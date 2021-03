話題のタイBLが映画化、『2gether THE MOVIE』は6月4日より全国公開!

美しい2人の人気俳優、ブライトとウィンが主演!

偽りの関係だったはずがいつしか!? 映画を見るのが待ち遠しい!

主演のブライト&ウィンから日本公開に向けたコメントも!

人気タイBL『2gether』がついに映画化、2021年6月4日より全国公開が決定した! ファン必見の撮りおろし新規シーンや主人公ふたりの心情を語るボイスオーバーも収録! 公式写真集も4月20日に発売!世界中でブームを巻き起こしているタイBL。3月30日からは『SOTUS』と『Manner of Death』のコミカライズがスタートしたり、4月16日からはタイドラマのGMMTV展の世界初開催が行われたりとますます熱く盛り上がっている。イケメンたちが繰り広げる男と男のラブストーリーをBL好きが見逃す手はない!そこへきて人気も注目度も一番を争う人気の『2gether』が 『2gether THE MOVIE』として映画化され、6月4日より全国公開される。タイで製作された『2gether the series』(トゥゲザー ザ・シリーズ)は、2020年2月よりタイでオンエア&YouTubeで全世界配信されると、瞬く間に世界中の女性のハートを鷲掴みしたラブコメディドラマだ。物語の中盤にはTwitterの世界トレンド1位を記録、最終回終了後には世界中から熱狂的ツイートが溢れ返り、480万件のツイート数で再び世界トレンド1位を獲得するほど話題沸騰となった。シリーズ累計で全世界での総視聴回数は8億2100万回を突破し、日本でもステイホーム期間をきっかけに韓国ドラマ『愛の不時着』や『梨泰院クラス』がブームとなる一方で、タイドラマの沼にハマる女性が続出している。『2gether the series』は主演俳優たちの瑞々しい演技や見事に伏線回収されるストーリー展開で人気となり、主演2人のブライトとウィンは、Instagramのフォロワー数が合わせて1,100万人を超えるなど、一躍注目される大人気スターとなった。日本のみならずアジアで人気のドラマ「花より男子」のタイでの実写ドラマ化では彼らがメインロールに抜擢されたこともニュースに。ちなみにタイ版「花より男子」のタイトルは『F4 Thailand / Boys over flowers』、今年タイでテレビ放送の予定で、告知動画も解禁されている。https://youtu.be/GxSAWtVs7LUそして、『2gether the series』が、映画『2gether THE MOVIE』(トゥゲザー ザ・ムービー)となって6月4日より全国公開される。全13話の連ドラである『2gether the series』をベースに、全5話の連ドラ『Still 2gether』の要素、そしてファン必見の撮りおろし新規シーンや主人公ふたりの心情を語るボイスオーバーが加わった、いわば“完全版”だ。ドラマ履修済みのファンは勿論、ドラマ版をまだ見ていないビギナーも一から存分に楽しめるはずだ。映画公式サイトで公開されている予告編を見ると、ドラマで大反響を呼んだふたりの名シーンが凝縮されているようだ。主人公は可愛い女の子が大好きなタイン。同級生の男子から熱烈にアプローチされ困窮する彼は、”ニセの彼氏”を作ってその男子に諦めてもらう作戦に。学園一のイケメンで人気者のサラワットに”ニセの彼氏”になって欲しいと頼むものの、突然のことにサラワットはそっけない態度を取り続けるが、それにはある秘密が…。恋人を気に掛けるフリや、愛の言葉をささやくフリ。その態度や言葉はすべて?偽装”だとわかってはいても、彼の温かな一面に触れるうちに不思議な感情が芽生えていく。”偽り”の関係のはずだった2人の感情が…?! そして、ちょっぴりオトナになったドラマ後の2人が正装して向かう先は…! 早く映画が見たくてワクワクしてしまう!今回の映画用に撮り下ろされたティザービジュアルでは、新たな装いの2人の姿がお披露目されていてこちらも眼福だ。前売り券は4月16日から発売開始。詳細は4月12日に公式ウェブサイトにて掲載される。また、主演の2人、ブライト&ウィンからのコメントも到着した。◆ブライトのコメント

ファンの皆さんに愛されている『2gether』シリーズが映画になり、幸せです。まるでドラマの放送を楽しみにしていた頃に戻ったみたいですが、その時とは一味違った視点で違った気分を感じています。シリーズのファンの皆さんにとっても素敵な経験になると思います。映画の撮影中は、自分自身が「より大人のサラワット」になったと感じました。ずっと前から知っていた彼、サラワットの成長した姿を見られてとても感慨深いです。この映画が日本のファンの皆さんの心も幸せと喜びで満たし、楽しんでもらえることを願っています。またとないこの機会を一緒に盛り上げて、タインとサラワットをスクリーンに呼び戻しましょう!

◆ウィンのコメント

『2gether 公式 Photo Book シーン別保存版写真資料集』は4月20日発売!

『2gether』シリーズが映画になることをとても嬉しく思います。映画化を最初に知った時はかなり驚きました。もう二度とタインを演じる機会はないと思っていたので、映画でまた役に戻ることができたことも良かったです。映画スタイルの撮影はとても新鮮な経験でした。普段は複数のカメラで撮影されることが多いのですが、今回はカメラが1台だったのでより細かいところまで気を配った演技をする必要がありました。大きなスクリーンで上映されるので、すべてが詳細に映りますからね。この映画が日本でも上映され、日本のファンの皆さんにも見て頂けることがとても幸せです。日本のファンの皆さんにもそう思ってもらえると嬉しいです。映画ではより大人になったタインとサラワットの姿を見られます。僕たちの物語をお楽しみに!日本に向けたメッセージも込められていて、なんて素敵なコメント! 映画版への期待が高まるとともに、2人の作品への愛も伝わってきて胸がジーンと熱くなる。さらに、タインとサラワットの甘々な瞬間を切り取った、GMMTV完全監修の公式フォトブック『2gether 公式 Photo Book シーン別保存版写真資料集』が4月20日に発売される。『2gether』本編から高画質画像を110点以上の大ボリュームで掲載。繊細な表情から手足の絡め方まで、あのシーンを静止画で、余すところなくじっくり見られるというファン垂涎の写真集だ! 宣伝資料によると、BLイラスト・漫画を描く方の資料としてもオススメとのことだから、絵師さんたちの参考にもなるかも。しかも、日本のファンに向けた、本書のためだけのブライト&ウィンからの直筆メッセージ&サインも収録というからファンには嬉しい限り! 楽天ではメッセージ入りポストカードの特典が付く。ちなみに『2gether』は『起きて最初にすることは』などのBLコミックも手がける人気漫画家・志村貴子の装画による日本語訳版も発売中。BLコミック『同棲ヤンキー赤松セブン』を手がける人気漫画家・奥嶋ひろまさによるコミカライズ版も配信中だ。そちらもおすすめだから要チェック!これから写真集に展示会に映画版に、さらなる『2gether』旋風が巻き起こること間違いなし! 初夏に向けてリリースやイベントが目白押しのタイBLから目が離せない! (文:牧島史佳/ライター)映画『2gether THE MOVIE』は、2021年6 月4 日より全国公開