¥³¥í¥Ê²Ò¤¬Ä¾·â¡Ä³¤³°¥ê¥¾¡¼¥Èº§¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¡Ö¥ï¥¿¥Ù¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤¬ÇËÃ¾
¡Ú¥×¥í¤Ï¤³¤¦¸«¤ë ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î³Ë¿´¡Û
Åìµþ¸ÞÎØ¤Ï³¤³°µÒ¼õ¤±Æþ¤ì¤º ÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡Ö3¤Ä¤ÎÃÏ¹ö¡×
¡¡¤Þ¤µ¤ËÅµ·¿Åª¤Ê¡Ö¥³¥í¥ÊÇËÃ¾¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¡£º§ÎéÂç¼ê¤Î¥ï¥¿¥Ù¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤¬Àè½µËö¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í»ö¶ÈºÆÀ¸¼ÂÌ³²È¶¨²ñ¤Ø¤Î£Á£Ä£Ò¡ÊºÛÈ½³°Ê¶Áè²ò·è¡Ë¿½ÀÁ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢»ö¼Â¾å¡¢·Ð±ÄÇËÃ¾¤·¤¿¡£·ëº§¼°¤È¿·º§Î¹¹Ô¤ò·ó¤Í¤¿³¤³°¥ê¥¾¡¼¥Èµó¼°¤ÎÁðÊ¬¤±¤À¤¬¡¢£³·îËö¤Ë´ü¸Â¤¬Ç÷¤Ã¤¿£±£±£³²¯±ß¤Î¼ÚÆþ¶âÊÖºÑ¤Î¥á¥É¤¬Î©¤¿¤º¡¢»ñ¶â·«¤êÇËÃ¾¤·¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡£Á£Ä£Ò¤Ï¶âÍ»ºÄÌ³¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿»äÅªÀ°Íý¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£²¾¤ËÌ±»öºÆÀ¸Ë¡¤Ê¤ÉË¡ÅªÀ°Íý¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢¼è°úÀè¤Î»ö¶È²ñ¼Ò¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ï¥¿¥Ù¤Çº§Îé¤ä½ÉÇñ¤Ê¤É¤òÍ½Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÈÌµÒ¤âºÄ¸¢¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢Âçº®Íð¤ÏÉ¬»ê¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡ÖÂÅÅö¤ÊÁªÂò¡×¡ÊË¡Áâ´Ø·¸¼Ô¡Ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥ï¥¿¥Ù¤Ï£±£¹£µ£³Ç¯¤Ë¥ï¥¿¥Ù°á¾ØÅ¹¤È¤·¤ÆµþÅÔ¤ÇÁÏ¶È¡££·£³Ç¯¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤Ë½ÐÅ¹¤·¡¢³¤³°¥ê¥¾¡¼¥Èº§¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££¹£·Ç¯¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¶È³¦¤Ç½é¤á¤Æ¾å¾ì¡££²£°£°£´Ç¯¤ËÌÜ¹õ²í½ö±à¡¢£°£¸Ç¯¤Ë¤Ï¥á¥ë¥Ñ¥ë¥¯¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤òÇã¼ý¤¹¤ë¤Ê¤É£Í¡õ£Á¤â¶î»È¤·¤Æ¶ÈÍÆ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ë½±¤¤³Ý¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤À¡£ÅÏ¹ÒÀ©¸Â¤ä±Ä¶È¡¦³°½Ð¼«½Í¤Ê¤É¤Ç·ëº§¼°¤Î±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤¬Áê¼¡¤®¡¢£²£°Ç¯£±£²·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤Ï£¹¥«·î´Ö¤ÎÊÑÂ§·è»»¤À¤Ã¤¿Á°´ü¤«¤é£¶³äÄ¶¤âÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç£±£±£·²¯±ß¶¯¤ÎºÇ½ªÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¡£»ñËÜ´ðÈ×¤ò¿©¤¤ÄÙ¤·¡¢£¸¡¦£¶£³²¯±ß¤ÎºÄÌ³Ä¶²á¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î´Ö¤â»ñ¶âÎ®½Ð¤ÏÂ³¤¡¢£±£²·îËö¤Ë£¹£±²¯±ß¤¢¤Ã¤¿¼ê¸µÎ®Æ°À¤Ïº£Ç¯£²·îËö¤Ë¤Ï¡Ö£¶£±²¯±ß¤Ë¤Þ¤ÇÌÜ¸º¤ê¡×¡Ê´Ø·¸¼Ô¡Ë¡£¿·¤¿¤Ê¼Ú¶â¤ÎÅö¤Æ¤¹¤é¤Ê¤¯¡¢·Ð±Ä¤¬¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¢£¡Ö¥¥ã¥Ù¥¸¥ó¥³¡¼¥ï¡×¤Î¶½ÏÂ¤¬»Ù±ç¤ËÌ¾¾è¤ê
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ï¥¿¥Ù¤Î»Ù±çÀè¤È¤·¤ÆÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤¬°ßÌô¡Ö¥¥ã¥Ù¥¸¥ó¥³¡¼¥ï¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¶½ÏÂ¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¡££²£°²¯±ß¤ÎÁý»ñ¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Àé¼ñ²ñ¤Ê¤É¥ï¥¿¥Ù¤ÎÂç³ô¼ç£³¼Ò¤«¤éÊÝÍ³ô¤ò¼Â¼Á¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¤¦¤¨¡¢³ô¼°Ê»¹ç¤Ê¤É¤Ç£¶·îËö¤Ë¤â¥ï¥¿¥Ù¤ò´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¡£Èó¸ø³«²ñ¼Ò¤Ë¤·¤ÆºÆ·ú¤ò¼çÆ³¤¹¤ë¡£
¡¡¤¿¤À°ìÏ¢¤Î»Ù±ç¤â£Á£Ä£Ò¤ÎÀ®Î©¤¬Á°Äó¡£¥ï¥¿¥Ù¤Ç¤Ïº£¸å¡¢Íè·î£µÆü¤ËÂè£±²ó¤ÎºÄ¸¢¼Ô²ñµÄ¤ò³«ºÅ¡££²²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÆ±£²£¶Æü¤Î²ñµÄ¤Ç¼è°ú¶âÍ»µ¡´Ø¤Ø¤ÎºÄ¸¢Êü´þÍ×ÀÁ¤ò´Þ¤àºÆ·ú·×²è¤ò¼¨¤·¡¢£µ·î£²£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹ç°Õ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¤¬¡¢¶ä¹ÔÃÄ¤Î°ìÉô¤Ë¤ÏÉÔËþ¤âßî¤ë¡£¡Ê½ÅÆ»Éð»Ê¡¿·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë