¥í¡¼¥½¥ó¥¹¥È¥¢100¤Ï¡¢2021Ç¯3·î25Æü¤«¤é¡¢¡ÖÞÕ¿È¤Î°ìËÜ¡ª¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè4ÃÆ¤È¤·¤ÆÂçÇ÷ÎÏ¤ÎÏÂ²Û»Ò¡ÖÞÕ¿È¤Î°ìËÜ¡ª»°¿§¤À¤ó¤´(ñ²Æþ¤ê)¡×¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£

¾®Æ¦¤ÎÉ÷Ì£Ë­¤«¤ÊÎ³ñ²Æþ¤ê

¡ÖÞÕ¿È¤Î°ìËÜ¡ª¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢²Û»ÒËÜÂÎ¤ÎÁ´Ä¹¤¬Ìó12­Ñ¡¢Ä¾·Â¤¬Ìó5­Ñ¤È¤¤¤¦¡¢¶ú¤ËÄÌ¤¹ÏÂ²Û»Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¾ï¼±³°¤ì¤ÎÂç¤­¤µ¤¬ÆÃÄ§¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤é¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤É¤Ç¤«¤¤¡ª¡×¡ÖÌÌÇò¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈSNS¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Âè4ÃÆ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÞÕ¿È¤Î°ìËÜ¡ª»°¿§¤À¤ó¤´(ñ²Æþ¤ê)¡×¤Ï¡¢ºù¤¬ºé¤­¤Ï¤¸¤á¤ëº£¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡Ö¥Ô¥ó¥¯¡¦Çò¡¦ÎÐ¡×¤Î¿§Á¯¤ä¤«¤Ê»°¿§¤À¤ó¤´¤Ç¤¹¡£

¾®Æ¦¤ÎÉ÷Ì£Ë­¤«¤ÊÎ³ñ²Æþ¤ê¤Ç¡¢Âç¤­¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÈþÌ£¤·¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£

¤³¤ì¤À¤±Âç¤­¤¯¤Æ¤â²Á³Ê¤Ï108±ß¤È¤ª¼êº¢¤Ç¤¹¡£

¡Ö¥½¥í²Ö¸«¡×¤Î¤ª¶¡¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£