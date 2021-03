『ARIA』の劇場アニメ最新作『ARIA The BENEDIZIONE』の公開時期が今年の冬に決定。21日に開催された『ARIA The CREPUSCOLO』公開御礼舞台あいさつの中で発表され、藍華&晃が向かい合う姿が印象的なティザービジュアルと超特報映像も解禁された。

【動画】アニメ『ARIA The BENEDIZIONE』超特報

本作は、天野こずえによる、単行本累計460万部、関連書籍累計80万部を誇る未来形ヒーリングコミック『ARIA』を原作とした劇場アニメ最新作。2005年に放送されたテレビアニメ『ARIA The ANIMATION』10周年記念プロジェクトとして新作アニメシリーズ“蒼のカーテンコール”が始動し、2015に『ARIA The AVVENIRE』が公開、現在は『ARIA The CREPUSCOLO』が公開中で、最終章となる『ARIA The BENEDIZIONE』が冬に公開される。

『ARIA The CREPUSCOLO』の公開御礼舞台あいさつには、広橋涼(アリス役)、佐藤利奈(アテナ役)、茅野愛衣(アーニャ役)、葉月絵理乃(灯里役)、斎藤千和(藍華役)、佐藤順一総監督、名取孝浩監督が登壇。そこで最新作『The BENEDIZIONE』の公開時期とティザービジュアル、超特報が発表された。

ティザービジュアルは、今作のメインとなる「姫屋」のウンディーネ・藍華と晃が向き合い、互いにバラとクローバーを差し出す様子が描かれ、「あなたへの想いが、私のはじまりでした」というコピーが添えられた印象的なデザインとなっている。

舞台あいさつでは、藍華役の斎藤が「ぬるくはやれないな(笑)」と意気込み、「ちょっと泣いちゃうかもしれないな」とコメントすると、すかさず佐藤総監督が「泣かしにいきますよ」とニヤリとほほえむ。「うちには(皆川)純子さんという先輩がいるんですけど、ダントツ泣き虫なので(笑)、今までのARIAは少し違う印象になるかもしれないですけど、すごく楽しみです」と期待を寄せた。

併せて、3月26日より藍華、晃、あずさ、灯里、アイがそれぞれデザインされた全5種の劇場前売券(ムビチケカード)が全国の劇場で発売されることも決定。特典として、ティザービジュアルクリアファイル(1種類)が付属されることが決定した。 映画『ARIA The BENEDIZIONE』は今冬公開予定。