ÖÌ¿¼°¡Ê±¿Ì¿É½¡Ë¡×¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÉ½¤¹¡Ö¿å¡×¤¬¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤Î´³»Ù¤Ï¡Ö¿É±¯¡Ê¤«¤Î¤È¤Î¤¦¤·¡Ë¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö±¯¡×¤Ï¡ÖÅÚ¡×¤Ç¡¢¡Ö¿å¡×¤òËä¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥»¥¯¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤¬¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ê¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È½÷¤È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÌ¤Íè¤Ï¡©¡ÛÃ¶Æá¤µ¤ó¤È¤ÏÎ¥º§¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¹®¡×¤ÏµÕ¶¤Ë¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢À¤´Ö¤«¤éÃ¡¤«¤ì¤ì¤ÐÃ¡¤«¤ì¤ë¤Û¤É¡¢±¿¤¬¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁûÆ°¤Ï¤à¤·¤í¥¦¥¨¥ë¥«¥à¡£¤·¤«¤âÍèÇ¯¡¢ºÆÍèÇ¯¤È¤â¡Ö¿å¡×¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¿·¤·¤¤Îø¤ÎÍ½´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¿·¤·¤¤ÃÎ¼±¤äÀ¤³¦¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¯¤¸¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¡ù¥é¥Ö¡¦¥ß¡¼¡¦¥É¥¥¡¼¡¡£±£°·î£±£±Æü¡¢ÀéÍÕ¸©À¸¤Þ¤ì¡£°¦¾Î¡Ö¥é¥Ö¤Á¤ã¤ó¡×¡£ÀêÀ±½Ñ¡¢¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤¡¢»ÍÃì¿äÌ¿¡¢¼êÁê¡¢É÷¿å¡¢¿ÍÁê¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦Àê¤¤»Õ¡£¥¿¥ì¥ó¥È¡£¶Ã¤¬¤¯¤ÎÅªÃæÎ¨¤ò¸Ø¤ê¡¢·ÝÇ½¿Í¤ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤«¤é¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¤¡£¿·´©¡Ö£±ÉÃ¤ÇÊ¬¤«¤ë¡ª¿ÍÁê½Ñ¡×¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£¥Ö¥í¥°¤Ï¡Ú£è£ô£ô£ð£ó¡§¡¿¡¿£á£í£å£â£ì£ï¡¥£ê£ð¡¿£ì£ï£ö£å£í£å£ä£ï¡Ý£ç£ï£ì£ä£å£î£á£ð£ð£ì£å¡¿¡Û¡£