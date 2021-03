俳優・歌手の山下智久が、21日、イタリアの高級ブランド「ブルガリ」のアンバサダーに就任したことが発表された。

【写真】色気ただよう山下智久 「ブルガリ」アンバサダー就任PV

「ブルガリ」は、山下について、「これまで発表した楽曲や、繊細かつダイナミックに演じた役柄を通して、胸を打つ感動を人々に与えてきました。山下智久の放つカリスマ性と不屈のパイオニア精神がブルガリと共鳴し、ファミリーへ迎えられたことは必然であったといえましょう。今後山下智久は各界を代表する世界の著名なブルガリのアンバサダーたちと名を連ねることになります」と発表。

山下も「イタリアを代表する世界的なブランドであるブルガリのアンバサダーに就任することを光栄に思います。ブルガリの積極的なCSR活動を知り、そのような企業が生み出す商品だからこそポジティブで不偏的なパワーが宿っているのだと共感致しました。迎え入れてくれたブルガリファミリーの皆さまへ感謝するとともに、これからの人生においても僕なりにチャレンジをし続けていきたいと思います!」とコメントを発表している。

山下が自身のインスタグラムでも、「I am very honored to join the @bulgari family」とビジュアルを公開すると、「山P〜!おめでとうございます!」「素敵すぎます」「また新しい世界を見せてくれて、ありがとう」「大人の色気いっぱい」「山Pが身に着けるとさらに輝きます」とファンからのコメントが殺到している。

引用:「山下智久」インスタグラム(@tomo.y9)