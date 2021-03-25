À»²Ð¥ê¥ì¡¼¤¬Ê¡Åç¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡¡ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¡Ö°Õ¸«¤ä¹Í¤¨Êý¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÇÎÉ¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬25Æü¡¢Ê¡Åç¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼J¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÅìµþ2020¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯À»²Ð¥ê¥ì¡¼¡Ù¥°¥é¥ó¥É¥¹¥¿¡¼¥È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÉÀ»²Ð¥é¥ó¥Ê¡¼¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡É¤òÃåÍÑ¤·¤¿ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß
¡¡À»²Ð¤ò²ñ¾ì¤Ë±¿¤ÖÂçÌò¤òÌ³¤á¤¿¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î°ËÃ£¤ß¤¤ª¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ½ÐÈ¯¼°¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡ªÅìËÌ¤âÀ»²Ð¥ê¥ì¡¼¤¬²ó¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÈïºÒÃÏ¤â¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Î©¤ÁÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤âÁÇÄ¾¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¤Îµ¤»ý¤Á¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ¸¶¤Ï¡ÖÀ»²Ð¥ê¥ì¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¸«¤ä¹Í¤¨Êý¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÇÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·èÃÇ¤äÈ½ÃÇ¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤Ò¤È¤Ä»×¤¦¤Î¤ÏÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÀ¸¤¤ë´õË¾¤Ë¤Ê¤ë¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÊý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤ÆÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤ËÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥Á¤ËÀ»²Ð¤¬Åô¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢2011Ç¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î´Ý»³·ËÎ¤Æà¤äº´¡¹ÌÚÂ§É×´ÆÆÄ¤éÅö»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂ÷¤µ¤ì¡¢J¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤ò½ÐÈ¯¡£ÀÐ¸¶¤ä¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤âÇï¼ê¤Ç¸«Á÷¤Ã¤¿¡£¡¡Åìµþ2020ÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Î¶¶ËÜÀ»»Ò²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤Î1Ç¯´Ö¡¢À¤³¦Ãæ¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢À»²Ð¤ÏÀÅ¤«¤ËÎÏ¶¯¤¯Åô¤µ¤ìÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤Ê±ê¤Ï·è¤·¤Æ´õË¾¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤µ¤Ë²Ö³«¤³¤¦¤È¤¹¤ëºù¤Î¤Ä¤Ü¤ß¤Î¤´¤È¤¯¡¢¤³¤ÎÆü¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÂç²ñ¤ÎÀ»²Ð¤Ï²¹¤«¤¤¸÷¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë´õË¾¤òÅô¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£´õË¾¤ÎÆ»¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£