»Å»ö¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¥Û¥Ã¡Ä¡×É¦ÃË¼ß¡¦»³ÅÄ¥ë¥¤53À¤¤ÎàÆÃÈÖ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼áÍèÀ¤¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½ÐÍè»ö
2¡¤3Ç¯Á°¤Î¤³¤È¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼»á¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡¢¡Öº£½µ¡Ê²¾¡Ë¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¿¥ä¥Ä¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¥á¡¼¥ë¤Ë¡¢¤¿¤áÂ©¤òÅÇ¤¤¤¿É®¼Ô¡£¤¤¤ä¡¢²æ¡¹¤Î¶È³¦¤Çà²¾²¡¤µ¤¨á¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬µÞî±¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆÃÃÊÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤È¤ÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤¡¡Á¡Ä¡Ä¡×¤ÈÅÇ¤½Ð¤·¤¿¸Æµ¤¤ÎÀ®Ê¬¡¢¤½¤ÎÆâÌõ¤Ç¤¢¤ë¡£ÍîÃÀ4¤Î°ÂÅÈ¤¬6¡Ä¡Äµ®½Å¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢É®¼Ô¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¡ÊÉ¦ÃË¼ß¡¦»³ÅÄ¥ë¥¤53À¤¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¼Â¤Ï´ØÀ¾¤Î¡ÖÄ¶Ì¾ÌçÃæ¹â°ì´Ó¹»¡×¤ËÆþ³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦²áµî¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Î»³ÅÄ¥ë¥¤53À¤¤µ¤ó¤Î»Ñ
¤È¤Ë¤«¤¯Ã±½ã¤Ëµï¿´ÃÏ¤¬°¤¤¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¤Õ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Å»ö¡¢ÂçÀª¤Î·ÝÇ½¿Í¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¥¯¥¤¥º¤ä¥²¡¼¥à¤Ë¶½¤¸¤ë¤È¤¤¤¦²Ú¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¡£
¤¤¤ï¤æ¤ëàÆÃÈÖá¤È¤¤¤¦¥ä¥Ä¤Ç¡¢¤·¤¬¤Ê¤¤°ìÈ¯²°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍÆñ¤¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÌÞÏÀ¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¼ýÏ¿ÅöÆü¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤òÁÛÁü¤·¡¢
¡Ê¤³¤ì¤Ï¡¢¤·¤ó¤É¤½¤¦¤À¤Ê¡Ä¡Ä¡Ë
¤Èµ¤¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤æ¤¨¤À¤Ã¤¿¡£
É®¼Ô¤Ï¼Ò¸ò¤ËÁÂ¤¤¡£
¼ÂºÝ¡¢¤â¤¦¤«¤ì¤³¤ì10Ç¯¶á¤¯¤Î´Ö¡¢
¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢º£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡Ä¡×
¤È¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤ªÍ¶¤¤¤òÃÇ¤êÂ³¤±¡¢º£¤Ç¤Ï¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¤Û¤Ü¥¼¥í¡£
Âç·¶ºÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀäÌÇ¤¬´í×ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Î¼ëºí¡Ê¥È¥¡Ë¤è¤ê¤Ä¤ë¤àÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ê²¿¸Î¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¡Ä¡Ä¡Ë
¤ÈÉÔ²Ä²ò¤Ë»×¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢¼«¤éË¾¤ó¤À¤³¤È¡£
¤ªµ¤¸¯¤¤¤ÏÌµÍÑ¤Ç¤¢¤ë¡£
à¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤Êë¤é¤·á¡¢àëð²Î¤·¤Ê¤¤À¸¤ÍÍá¤¬À¤Ë¹ç¤¦¿Í´Ö¤â¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢²¿¤ÎÉÔËþ¤â¸å²ù¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÊÀ³²¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
Ã¯¤È¤â¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡¢
¡Ö¤è¤¯ÈÓ¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¼¡Ä¡Ä¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿à¶¦±é¼Ô¤ÎÁÇ´é¤òË½¤¯á¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï°ìÀÚÈäÏª¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
ÅöÁ³¡¢º¡Êý¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÃÎ¤ë¿Í´Ö¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ì¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡ª¡©¡×
¤ÈÉ®¼Ô¤¬¹²¤Æ¤Õ¤¿¤á¤¯¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¸«¤»¾ì¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£
