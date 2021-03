俳優の佐藤健が主演する大ヒットシリーズ最新作『るろうに剣心 最終章 The Final』の公開を控え、シリーズ総決算『るろうに剣心 最終章 The Final』10周年記念特別映像が解禁となった。新しい時代のために、剣心と共に戦ってきた10年。かつての敵や一緒に戦ってきた仲間たちの姿を見ることができる。

【動画】胸アツ! 剣心のかつての敵や仲間たちの姿も『るろうに剣心』特別映像

映画『るろうに剣心 最終章』では、原作『るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−』(和月伸宏/集英社ジャンプコミックス刊)の最後のエピソード「人誅篇」をベースに、シリーズ最恐の敵・縁との究極のクライマックスを描く「The Final」と、原作では剣心が過去を語るかたちで物語が進む「追憶篇」をベースに<十字傷の謎>に迫る「The Beginning」の2部作を描く。

今回解禁となった映像は、世界中のファンへの10年間の感謝を込めて、本日24日に開催された史上最大のオンラインイベント「るろうに剣心 GLOBAL FAN SESSION(グローバル・ファン・セッション)」で初披露された。

2012年公開の1作目、伝説の幕開けとなったオープニングシーンで幕を開ける本映像は、「このアクションが格好良くなければ、僕は役者を辞めます」という主演・佐藤健の役者人生の全てをかけた決意の言葉、そして大友啓史監督の「もっとすごいものを作るっていうことを考え始める」という、常に過去の作品を超えていくという覚悟の言葉など、『るろうに剣心』シリーズへの並々ならぬ想い、そして日本のエンターテイメントの頂点に上り詰めるまでの軌跡と名シーンを映している。

映像では、剣心と共に新しい時代のために戦ってきた仲間たちの胸が熱くなる過去のシーンが映し出されており、剣心を支え、共に生きていくことを願う神谷薫(武井咲)、剣心に救われ医者として多くの命を救うことに尽力する高荷恵(蒼井優)、友として、剣心の力になりたいと願い戦う相楽左之助(青木崇高)の姿が確認でき、10年という歳月が経ちその絆の深さが伝わる仕上がりとなっている。

さらに、1作目となる映画『るろうに剣心』に登場する、武田観柳(香川照之)、外印(綾野剛)、鵜堂刃衛(吉川晃司)。『京都大火編』『伝説の最期編』から柏崎念至(田中泯)、瀬田宗次郎(神木隆之介)、佐渡島方治(滝藤賢一)、駒形由美(高橋メアリージュン)、四乃森蒼紫(伊勢谷友介)、巻町操(土屋太鳳)、志々雄真実(藤原竜也)、比古清十郎(福山雅治)など、剣心のかつての敵や一緒に戦ってきた仲間たちの姿の数々も確認できる。

そして、剣心にとって幕末から続く因縁の相手であり時に頼もしい仲間として戦ってきた、斎藤一(江口洋介)や、剣心が生み出してしまったシリーズ最恐の敵・雪代縁(新田真剣佑)、剣心の元妻であり剣心の頬に刻まれた<十字傷>の秘密の鍵を握る雪代巴(有村架純)“人斬り抜刀斎”が誕生するきっかけとなる長州藩志士の桂小五郎(高橋一生)など、シリーズを彩って来た歴代の錚々たる顔ぶれが並んでいる。

また今回「The Final」公開前に一夜限りの上映&大友啓史監督トークショーの開催が決定した。4月2日新宿ピカデリーにて、「シリーズ過去作一挙上映記念!パート1&最新作『るろうに剣心 最終章 The Final』有料試写会付き大友監督トークショー」が開催。本イベントのチケットは3月30日18時より、ローソンチケットにて販売開始される。 映画『るろうに剣心 最終章 The Final』は4月23日より、『るろうに剣心 最終章 The Beginning』は6月4日より全国公開。