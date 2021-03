学園祭のイベントとして人気の高いミスコンテスト。優勝者は、美人の肩書を手にし、進学や就職でも有利に働くだろう。海外では、そのタイトル欲しさに、不正に手を染めて逮捕された人がいる。

アメリカ・フロリダ州で高校の学園祭の女王を決める投票を不正に操作したとして、女子高校生とその母親が逮捕されたと海外ニュースサイト『Washington Post』『Daily Mail』が2021年3月16日までに報じた。

記事によると、2020年10月末、同州エスカンビア郡の高校で、学園祭の女王を決める投票が行われた。結果、17歳の女子高生Aが「女王」に輝いた。シルバーのドレスを着用し、高校のフットボール競技場で、大勢の生徒に見守られながら輝くティアラを受け取ったそうだ。

11月早々、「学園祭の女王」の投票を管理していた学校担当者は、電子投票で投じられた117票が、同じIPアドレスから送信されていることを発見、投票に不正があったのではと疑い、フロリダ州法執行局に通報したという。執行局は捜査を開始、IPアドレスから「送信先」は、同地区の同系列の小学校で教頭を務める50歳女の自宅と判明。しかも女は、学園祭の女王に選ばれたAの母親だ。執行局は女の携帯と自宅のパソコンを押収、女のアカウントから投票数を水増しした事実を確認できたそうだ。女は教頭として特別なアクセス権限を持っていたとみられる。不正票は250票にまで及んだという。

執行局は生徒にも聞き込みを実施、Aは「母親のアカウントを使って数百は票を増やした」と自慢気に友人らに話していたという。警察は3月15日、個人情報の不正利用など複数の罪で、女とAを逮捕。女の逮捕を受け、エスカンビア郡教育委員会は女を停職処分に。Aも同高校から退学処分となったそうだ。現在は2人とも保釈金を払って釈放されている。Aの夫は、各社の取材に対し「弁護士に口止めされている。裁判が控えていますから」と話しているという。

このニュースが世界に広がると、ネット上では「母親の地位を利用した娘。どうしようもない親子」「たかがミスコンのために将来を台無しにした。もったいない」「教頭先生が不正アクセスとは、先生も質が落ちたな」「どうせ娘が母親のアカウントを自由に使っていたのでしょ。娘を止めなかった母親の責任」「女王コンテストは時代遅れ。なくせばいい」など様々な声が上がった。

​>>娘の部屋をのぞく不審者に母親がタックルして捕らえる 地面にたたきつけたところで警察が到着<<​​​

わが子のために不正をはたらいて逮捕された親は他にもいる。「セレブの裏口大学入学スキャンダル」として世間をにぎわせた事件が記憶に新しい。

アメリカ合衆国司法省は、子どもを有名大学に進学させるため、大学側に金銭を支払って不正に入学させていた親、大学関係者ら50人以上を起訴したと海外ニュースサイト『AP news』『CBS』などが2019年6月3日までに報じた。

記事によると、2011年から2018年にかけて、アメリカの有名女優、企業の社長、弁護士など富裕層の親が、わいろを支払い、子どもを有名大学に裏口入学させていた事実が、関係者の密告により発覚した。裏口入学を持ち掛けたのは、大学入学のコンサルティング会社(以下仲介業者)を経営する当時58歳の男だ。この男が、親と大学関係者の仲介役となり、様々な不正をはたらいたとみられている。親が振り込んだお金は、仲介業者を経由して、大学関係者の元に渡っている。

不正の手口は、主にスポーツ推薦枠を利用したものだ。飲料水の会社を経営する当時53歳の父親は、水球とは縁のない息子を「国際的に活躍する水球選手」と偽り、文書を偽造、父親は約2200万円を仲介業者に払った後、大学の水球コーチと共謀し、スポーツ推薦枠で息子を大学に入学させた。のちの裁判で父親は有罪となり、4カ月の禁固刑、500時間の社会奉仕、約1050万円の罰金が言い渡されている。

ほかにも、有名ドラマに出演する当時53歳の女優は、約165万円を仲介業者に支払い、娘の入学試験の点数を水増しして、大学に入学させた。女優は有罪となり、14日の禁固刑、250時間の社会奉仕、約330万の罰金が言い渡された。その後も、不正に関わった人が続々と起訴される事態に発展。事件の首謀者とされる仲介役の男の裁判は、今も続いている。本事件がすべて解決するまで、まだ時間がかかりそうだ。

愛するわが子の力になりたいと思うのが親だ。しかし、ズルをして助けたとしても、本当の助けにはならず、かえって子どもを苦しめる結果になるのかもしれない。

