¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤òÍî¤È¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡×´Ú¹ñ¥ê¥á¥¤¥¯·èÄê¡¡¡ÖÓÀ¼¡¡¥³¥¯¥½¥ó¡×¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤é¤¬¼ç±é
¡¡2018Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÌÀî·Ê»Ò¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤òÍî¤È¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡×¤Î´Ú¹ñ¥ê¥á¥¤¥¯¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡ÖÓÀ¼¡¡¥³¥¯¥½¥ó¡×¤Ç»ö·ï¤òÌÜ·â¤¹¤ë¾¯½÷¤ò±é¤¸Á¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¡¢ºòÇ¯12·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âËÍ¤é¤ÏÁö¤êÂ³¤±¤ë¡×¡ÊNetflixÇÛ¿®Ãæ¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¤¥à¡¦¥·¥ï¥ó¡¢¡Ö¥¢¥¸¥ç¥·¡×¡ÖÌ¾¤â¤Ê¤ÌîÎÉ¸¤¤ÎÎØÉñ¡Ê¥í¥ó¥É¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥Ò¥¦¥©¥ó¤Î3¿Í¤¬¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤òÍî¤È¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡×¤Ï¡¢»Ö²ï¹¸»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¡ÊÊõÅç¼Ò´©¡Ë¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢ÃæÅÄ½¨É×´ÆÆÄ¤¬±Ç²è²½¡£¼ç¿Í¸ø¤¬¥¹¥Þ¥Û¤òÍî¤È¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆü¾ï¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¡¢¤ä¤¬¤ÆÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
¡¡¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°º¾µ½¤ä¡¢¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¡¼¥¥ó¥°¡¢¡È¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡É¤Ê¤É¤Î¥¹¥Þ¥Û¼Ò²ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶²ÉÝ¤È¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢4½µÏ¢Â³Ë®²è¶½¹Ô¼ýÆþ1°Ì¡¢7½µÏ¢Â³¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£20Ç¯¤Ë¤Ï¼ç±é¤ËÀéÍÕÍºÂç¤ò·Þ¤¨¡¢Â³ÊÔ¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤òÍî¤È¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¡¼ü¤ï¤ì¤Î»¦¿Íµ´¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ç¥ó¤¬¥¹¥Þ¥Û¤òÍî¤È¤¹Ê¿ËÞ¤Ê²ñ¼Ò°÷¥Ê¥ß¤ò¡¢¥¤¥à¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ÎÀìÌç²È¥¸¥å¥ó¥è¥ó¤ò¡¢¥¥à¤¬»ö·ï¤òÄÉÀ×¤¹¤ë·º»ö¤ò±é¤¸¡¢´ÆÆÄ¤Ï¿·±Ô¥¥à¡¦¥Æ¥®¥å¥ó¤¬Ì³¤á¤ë¡£º£Ç¯3·î¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥¸¥Õ¥£¥ë¥à¤¬À©ºî¡¢CJ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬ÇÛµë¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£