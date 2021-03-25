ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡ÉµÄÏÀ¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆÇ®¡ª ÊÆ»æ¤¬¹Í»¡¡ÖÀèÈ¯¤È¥¹¥¤¥ó¥°¤òºÇÂç²½¤¹¤ëÊýË¡¡×
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ»æ¡Ø¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡Ù¤¬¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¥¹¥¿¡¼¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÀèÈ¯¤È¥¹¥¤¥ó¥°¤òºÇÂç²½¤¹¤ëÆÈÁÏÅª¤ÊÊýË¡¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹Í»¡¤·¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥íÌîµå¤ÏDAZN¤Ç¡ª¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â´ÊÃ±»ëÄ°¡£1¥ö·îÌµÎÁ¤ª»î¤·¼Â»ÜÃæ¡ª
¡¡¤Þ¤ººÇ½é¤ËÆ±»æ¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¤Î¡ÈÆóÅáÎ®"¥¹¥¿¡¼¤ÎÂÇ·â¤ÈÅêµå¤ÎÀµ¤·¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï²¿¤«¡©¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢²ø²æ¤äÈèÏ«¤«¤éÈà¤ò¼é¤ë¾å¤Ç¤Î¶³¦Àþ¤Ï¤É¤³¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÂçÃ«¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇÆÃÂçÃÆ´Þ¤à4ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢10»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÇÎ¨.600¡Ê25ÂÇ¿ô15°ÂÂÇ¡Ë¡¢OPS1.701¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áÆ±»æ¤Ï¡Ö3Ç¯¸å¤Îº£¡¢ÂçÃ«¤Ï¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê½Õµ¨¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ºÆ¤ÓµÄÏÀ¤µ¤ì»Ï¤á¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¡¢´üÂÔ´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î·×»»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂçÃ«¤Ïº£µ¨112»î¹ç¤«¤é124»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ºÇ¹â500²ó¤ÎÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï12»î¹ç¤«¤é18»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢Åêµå¤Î²ó¿ô¤Ï100¥¤¥Ë¥ó¥°Ì¤Ëþ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢²ø²æ¤Ê¤¯·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÉÑÈË¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£²Ì¤¿¤·¤Æº£µ¨¡¢ÂçÃ«¤Ï¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£