É÷¼Ù¥¦¥¤¥ë¥¹¡¢10ºÐÌ¤Ëþ¤Ç´¶À÷Î¨¤¬2ÇÜ°Ê¾å¤Ë¡¡¥³¥í¥ÊÎ®¹Ô°Ê¹ß
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÎ®¹Ô²¼¤Ç¡¢É÷¼Ù¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡Ö¥é¥¤¥Î¥¦¥¤¥ë¥¹¡×¤Î´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤¬10ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤Î´Ö¤ÇÎãÇ¯¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤Ë¾å¾º¤·¤¿¤È¡¢²Ï²¬µÁÍµ¡¦ÅìµþÂç°å²Ê³Ø¸¦µæ½ê¶µ¼ø¡Ê¥¦¥¤¥ë¥¹³Ø¡Ë¤é¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬È¯É½¤·¤¿¡£¥³¥í¥ÊÂÐºö¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥é¥¤¥Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¡¢É¡¤ä¹¢¤Ê¤É¤Î¾åµ¤Æ»¤Ë±ê¾É¤òµ¯¤³¤¹¥¦¥¤¥ë¥¹¡£ÇÙ±ê¤Ê¤É¤Î¹çÊ»¾É¤Ç½Å¾É²½¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï2018Ç¯1·î¡Á20Ç¯9·î¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ÇºÎ¼è¤µ¤ì¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê°Ê³°¤Î¸ÆµÛ´ï¼À´µ´µ¼Ô2244¿Í¡Ê¤¦¤Á10ºÐÌ¤Ëþ1119¿Í¡Ë¤Î¸¡ÂÎ¤ò²òÀÏ¤·¡¢¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤òµ¯¤³¤¹¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ç20Ç¯2·î¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷¼Ô¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢10ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤«¤é¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸¡½Ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥é¥¤¥Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¸¡½ÐÎ¨¤ÏÎãÇ¯¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¡£10ºÐ°Ê¾å¤Ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤â¸¡½ÐÎ¨¤¬Äã²¼¤·¤¿¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¤¢¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤È¡¢ÌÈ±Ö¤¬³èÀ²½¤·¤ÆÊÌ¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Î®¹Ô»þ´ü¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Î¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤¬¾¯¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Î¹â²¼·ÃÈþ¡¦¹ñÎ©´¶À÷¾É¸¦µæ½ê¼çÇ¤¸¦µæ´±¡Ê¥¦¥¤¥ë¥¹³Ø¡Ë¤Ï¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê´¶À÷ÂÐºö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬Î®¹Ô¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥é¥¤¥Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤¬À°¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤Ï¥é¥¤¥Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ø¤ÎÌÈ±Ö¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢´¶À÷¤·¤ä¤¹¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ï¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¡Ö¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»é¼Á¤Ç¤Ç¤¤¿Ëì¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¾ÃÆÇ±Õ¤Ê¤É¤Ç²õ¤ì¤ÆÉÔ³è²½¤·¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢¥é¥¤¥Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò»ý¤¿¤º¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë±Õ¤¬¸ú¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¡£¹â²¼¼çÇ¤¸¦µæ´±¤Ï¡Ö¤»¤Ã¤±¤ó¤ò»È¤Ã¤¿¼êÀö¤¤¤Ï¥é¥¤¥Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤âÍ¸ú¤À¡£»Ò¤É¤â¤ò´¶À÷¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¾ÃÆÇ¤Ë²Ã¤¨¤Æ½½Ê¬¤Ê¼êÀö¤¤¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ú´äºêÊâ¡Û