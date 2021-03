ディズニーは、何度も公開日が延期された『ブラック・ウィドウ』のリリース日が2021年7月9日に変更され、劇場公開と同時にDisney+のプレミア アクセスでリリースすることも発表した。

プレスリリースでディズニーは、『ブラック・ウィドウ』の公開日の変更とプレミア アクセスの価格が30ドル(日本向けの価格は未発表)になり、また、『Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings(原題)』の公開日が7月から9月3日に延期されることも発表した。

Disney+のプレミア アクセスは、劇場公開の同日に同プラットフォームで待望の映画をリリースするための同社の戦略だ。月額料に加えて30ドルを払えば、Disney+の会員は劇場公開日に自宅で映画を観賞することができる。 以前にディズニーは、Disney+プレミア アクセス・プログラムで実写版『ムーラン』と『ラーヤと龍の王国』をリリースしている。

ディズニーは、2021年の期待作に関する全更新情報を含むプレスリリースで、最新映画の公開カレンダーを発表。『ブラック・ウィドウ』と並び、エマ・ストーン主演の映画『クルエラ』もDisney+のプレミア アクセスで、劇場公開日と同じ5月28日にリリースされる予定だ。

そして、ピクサーの最新映画となる『あの夏のルカ』は、6月18日にDisney+で追加料金なしで独占的に視聴が可能になる。 だが、同作はDisney+のサービスが始まっていない地域では劇場で公開される予定だ。

そのほかの更新された映画のリリース日は以下の通り。 『フリー・ガイ』は2021年8月13日に公開(2021年5月21日から延期に) 『キングスマン:ファースト・エージェント』は2021年12月22日に公開(2021年8月20日から延期) 『ナイル殺人事件』は2022年2月11日に公開(2021年9月17日から延期)

以前にディズニーのCEOボブ・チャペックは、5月7日に『ブラック・ウィドウ』を劇場公開すると主張していたが、世界的なパンデミックが続くにつれて見通しが変わったようだ。 また、Disney+のプレミア アクセスでリリースされた『ラーヤと龍の王国』が、今回の決定に影響を与えたかどうかは不明だ。

いずれにせよ、明らかにDisney+はディズニーにとって優先事項であり、劇場公開を取り巻く状況が引き続き不透明であるため、プレミア アクセスは同社にとっても更に重要なツールになりつつある。プレミア アクセスがHBO Maxのような配信サービスにどのような結果をもたらすかは不明だが、HBO Maxは2021年に公開予定の全映画を、劇場公開日と同時に同プラットフォームで限定期間に無料でリリースすると発表していた。