ËÁÆ¬¤ÎàÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆÃÈÖá¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªº×¤ê¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¾õ¶·¤Ï¹¹¤Ë¿¼¹ï¡£
Ï²¼¤ä¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¥á¥¤¥¯¼¼Åù¡¹¡¢¤½¤³¤«¤·¤³¤Ç·ÝÇ½¿Í¤È½Ð¤¯¤ï¤·¡¢»ÍÏ»»þÃæàÅ¾¹»½éÆüá¤Î¤è¤¦¤Ê¿´ºÙ¤µ¤È¶ÛÄ¥´¶¤òÌ£¤ï¤¦±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤È¡¢¤â¤Ï¤äàÆÃÈÖ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼á¤È¤Ç¤âÌ¿Ì¾¤¹¤Ù¤Î©ÇÉ¤Ê¾É¾õ¤À¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ã±½ã¤Ëµï¿´ÃÏ¤¬°¤¤¤Î¤À¡£
ÀèÇÚÊý¤Ë¤´°§»¢¤ò¤È³Ú²°¤ØÉë¤±¤Ð¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï½çÈÖÂÔ¤Á¤ÎÎó¡£
¡Ö¤ª¡¼¡ª¸«¤¿¤è¡¼¡¢¤¢¤ÎÈÖÁÈ¡ª¡×
¡ÖÀèÆü¤Î¥í¥±¡¢ÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡×
¡Ä¡Ä¤ª¤½¤é¤¯¡¢»Å»ö°Ê³°¤Ç¤âº©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
³Ú¤·¤²¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬Ï³¤ìÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
ÂÐ¤·¤Æ¡¢É®¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢
¡Öº£Æü¤Ï¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¤È¡¢
¡Ö¤Ï¤¤¡ª¤è¤í¤·¤¯¡¼¡ª¡×
¤Îà1¥é¥ê¡¼á¤Ç¤¢¤Ã¤µ¤ê½ªÎ»¡£
¼«¶È¼«ÆÀ¤Ê¤Î¤Ï½Å¡¹¾µÃÎ¤À¤¬¡¢ÀµÄ¾¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤¤·ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡£
¤È¤Ï¸À¤¨¡¢
¡ÖÃý¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×
¡Ö¤¢¤ì¡©¤Ê¤ó¤«¸ª¿È¶¹¤½¤¦¤À¤Ê¡©¡×
¤Ê¤É¤È¼þ°Ï¤Ëµ¤¼è¤é¤ì¤ë¤Î¤âáû¡Ê¤·¤ã¤¯¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿ô»þ´Ö¤Ë¤âµÚ¤ÖÄ¹Ãú¾ì¤Î¼ýÏ¿¤ò¡¢½ª»Ï¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¾è¤êÀÚ¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
·ë²Ì¡¢µ¢Âð¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¸ý³Ñ¤Ç¥Ð¡¼¥Ù¥ë¤Ç¤â»ý¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢ËË¤ÎÊÕ¤ê¤¬·ã¤·¤¤¶ÚÆùÄË¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÎîÇ½´ë²è¡¢¤Þ¤µ¤«¤Îà´ÝÅê¤²á¡Ä¡Ä¤È¤Þ¤¢¡¢°ì»ö¤¬Ëü»ö¤³¤ÎÄ´»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤¬à¥È¥ó¤Àá¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢
¡ÊÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¼¡Ä¡Ä¡Ë
¤È²òÊü´¶¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼¡Âè¡£
·ÝÎò20¿ôÇ¯¤ò±Û¤¨º£¹¹¤À¤¬¡¢¤Ä¤¯¤Å¤¯¤³¤Î¶È³¦¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
10Ç¯¤È¾¯¤·Á°¡¢É®¼Ô¤¬¤Þ¤Àà½Ü¤Î·Ý¿Íá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢¡ÖÁ°À¤¤ò¸«ÄÌ¤»¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¿¨¤ì¹þ¤ß¤Î½÷À¤È¤´°ì½ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓ¤ÎÁ´¹ñÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ä¡ÄàÆÃÈÖá¤Ç¤¢¤ë¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¼ê¤Î´ë²è¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤á¤Ã¤¤ê¸º¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖºÅÌ²½Ñ¤äÎî»ë¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Î¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÅö»þ¤Î¼ã¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢
¡Ê²¶¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇä¤ì¤Æ¤¤¿¤Ê¡Ä¡Ä¡Ë
¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ë»ØÉ¸¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Î1¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡Ö¥É¥Ã¥¥ê´ë²è¡×¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¤¬¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÇä¤ì¤Ã»Ò¡¢ÃøÌ¾¿Í¤Î¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦¤¢¤¿¤Õ¤¿¤È¤·¤¿»Ñ¤Ë¤³¤½»ëÄ°¼Ô¤Ï¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌµÌ¾¤Î¤â¤Î¤Î¤½¤ì¤Ë¤Ï¡¢²ÁÃÍ¤Ê¤É¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
