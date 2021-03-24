±½¤Î¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ªËÏÉÕ¤¡×¤â¡ª ÎÁÍý¤Î¥×¥í¤¬¥Ø¥Ó¥í¥Æ¤¹¤ë¡ÚÀ¾Í§¡Û¤ª¤¹¤¹¤á¿©ÉÊ3Áª
ÎÁÍý¤ÎÀìÌç²È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ëÀ¾Í§¤ÎPB¿©ÉÊ3ÁªÁ´¹ñ¤ÇÁí¹ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ëÀ¾Í§¡£2000Ç¯¤Ë¤Ï¤¤¤ÁÁá¤¯¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼»ö¶È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢°ìÃÊ¤È¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¾Í§¤ÎPB¡Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤á¤ÏÀÖ¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡Ø¤¤Û¤ó¤Î¤¡Ù¡£¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤ÊÆüÍÑÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡ÈÌµÂÌ¤ò¾Ê¤¯¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤É¤ì¤â¶Ã¤¯¤Û¤ÉÄã²Á³Ê¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¤Ä¤á¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ªËÏÉÕ¤¡Ù¡£¾ÃÈñ¼Ô¥Æ¥¹¥È¤Ç»Ù»ýÎ¨80¡ó°Ê¾å¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¤À¤±¤ò¾¦ÉÊ²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¿©ÉÊ¤«¤éÆüÍÑÉÊ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¿·¾¦ÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¥Ú¡¼¥¹¤âÇ¯¡¹²ÃÂ®²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íµ¤¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢À¾Í§¤ÎPB¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤â¿©ÎÁÉÊ¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¡¢¾ïÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ê¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1. ¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ªËÏÉÕ¤¡Ömy¤³¤Ê¤Ù¡×ºÇ½é¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¾¦ÉÊ¤¬¤³¤Á¤é¡£¿Í¿ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¨¤ë¡¢¸Ä¿©¥¿¥¤¥×¤ÎÆé¤Ä¤æ¡Ömy¤³¤Ê¤Ù¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
1¿ÍÊ¬¤¬4ÂÞÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ188±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¤È¤¤¤¦¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤µ¡£Ç»½Ì¥¿¥¤¥×¤Ç¾ì½ê¤ò¤È¤é¤º¡¢¾ï²¹¤ÇÄ¹¤¯¥¹¥È¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö·Ü¤À¤·»Ý±ö¡×¡Ö´ó¤»Æé¡×¡Ö¾Æ¤¢¤´¤À¤·¡×¡Ö¥¥à¥Á¡×¡Ö¤´¤ÞÆ¦Æý¡×¤È¡¢¼Î¤ÆÌ£¤Î¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
Æé¤Îµ¨Àá¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Â¤ÏËüÇ½Ä´Ì£ÎÁ¤È¤·¤Æ¤âÉý¹¤¯»È¤¨¤ë¡Èmy¤³¤Ê¤Ù¡É¤ÏÄÌÇ¯¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
my¤³¤Ê¤Ù¡Ö¥¥à¥Á¡×¤ÈÆ¦Éå¡¦¤â¤ä¤·¡¦¤´¤Ï¤ó¤Ç¥·¥á»¨¿æ¡¢my¤³¤Ê¤Ù¡Ö¤´¤ÞÆ¦Æý¡×¤È¥¦¥£¥ó¥Ê¡¼¡¦¥¥ã¥Ù¥Ä¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¦¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¤Ç¥é¥ó¥Á¥Ñ¥¹¥¿¡¢¤À¤·¤ò¤È¤ë¼ê´Ö¤ò¾Ê¤±¤ë¤Î¤Ç¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥Ñ¥¨¥ê¥¢¤À¤Ã¤Æ¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ö¾Æ¤¢¤´¤À¤·¤Î¥Ñ¥¨¥ê¥¢¡×¤Îºî¤êÊý
¢£ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦A¡§my¤³¤Ê¤Ù Æé¤Ä¤æÇ»½Ì¥¿¥¤¥×¡Ö¾Æ¤¢¤´¤À¤·¡×1¿ÍÁ°¡Ê1ÂÞ¡Ë¡¦¿å250cc
¡¦ÊÆ180g
¡¦¥¿¥Þ¥Í¥®1/2¸Ä
¡¦¥Ë¥ó¥Ë¥¯1ÊÒ
¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë
¡¦Âç¤µ¤¸1
¡¦¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È8¸Ä
¡¦¥Ñ¥»¥êÅ¬µ¹
¢£ºî¤êÊý
1. ¥¿¥Þ¥Í¥®¡¦¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ò¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ÇßÖ¤á¤Þ¤¹¡£
2. A¤ò²Ã¤¨¤Æ¼ÑÎ©¤Æ¡¢ÊÆ¤ò¹¤²¤ÆÈ¾Ê¬¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤ò¤Î¤»¤Þ¤¹¡£
3. ³¸¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ç18Ê¬¡¢¿æ¤¾å¤¬¤ê¤ËºÌ¤ê¤Î¥Ñ¥»¥ê¤ò»¶¤é¤·¤Æ¤Ç¤¾å¤¬¤ê¡£
2. ¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ªËÏÉÕ¤¡Ö¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¡×Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼Å¸³«¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯¡¢¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹»È¤¤¤Ç¡¢¿ÉÌ£¤âÉ÷Ì£¤âÌµÆñ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡¢·é¤µ¤ò´¶¤¸¤ëËÜ³ÊÇÉ¤ÎÌ£¤ï¤¤¡£º¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¦¤Ê¤º¤±¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤è¤³Æ¦¤ÈÌîºÚ¤Î¥Á¥ã¥Ê¥Þ¥µ¥é¥«¥ì¡¼¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ÈÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥µ¥°¥À¡¼¥ë¥«¥ì¡¼¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ë¥«¥ë¥À¥â¥ó¹á¤ë ¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¤Ê¤É¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÁ´13¼ïÎà¡£¤¤¤º¤ì¤â¤«¤Ê¤ê¡È¹¶¤á¤¿¡ÉÌ£ÉÕ¤±¤Ë¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤ä¤ë¤Ê¡×¤ÈÒì¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥«¥Ã¥×ÌÍ¥·¥ê¡¼¥º¤â½¼¼Â
¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿Íµ¤¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¢¥¸¥¢¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤òÇÉÀ¸¤µ¤»¤¿¥«¥Ã¥×ÌÍ¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ªËÏÉÕ¤ ¤â¤Ã¤Á¤ê¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤ÌÍ¥·¥ê¡¼¥º3¼ïÎà¡¢¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥ì¡¼¡×¡Ö¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥óÉ÷Ì£¥«¥ì¡¼¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¥«¥ì¡¼¡×³Æ119±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡£¹¹¤Ë¡¢¹á¤ë¥Õ¥©¡¼¥·¥ê¡¼¥º3¼ïÎà¡¢¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥ì¡¼¡×¡Ö¥È¥à¥ä¥à¥¯¥ó¡×¡Ö¥Õ¥©¡¼¡¦¥é¥¯¥µ¡×³Æ95±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¤«¤Ê¤êËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥¸¥¢¥ó¡¦¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤ÉÊÂ·¤¨¤Ç¤¹¡£
3. ¥°¥ì¡¼¥È¥Ð¥ê¥å¡¼¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡×¥¢¥á¥ê¥«¤ÎµðÂç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Á¥§¡¼¥ó¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¡ÊWalmart¡Ë¤ÎÆüËÜ»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤â¤¢¤ëÀ¾Í§¤Ï¡¢Ä¾Í¢Æþ¾¦ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤â½¼¼Â¡£³°¹ñÌÃÊÁ¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ä¿©ÉÊ¡¢ÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¤òÄã²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Î¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡×¡£¥¢¥á¥ê¥«¸¶»º¡¢226g¤Ç258±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¤È¤¤¤¦ÇË³Ê¤Î²Á³ÊÀßÄê¤Ç¥×¥é¥¤¥¹¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤ª°Â¤¤¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ï¡¢É÷Ì£¤Ë¥¯¥»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤êÎ¥¿å¤·¤ä¤¹¤¤ÆñÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌäÂêÅÀ¤âÆÃ¤Ë¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¡¢¤ªÌ£¤Ï¼ã´³±öµ¤¤ò´¶¤¸¡¢¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥³¥¯¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢§¥Ç¥¶¡¼¥Èºî¤ê¤Ë¤âºÇÅ¬
¥Ç¥¶¡¼¥Èºî¤ê¤Ç¤¤¤Ä¤â¤ÈÆ±¤¸Ê¬ÎÌ¤Çºî¤ë¤È¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Î±öµ¤¤¬´ÅÌ£¤ä»ÀÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¥¹¥¤¥«¤Ë±ö¡×¤Î´¶³Ð¡£ÆÃ¤Ë¥Ð¥¹¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÁÆ±ö¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¤ª¼ò¤Î¤Ä¤Þ¤ß¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤àÊ¸²½¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Çºî¤ë¤ÈÊ·°Ïµ¤¤ÎÎÉ¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
SNS¤Ç¤â¹¥É¾¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ªËÏÉÕ¤¡×¡£¿·¾¦ÉÊ¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¾¦ÉÊ¤ÎÀâÆÀÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÉÊÂ·¤¨¤ËÌÜ¤òÎ¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¢¨2021Ç¯3·î»þÅÀ¤Ç¤Î¾¦ÉÊ¡¦²Á³Ê¾ðÊó¤Ç¤¹¡Ê³ÚÅ·À¾Í§¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ë¡£Å¹ÊÞ¤ä»þ´ü¤Ë¤è¤ê¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤äÉÊÂ·¤¨¤¬°ã¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
(Ê¸:²ÃÀ¥ ¤Þ¤Ê¤ß¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥óÎÁÍý¥¬¥¤¥É¡Ë)