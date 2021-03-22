『まどマギ』『このすば』『幼女戦記』劇場版を無料配信！3月末はABEMAのオススメ劇場版アニメ4作品を見よう
本企画では、”おうちでゆっくり見たい劇場版アニメ作品”を毎月ピックアップ。3月は4作品を配信する。まず3月24日に『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ［前編］始まりの物語』と『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ ［後編］永遠の物語』を連続配信するほか、3月25日に『劇場版 幼女戦記』、3月29日に『映画 この素晴らしい世界に祝福を！紅伝説』を配信する予定。
▼『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ［前編］始まりの物語』『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ［後編］永遠の物語』
配信日時：3月24日（水）
17時30分〜（［前編］始まりの物語）
19時50分〜（［後編］永遠の物語）
配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル
配信URL：
［前編］始まりの物語：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/BDdUsDqPeKXkRM
［後編］永遠の物語：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/BDdUtSRiByMVTD
※配信後1週間、「ABEMAビデオ」で無料視聴も！
ビデオURL（前編）：https://abema.tv/video/title/26-21
ビデオURL（後編）：https://abema.tv/video/title/26-19
▼『劇場版 幼女戦記』
配信日時：3月25日（木）9時〜／16時15分〜／23時30分〜
配信チャンネル：アニメLIVE2チャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/anime-live2/slots/BDdUuLnqDfr3fM ※16時15分の回
※配信後2週間「ABEMAビデオ」で無料視聴も！
ビデオURL：https://abema.tv/video/title/25-136
▼『映画 この素晴らしい世界に祝福を！紅伝説』
配信日時：
3月28日（日）深夜0時50分〜
3月29日（月）16時20分〜／23時20分〜
配信チャンネル：アニメLIVE2チャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/anime-live2/slots/EvFMRGCkjrWa2B ※16時20分の回※配信後2週間「ABEMAビデオ」で無料視聴も！
ビデオURL：https://abema.tv/video/title/25-157