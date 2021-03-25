ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¡ÖÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÀ¸¤¤ë´õË¾¤Ë¤Ê¤ë¡×¡¡À»²Ð¥ê¥ì¡¼¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ë´¶Æ°¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤ÎÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤é¤¬25Æü¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡¦J¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÅìµþ2020À»²Ð¥ê¥ì¡¼¡×¥°¥é¥ó¥É¥¹¥¿¡¼¥È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë½ÐÀÊ¡£¤½¤ÎÌÏÍÍ¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÇÃæ·Ñ¤µ¤ì¡¢ÀÐ¸¶¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡Ö´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¿´¤Ë¥°¥Ã¤È¤¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2019Ç¯¡¢¡ÖÅìµþ 2020 ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯À»²Ð¥ê¥ì¡¼ ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ç¤ÎÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë
¡¡¡ÖÅìµþ2020À»²Ð¥ê¥ì¡¼¡×¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÀÐ¸¶¤Ï¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÎÁ°¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤ò³°¤·¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£
¡¡¡Ö1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀ»²Ð¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤«¤éº£¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤òÂåÊÛ¤·¡¢¡ÖÀ»²Ð¥ê¥ì¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¸«¤ä¹Í¤¨¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·èÃÇ¤äÈ½ÃÇ¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Ç¤â1¤Ä»×¤¦¤Î¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÀ¸¤¤ë´õË¾¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÊý¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡¢ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯¡¢Á°¸þ¤¤Ë¡¢À¸Ì¿ÎÏ¤ò¹â¤á¤ÆÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐ¸¶¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËSNS¾å¤Ë¤Ï¡ÖÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¡¢´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ç¡¢¡¢¿´¤¬²¹¤Þ¤Ã¤¿¤·¡¢¾ô²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤µ¤È¤ß¤Á¤ã¤ó¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡Ö¿´¤Ë¥°¥Ã¤È¤¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐ¸¶¤Î¤¢¤¤¤µ¤ÄÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡³§¤µ¤ó¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀ»²Ð¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤«¤éº£¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÚÆù¤ÎÉÂµ¤¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÊý¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥ì¡¼¤Î¤½¤ÎÆü¤ÏÉ¬¤º¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¥È¡¼¥Á¤ò·Ç¤²¤ë¤ó¤À¡×¤È·è°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¡Ö¼«Ìä¼«Åú¤Î1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Äê¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÁö¤ì¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¤À¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¡ÖÊì¤ÎÌ¿Æü¤¬Áö¤ì¤ëÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¡¢²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬º£¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À»²Ð¥ê¥ì¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¸«¤ä¹Í¤¨¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·èÃÇ¤äÈ½ÃÇ¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â1¤Ä»×¤¦¤Î¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÀ¸¤¤ë´õË¾¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÊý¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡¢ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯¡¢Á°¸þ¤¤Ë¡¢À¸Ì¿ÎÏ¤ò¹â¤á¤ÆÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£