¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr¡¥¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤ªÇñ¤Þ¤êÈ¯³Ð¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡È¥¿¥Ã¥¡¼ºÛ¤¡É
¡¡´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¤Î²£»³Íµ¤È¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦A¤§!group¤ÎÊ¡ËÜÂçÀ²¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦NMB48¤Î²£Ìî¤¹¤ß¤ì¤È¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤ÎÆü¤Ë¤ªÇñ¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò23Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×(Ê¸éº½Õ½©)¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡²£»³¤Ï¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Ê¡ËÜ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÂìÂô½¨ÌÀÉû¼ÒÄ¹¤ÎÄ¾³í¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë¡¢´ØÀ¾¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Ê¡ËÜ¤È¤Ã¤Æ²£»³¤ÏÄ¾Â°¤ÎÂçÀèÇÚ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢19Ç¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î½é¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢²£»³¤¬´ë²è¡¦±é½Ð¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢²£Ìî¤Ï2018Ç¯7·î¤ËNMB¤Î6´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î³èÆ°°Ê³°¤Ë¤â¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤Ê¤É¤ÎÉ½»æ¤ä¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡£
¡¡È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¡Ö48¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇ¶¯BODY¡×¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯12·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î²£¤Î¡×(¥è¥·¥â¥È¥Ö¥Ã¥¯¥¹)¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤Ï¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡>>Ì¤À®Ç¯¤È¥é¥Ö¥Û°û¼òÊóÆ»¤â¼«½Í¤Ï4¤«·î? ÉÔ¾Í»ö¤Î¶à¿µ´ü´Ö¡¢Ã»¤¹¤®¤ÆÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¢¥¤¥É¥ë<<
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²£»³¤È²£Ìî¤Ï¡¢´Ø¥¸¥ã¥Ë¤ÎÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¡¦V6¤Î²ò»¶È¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿º£·î12Æü¡¢µþÅÔ¤Ç¤ÎÉñÂæ¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿²£»³¤¬Àè¤Ë1Çñ7Ëü±ß¤â¤¹¤ë·ÝÇ½¿Í¸æÍÑÃ£¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤ËÆþ¤ê¡¢²£Ìî¤¬»þ´Öº¹¤ÇÉô²°¤Ø¡£²£Ìî¤ÏÍâ13Æü¤ÎÄ«¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢²£»³¤È¤ÎÌ©²ñ¤«¤é6Æü¸å¤Îº£·î18Æü¡¢²£Ìî¤ÏÊ¡ËÜ¤ÈÂçºåºÇÂç¤ÎÈË²Ú³¹¡¦ÇßÅÄ¤ÇÌ©²ñ¡£µï¼ò²°¤È±Ç²è´Û¤Ç¥Ç¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤À¸å¡¢»þ´Öº¹¤Ç1Çñ5000±ß¤Û¤É¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡£ÍâÆü¡¢»þ´Öº¹¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤ò½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö²£Ìî¤ËÆó¸Ô¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î´´Éô¤Ï¤ª´§¤Î¤Ï¤º¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢²£»³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¸·¤·¤¤½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂìÂô»á¤Ï¼«Ê¬¤ÎÄ¾³í¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë¤ÏÂ³¡¹¤È¸·¤·¤¤½èÊ¬¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ê¡ËÜ¤Ë¤âÅöÁ³¡¢¸·È³¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢à¥¿¥Ã¥¡¼ºÛ¤á¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡×(·ÝÇ½µ¼Ô)¡¡¤³¤ÎÊóÆ»¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç3¿Í¤ËÂ¿³Û¤òÃí¤®¹þ¤ó¤À¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¥É¥ó°ú¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£