3COINS¤Î¥Ï¥ó¥¬¡¼¤¬Ä¶Í¥½¨¡Ä¡ª ¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ç¤«¤µ¤Ð¤ë¥¹¥«¡¼¥ÈÌäÂê¤ò²ò·è
¥¹¥«¡¼¥È¤ò¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤¦¤È¤¡¢¥Ï¥ó¥¬¡¼¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢½Å¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤Ç°Õ³°¤È¤«¤µ¤Ð¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© É®¼Ô¤â¥¹¥«¡¼¥È¤ò²¿Ëç¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤â¾ì½ê¤ò¤È¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â3COINS¤Î¥¹¥«¡¼¥È¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Ç²ò·è¡ª ¤Ê¤ë¤Û¤É¤È»×¤¦¥Ï¥ó¥¬¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥«¡¼¥È¤ò½Ä¤Ë½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¥Ï¥ó¥¬¡¼3COINS¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¥¹¥«¡¼¥È¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Ï¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤ò²£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½Ä¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£²£¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤È¥¹¥«¡¼¥È¤ÎËç¿ôÊ¬¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤Ã¤¿¤é½Ä¤ËÊÂ¤Ù¤Á¤ã¤¨¡ª¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥¹¥«¡¼¥È¥Ï¥ó¥¬¡¼¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤ÐÂ¿¾¯¤Ê¤ê²¼¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¡¢²£¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î4Ê¬¤Î1¤¯¤é¤¤¤Ç¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤«¤±¤é¤ì¤ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ï4Ëç¤À¤±¤ì¤É¥¹¥«¡¼¥È¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Ë¤Ï4ÁÈ¤Î¥¯¥ê¥Ã¥×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´ðËÜ¤Ï4Ëç¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ò²¼¤²¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ÊÉ®¼Ô¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ï3Ëç¤Ç¤¹¡Ë¡£¤Ç¤â4Ëç°Ê¾å¥¹¥«¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢2Ëç°ì½ï¤Ë¶´¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë3Ëç°ì½ï¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡£2Ëç¤Ê¤é¤Ð¹ç·×8Ëç¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤¬²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ê½Å¤Í¤ëÊ¬¡¢¹¤¬¤ê¤Ï½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¥Ï¥ó¥¬¡¼4¸ÄÇã¤¦¤è¤ê°Â¾å¤¬¤ê¥¹¥«¡¼¥È¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Ï3COINS¤Î¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢330±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¥¹¥«¡¼¥È4Ëç¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ï¥ó¥¬¡¼¤ò1¤Ä¤º¤ÄÇã¤¦¤è¤ê¤â°Â¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£²¾¤Ë100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤â4¸Ä¤Ç440±ß¡£¥³¥¹¥Ñ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢3COINS¤Î¥¹¥«¡¼¥È¥Ï¥ó¥¬¡¼¤ÏÍ¥½¨¤Ç¤¹¡£½Ä¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥«¡¼¥È¤Î¼ýÇ¼¾ì½ê¤ò¶ËÎÏ¶¹¤¯¤·¤Æ¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ò¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¤³¤ì¤«¤é1¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¶¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤Ï½Ä¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥«¡¼¥È¥Ï¥ó¥¬¡¼¤ò¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(Ê¸:Àîºê ¤µ¤Á¤¨)