¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¡Ø¤ë¤í·õ¡Ù¤Ç¤ÎÁ´³«¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¼«¿®¡ª
¡¡¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ GLOBAL FAN SESSION¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¶õ¼ê¤ä´ï³£ÂÎÁà¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿·ÅÄ¤Ï¡¢¤½¤Î¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò±Ç²è¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡¡ºÇ½ª¾Ï¡Ù¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤Þ¤ÇÉõ°õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢º£ºî¤Ç¸«¤»¤ëÁ´³«¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢º´Æ£·ò¡¢Éð°æºé¡¢ÀÄÌÚ¿ò¹â¡¢ÅÚ²°ÂÀË±¡¢ÍÂ¼²Í½ã¡¢¹â¶¶°ìÀ¸¡¢¹¾¸ýÍÎ²ð¡¢ÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂ·î¿¹¨¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬¸¶ºî¤Î±Ç²è¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡¡ºÇ½ª¾Ï The Final¡Ù¡Ê4·î23Æü¸ø³«¡Ë¡¢¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡¡ºÇ½ª¾Ï The Beginning¡Ù¡Ê6·î4Æü¸ø³«¡Ë¤Î2Éôºî¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¤¹¤ë¡£¿·ÅÄ¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦ÈìÂ¼·õ¿´¡Êº´Æ£¡Ë¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥ººÇ¶²¤ÎÅ¨¡¦ÀãÂå±ïÌò¤òÃ´¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·ÅÄ¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö»£±Æ¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¤ï¤Ã¡¢ËÜÊª¤Î·õ¿´¤À¡ª¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº´Æ£±é¤¸¤ë·õ¿´¤È¤Î½éÂÐÌÌ»þ¤Î´¶ÁÛ¤ò´ò¤·¤½¤¦¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡·àÃæ¡¢·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Û¤É¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¸½¾ì¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ö¤È¡¢»£±Æ¤Î2Ç¯Á°¤ËÂçÍ§´ÆÆÄ¤È²ñ¤¤¡¢¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤É¤³¤Ë¤â¸«¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¡Ê¤³¤³¤Ç¡ËÁ´Éô¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤«¤é¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤½¤ÎÇ®°Õ¤Ë¤Û¤À¤µ¤ì¤¿¿·ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¤Û¤«¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡Ë¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·ÅÄ¤È·ã¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤¿º´Æ£¤Ï¡¢¿·ÅÄ¤ÎÂ¸ºß¤¬¡ÖÈó¾ï¤Ë¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¡ÖÂÎ¤¬Æ°¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬Èó¾ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÙ¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥É¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡£ÂÎ¤Îºî¤êÊý¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÈÖ¤¬»Ï¤Þ¤ë10ÉÃÁ°¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¶Ú¥È¥ì¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÏÓ¤¬ÂÀ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆþÇ°¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò·Ð¤ÆËÜÈÖ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¿·ÅÄ¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤¬¤¹¤´¤¯·ã¤·¤¯¤ÆÂÎ¤¬ÂÑ¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ì½ÖÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤«¤éÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥óÁ´³«¤ÇË½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡§¶ÓÎçÆá¡Ë