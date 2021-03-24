¡ÖÀÐ¶¶¡¢¿Å¤òÊ²¤Ù¤ë¡×½ªÎ»¤Ï¥±¥¬¤Î¸ùÌ¾¡©¡¡ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¥Õ¥¡¥ó¡ÖYouTube¤ÇÆ±¤¸¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡×¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤µ¤ó¡Ê59¡Ë¤¬Ê¹¤¼ê¤òÌ³¤á¤ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖÀÐ¶¶¡¢¿Å¤òÊ²¤Ù¤ë¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¤¬¡¢2021Ç¯3·î24ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ºÇ½ª²ó¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥²¥¹¥È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÀ¶¸¶ÏÂÇî¤µ¤ó¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î7¿Í¤Î¥È¡¼¥¯¤òÁí½¸ÊÔ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤·¤¿¤Û¤«¡¢ºÇ¸å¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿ºî²È¤Î°Ë½¸±¡ÀÅ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤¸ø³«ÉôÊ¬¤â¸ò¤¨¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
½¼¼Â¤ÎÆâÍÆ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÀÐ¶¶¡¢¿Å¤òÊ²¤Ù¤ëÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤¡¡¢¡¢»ÄÇ°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¾å¤ËÂ³¡¹¤È¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤¬ÃÏ¾åÇÈ¤«¤é¾ÃÌÇ¤·¤¿...¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ã²¤¤ÎÀ¼¤âÀÐ¶¶¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÌÞÂÎ¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×
ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÁêÊý¤ÎÌÚÍü·ûÉð¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÈ¬ÌÌÏ»ç¾¤Î³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó³¦¤ÎÂç¸æ½ê¡£¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï2018Ç¯3·î¤Ë¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¶É·Ï¡Ë¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½ù¡¹¤ËÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤¬¸º¾¯¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢18Ç¯4·î¤«¤é20Ç¯3·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡ÖÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤Î¤¿¤¤¤à¤È¤ó¤Í¤ë¡×¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢20Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡ÖÀÐ¶¶¡¢¿Å¤òÊ²¤Ù¤ë¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ëÃÏ¾åÇÈ¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤½¤ÎÌ¿Ì®¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¤À¤¬¡¢¡ÖÀÐ¶¶¡¢¿Å¤òÊ²¤Ù¤ë¡×¤¬ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ëÃÏ¾åÇÈ¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¾ÃÌÇ¡£ÈÖÁÈ¤Ï´ØÅì·÷¤ÈÊ¡Åç¸©¤Ç¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Â¾ÃÏ°è¤Î·ÏÎó¶É¤Ç¤ÏÃÙ¤ì¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤ÀºÇ½ª²ó¤¬Ì¤ÊüÁ÷¤ÎÃÏ°è¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÃÏ°è¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¾åµ¤Î¤â¤Î¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¡ØÀÐ¶¶¡¢¿Å¤òÊ²¤Ù¤ë¡Ù»ëÄ°¡£ÌÞÂÎ¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢ÀËÊÌ¤ÎÀ¼¤ÏÂ¿¤¤¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¡ÖÀÐ¶¶¡¢¿Å¤òÊ²¤Ù¤ë¡×¡¡·ë¶É1²ó¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤Ê¡£¡£¡ÊÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤Ê¤·¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¡ÖÀÐ¶¶¡¢¿Å¤òÊ²¤Ù¤ë¡×¤ÏÁ´¹ñÊüÁ÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤á¡¢Ì¤ÊüÁ÷ÃÏ°è¤Ë½»¤àÀÐ¶¶¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÀÐ¶¶¡¢¿Å¤òÊ²¤Ù¤ë¤¬ºÇ½ª²ó¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¤¦¤Á¤ÎÃÏÊý¤Ï±Ç¤é¤Ê¤¤¤«¤éYouTube¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤è¤Í...Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢ÈÖÁÈ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÁ÷¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃ²¤¯À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£ÅÙ¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÀÐ¶¶¥Õ¥¡¥ó¤¬...
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£²ó¡¢¡ÖÀÐ¶¶¡¢¿Å¤òÊ²¤Ù¤ë¡×¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤¬Ì¤ÊüÁ÷¤À¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Ë½»¤àÀÐ¶¶¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏÏ¯Êó¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤¬º£¸å¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÆ±ÍÍ¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎÈÖÁÈ¤òÇÛ¿®¤¹¤ì¤Ð¡¢º£ÅÙ¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÀÐ¶¶¥Õ¥¡¥ó¤¬ÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤«¤é¤À¡£¹¬¤¤¡¢ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Ï2020Ç¯6·î¤ËYouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öµ®¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤º¡×¤ò³«Àß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËYouTuber¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï......Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡ÖÀÐ¶¶¡¢¿Å¤òÊ²¤Ù¤ë¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¾å¤Ç¤â¤³¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ëÀÐ¶¶¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¯¡¢¡ÖÀÐ¶¶¡¢¿Å¤òÊ²¤Ù¤ë¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£YouTube¤ÇÆ±¤¸»ö¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼ûÍ×¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÊJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¡¡ºä²¼Êþ±Ê¡Ë