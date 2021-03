共働きのカップルが多いこのご時世、料理や掃除などを全て女性に押しつける人は減ってきているはずと思いたいところだが、このほどイギリスで家事に一切協力しない家族に妻の堪忍袋の緒が切れた。家事を全て放棄するボイコットをTwitterで報告すると、多くの人から共感の声が届いている。『The Sun』などが伝えた。

イギリス在住のTwitterユーザー「Miss Potkin(以下、ポトキンさん)」は今月18日、「2日前からお皿を洗うことを止めたわ。夕飯を作り、掃除も全部私がやらなければいけないことにもう疲れたの」と投稿した。

投稿には使用済みのお皿がキッチンに山積みになっている写真が添えられており、この状況でも家族は洗おうとしなかったそうだ。

そして翌日の3日目には、使用前のきれいなスプーンやお皿は全て使われ、食器棚からお皿が無くなったという。こうなればさすがに洗って使うしかないはずだが、それでも誰もお皿を洗おうとする動きを見せなかった。誰もポトキンさんに文句を言うこともなかったが、「心の中で舌打ちしているのは分かるわ」とポトキンさんは明かす。

しかし「ここで折れてしまっては同じことの繰り返し」と思ったポトキンさんは、絶対にお皿を洗わないと心に誓ったようだ。

普段使っているコップやスプーンが無くなっても、イギリス人にとって毎日飲む紅茶は欠かせないようで、夫は普段使っていないコップをわざわざ出してきて紅茶を淹れたという。夫も意地になっているのかどうかは定かではないが、大半の人は「コップ1つくらい洗えばいいのに」と思うだろう。

その後、ポトキンさんはついに洗濯機を回すことをやめて「家中のあちこちに洋服の山ができてるわよ」と画像を投稿している。何人家族なのかは明かされていないが、その量を見るだけで普段の大変さがうかがえる。

キッチンには使用済みの皿の山だけではなく、コンロの上に使いっぱなしのフライパンが2日間放置してあり、その中には1本だけソーセージが残っていた。ポトキンさんはこれを「死のソーセージ」と名付け、面白可笑しく観察を続けている。

またポトキンさんの家は2階建てでトイレは各階にあるが、1階のトイレットペーパーの在庫が無くなった。しかし誰も補充しようとしない。「トイレットペーパーが無いのを忘れて、誰かが1階のトイレに入ったわよ!」とポトキンさんは報告しており、もはやこの状況を楽しんでいるようだ。

“あるある”が止まらないポトキンさんの投稿には多くの人が共感しており、以下のような声が多数寄せられた。

「全く同じね。うちの10代の子も洗濯物を部屋に山積みにしたまま放置しているの。嫌になっちゃう」

「怖がらせるつもりは無いけど、おそらく彼らは洗わないままでそのお皿を使いだすと思うよ」

「別れた彼氏の家がいつもこんな感じだった。別れて良かった」

「昔、パパが外の洗濯物を指差しながら『雨が降ってるよ』って言ったら、ママがパパの洗濯物以外を取り込んでいたのを思い出した」

「うちでも全く同じことが起きたよ。私はお皿が洗われるまでWi-Fiをオフにしてやったよ」

そしてポトキンさんは、ついに夫が山積みだった食器を食器洗い機に入れている姿を発見したという。「ようやく理解してくれたのね」と思ったのも束の間、確認してみるとスタートボタンが押されておらず、汚れたままの食器が出てきた。

期待を裏切られてしまったポトキンさんだが、1階のトイレットペーパーが補充されているのを見つけた。そしてついに夫はお皿を洗い、キッチンの掃除も始めたという。

今まで家事をしてこなかった人に、最初から完璧を求めるのはナンセンスだろう。ポトキンさんも少しずつステップアップする家族に喜んでいる。

「みんなそれぞれ一日を過ごしてきて、良いことも悪いことも、最低なこともあるわ。みんな疲れて帰ってくるのは分かってる。でもそれは私も同じよ。どんなことがあっても、家事が誰かの手によって行われることを当たり前だと思ってほしくない。」

