¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤ÎËÜµ¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¡¢¹á¤ê¤À¤±¤Ç¤â¥¦¥Þ¤¹¤®¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª
ÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥Ñ¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤âÄêÈÖ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¡×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£À¸ÃÏ¤Ë¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤òÎý¤ê¤³¤ó¤À¤ê¡¢Ãæ¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¤Ò¤È¸ý¤Ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¿§¤ó¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î²¦Æ»¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª
ÄêÈÖ¤À¤«¤é¤³¤½¤ª¤¤¤·¤¯2021Ç¯9·î¤ÇÀßÎ©40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡£¤µ¤é¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¡Ö40¤Î¤¤¤¤¤³¤È!?¡×¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢2021Ç¯3·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡¦¥¶¡¦¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¡×¡ÊÀÇ¹þ118±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¿·¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËèÆü¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÌóÈ¾Ç¯¤ò¤«¤±¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥Î¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£¡¼»ºÈ¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤Î¥Ó¥¹À¸ÃÏ¤È¡¢Ä¹»þ´ÖÈ¯¹Ú¼ï¤È¥Ñ¥Í¥È¡¼¥Í¼ï¤Ç»Å¹þ¤ó¤À¤Õ¤ó¤ï¤ê¿©´¶¤Î¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¼«Ëý¤Î¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤Ç¡¢¸¶ºàÎÁ¤äÇÛ¹ç¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡È¥µ¥¯¤Õ¤ï¡É¤Ç¥Ð¥¿¡¼¤¬¹á¤ë³«Éõ¤Î½Ö´Ö¡¢¥Ð¥¿¡¼¤Î¹á¤ê¤¬É¡¤ËÅþÃå¡ª¡¡¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹á¤ê¤À¤±¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¹À¸ÃÏ¤Ï¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¤Ï¤Õ¤ï¤Ã¤È¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤¬¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¥µ¥¯¤Õ¤ï¡É¤Ê¿©´¶¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¹á¤ë¥Ð¥¿¡¼¤ÎÉ÷Ì£¤È¤Û¤É¤è¤¤´Å¤µ¤â¡ý¡£ÀµÄ¾¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤è¤¯¤¢¤ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤¸¤ã¤ó¡×¤È¥Ê¥á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌóÈ¾Ç¯¤«¤±¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¡¢¤³¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤ÎÃæ¤Ë¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
118±ß¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤Î¤ï¤ê¤Ë¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¯¡¢¥³¥¹¥ÑÌÌ¤Ç¤âËþÂ¤Î°ìÉÊ¤À¤«¤é¡¢3»þ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÎËÜµ¤¤ò¡¢¿©¤Ù¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ÊÊ¸¡¦Æà¸ÅÁ±À²¡¿¥ª¥ë¥á¥«¡Ë