アメリカのテクノロジー系メディア・VentureBeatが2021年3月22日に、「ゲーマー向けビデオチャットツールのDiscordが自社の売却を検討している」と報じました。Discordの売却先には複数の買い手が手を挙げており、そのうちの1社との交渉は最終段階に達していると見られています。

Discord exploring sale that could be worth more than $10 billion | VentureBeat

https://venturebeat.com/2021/03/22/discord-exploring-sale-that-could-be-worth-more-than-10-billion/

If Discord is so great, why hasn’t anyone bought it? - Protocol - The people, power and politics of tech

https://www.protocol.com/why-hasnt-anyone-bought-discord

VentureBeatは3月22日に、「Discordは売却プロセスを進めており、同社のプラットフォームが100億ドル(約1兆879億円)を超える金額で購入される可能性があることが分かりました」と報道しました。VentureBeatに情報を寄せた2人の関係者によると、Discordは複数の買い手から売却取引を持ちかけられており、どの買い手に会社を売却するか検討中とのこと。また、別の情報筋は「Discordは1社との間で実施された協議に署名しており、このことは売却に関する交渉が大詰めに入ったことを意味しています」と話しています。

2015年にサービスを開始したDiscordは、2020年12月に月間アクティブユーザー数が1億4000万人を突破するなど急速な成長を遂げており、年間の売上高も2020年に1億3000万ドル(約141億4270万円)に達したと報じられています。

VentureBeatによると、2018年にもDiscordの売買に関する話は持ち上がっていましたが、その際の買収額は20億ドル(約2175億8000万円)〜60億ドル(約6527億4000万円)の範囲内に設定されていたとのこと。また、この際の買い手は同社のプラットフォームで広告事業を展開するよう迫りましたが、広告ゼロを掲げるDiscord側が提案を渋ったため、交渉は難航したといわれています。

匿名を条件にVentureBeatの取材に応じた関係者は、「真剣な買収交渉と、話題作りとの違いを見極めるのは困難です。Discordの身売り交渉が崩壊したとしても、それほど不思議なことではありません。事実、Discordは非常に順調なので身売りしなければならない理由も見当たらないと言えます。そのため、Discordの運命はDiscord次第です」とコメントしました。

Discordの買い手は記事作成時点では不明ですが、VentureBeatは買い手について「同社の買収のために100億ドル以上も準備できる買い手は限られるので、考えられるのはMicrosoft、Amazon、Twitter、Googleといった大きなプラットフォームの所有者である可能性が高いと思われます。また、ゲーム業界の中には、ゲームスタジオやパブリッシャーとゲーマーのコミュニティを結び付けるのに重要な役割を果たしているDiscordが、買収によりいずれかの陣営に所属してしまうのではと心配する向きもあるでしょう」と述べています。Discordの広報担当者はVentureBeatに対し「うわさや憶測についてのコメントは差し控えます」と回答しました。また、有力な買い手として名前が上がったMicrosoftも、コメントを拒否したとのことです。