ÏÃ¤òÌá¤½¤¦¡£
Çö°Å¤¤Éô²°¤Ç¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤êÌÜ¤òâÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢
¡Ö¤µ¤¢¡¢¤É¤ó¤É¤óÁÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ä¡Ä¡×
¤ÈÉ®¼Ô¤òÁ°À¤¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¤Ù¤¯¡¢ÎîÇ½¼Ô½÷»Ë¤¬¼ª¸µ¤ÇÓñ¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£
¤É¤¦¤ä¤é¡¢´û¤ËºÅÌ²²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤é¤·¤¤¡£
¡Ê¡Ä¡Ä¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡©¡Ë
¤È¸ÍÏÇ¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅª¤Ëà¤ª¤¤¤·¤¤á¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾®³ØÀ¸»þÊ¬¤Ë¿¨¤ì¤¿¿´Îî¼Ì¿¿¥Ö¡¼¥à¤Î±Æ¶Á¡£
¤ª±¢¤Ç¡¢¥ª¥«¥ë¥ÈÊýÌÌ¤Ø¤Î¶½Ì£¤äÃÎ¼±¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¤è¤Ã¤Æ¤³¤Î¤È¤¤â¡¢
¡Ê°ìÂÎ¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤Ë¤É¤ó¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤¬¡Ä¡Ä¡Ë
¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬Èà½÷¤«¤é¤Ï¡¢
¡ÖÃË¤Ç¤¹¤«¡©½÷¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤É¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡Öº£¡Ä¡Ä¤¢¤Ê¤¿¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤¬Åê¤²³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤À¤±¡£
¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦Âç´îÍø¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ê¤»¤á¤Æ¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¶ñÂÎÅª¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¡ª¡©¡Ë
¤È»×¤ï¤º³ÐÀÃ¤·¤Æ¥Ä¥Ã¥³¤ß¤«¤±¤¿¤¬¡¢¤¤¤«¤ó¤»¤óºÅÌ²Ãæ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤µ¤«¤Îà´ÝÅê¤²á¡¢Á´¤Æ¤Ï·Ý¿Í¤Î¥¢¥É¥ê¥ÖÇ¤¤»¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¸ý¤Ë¡¢
¡Ê¤Á¤ç¤Ã¤È¡ª¡ª²¿¤³¤ì¡ª¡©¡Ë
¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¤Ï¡¢
¡Ö¤¦¤¥¤¥¤¥¡Ä¡Ä¤¦¡Á¤ó¡Ä¡Ä¡×
¤Ê¤É¤ÈÒñ¤À¼¤ò¾å¤²¡¢ÎîÅª¤ÊÎÏ¤ÎºîÍÑ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤ò²Ô¤´¤¦¤ÈÂÁß¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢
¡Öº£¡Ä¡Ä¤¢¤Ê¤¿¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¤ÈÀèÊý¤Ï°ì¸þ¤ËÃÊ¼è¤ê¤ò¿Ê¤á¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¤¡£
¡Ä¡ÄºÇ½é¤Ëáã¤ì¤òÀÚ¤é¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
µ·¼°¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿Èà¤¬¡¢
¡Ö¡Ä¡Ä¤è¤Ã¡ª¡×
¤È¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¤ò»ý¤ÁÂØ¤¨¤ë¤«¡¢Ã´¤®Ä¾¤¹¤«¤·¤¿¤Î¤¬¡¢µ¤ÇÛ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ê¤³¤ì¤Ï¥Þ¥º¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡Ë
Á´¤¯ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÏÃ¤À¤¬¡¢º£ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯É®¼Ô¡£·ë¶É¡¢
¡Öµû¤ò¡Ä¡Äµû¤ò½¦¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡×
¤È¤Ê¤ó¤È¤«°ì¸ÀÇ±¤ê½Ð¤¹¤È¡¢
¡Ê²¶¤ÏÉÏ¤·¤¤½÷À¤ÎÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤Î¤À¡Ä¡Ä¡Ë
¤ÈÊ¢¤ò³ç¤Ã¤Æ¡¢Á°À¤¤Ø¤ÎÎ¹¤ò¼«ÎÏ¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤¬¡Ä¡Ä¤¢¤Îº¨¤ß¤ÏÍèÀ¤¤Ç¤âËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¶ìÆù¤Î¥³¥á¥ó¥È¤µ¤¨¤â¡¢¿´Îî¥Ñ¥ï¡¼¤Î¤ªÆ³¤¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ì¡£
¤¤¤ä¡¢¤¤Ã¤È¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢²¿Ê¬ÅöÊý¼Ò¸ò¤¬¶ì¼ê¡£
½éÂÐÌÌ¤ÎÎîÇ½¼Ô¤ò¤È¤ÃÊá¤Þ¤¨¤Æ¿¿Áê¤òÊ¹¤½Ð¤»¤ë¤Û¤É¡¢¿Í²û¤Ã¤³¤¯¤â¤Ê¤¤¡£