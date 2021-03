人気スパイアクションシリーズ最新作『キングスマン:ファースト・エージェント』(マシュー・ヴォーン監督)の全米公開日が、今年8月20日から12月22日に延期となった。現地時間23日、米ディズニーが発表した。

シリーズの前日譚として第1次世界大戦前夜のヨーロッパを舞台に、スパイ組織「キングスマン」の誕生秘話を描く本作。主演は『ハリー・ポッター』シリーズのヴォルデモート役などで知られるレイフ・ファインズだ。本作はもともと2019年11月8日の全米公開を予定していたが、ディズニーによるフォックス買収や新型コロナウイルスの影響で幾度となく公開が延期されてきた。(編集部・市川遥)

23日に公開延期が発表されたこの他のディズニー映画と新公開日

『ブラック・ウィドウ』2021年7月9日全米公開

『フリー・ガイ』2021年8月13日全米公開

『シャンチー・アンド・ザ・レジェンド・オブ・ザ・テン・リングス(原題) / Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings』2021年9月3日全米公開

『ディープ・ウォーター(原題) / Deep Water』2022年1月14日全米公開

『ナイル殺人事件』2022年2月11日全米公開