〔地震〕宮城県で震度5強(3/20)
気象庁によると、20日18:09頃、宮城県沖を震源とするM7.2の地震があり、宮城県登米市・大崎市・涌谷町・美里町・岩沼市・蔵王町・仙台市宮城野区・石巻市・東松島市・松島町で震度5強の揺れを観測しました。今後の情報に注意してください。
■発生事象
・発生日時 ：3月20日18:09頃
・震源地 ：宮城県沖(北緯38.4度、東経141.7度)
・震源の深さ：約60km
・地震の規模：M7.2(推定)
■震度3以上が観測された地域
・震度5強：宮城県北部、宮城県南部、宮城県中部
・震度5弱：岩手県沿岸南部、岩手県内陸南部、福島県中通り、福島県浜通り
・震度4 ：岩手県沿岸北部、岩手県内陸北部、福島県会津、青森県三八上北、秋田県沿岸南部、秋田県内陸南部、山形県最上、山形県村山、山形県置賜、茨城県北部、茨城県南部、栃木県北部、栃木県南部、群馬県南部、埼玉県北部、埼玉県南部、千葉県北東部、千葉県北西部、神奈川県東部、新潟県下越、山梨県東部・富士五湖、長野県中部
・震度3 ：青森県津軽北部、青森県津軽南部、青森県下北、秋田県沿岸北部、秋田県内陸北部、山形県庄内、群馬県北部、埼玉県秩父、千葉県南部、神奈川県西部、新潟県中越、山梨県中・西部、渡島地方東部、東京都23区、東京都多摩東部、静岡県伊豆、静岡県東部
【震度5強】
・宮城県 ：登米市、大崎市、涌谷町、美里町、岩沼市、蔵王町、仙台市宮城野区、石巻市、東松島市、松島町
【震度5弱】
・宮城県 ：気仙沼市、栗原市、南三陸町、名取市、角田市、大河原町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町、仙台市青葉区、仙台市若林区、仙台市泉区、利府町、大郷町、大衡村
・岩手県 ：大船渡市、住田町、一関市
・福島県 ：田村市、国見町、相馬市、南相馬市、大熊町、双葉町、浪江町、新地町、飯舘村
【震度4】
・宮城県 ：色麻町、加美町、白石市、村田町、仙台市太白区、塩竈市、多賀城市、富谷市、七ヶ浜町、大和町、女川町
・岩手県 ：陸前高田市、釜石市、大槌町、花巻市、北上市、遠野市、奥州市、金ケ崎町、平泉町、宮古市、久慈市、山田町、普代村、野田村、盛岡市、八幡平市、紫波町、矢巾町
・福島県 ：福島市、郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、小野町、いわき市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、葛尾村、猪苗代町、会津坂下町、会津美里町
・青森県 ：八戸市、七戸町、おいらせ町、五戸町、南部町、階上町
・秋田県 ：由利本荘市、横手市、大仙市
・山形県 ：舟形町、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、山辺町、中山町、河北町、米沢市、南陽市、川西町、白鷹町
・茨城県 ：水戸市、日立市、常陸太田市、北茨城市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、茨城町、城里町、東海村、大子町、土浦市、石岡市、下妻市、常総市、取手市、つくば市、筑西市、坂東市、鉾田市、つくばみらい市
・栃木県 ：那須町、市貝町、高根沢町、那珂川町
・群馬県 ：明和町、邑楽町
・埼玉県 ：加須市、久喜市、さいたま市中央区、春日部市、八潮市、川島町、宮代町
・千葉県 ：香取市、千葉市美浜区、浦安市、印西市
・神奈川県：横浜市中区
・新潟県 ：阿賀町
・山梨県 ：忍野村
・長野県 ：南牧村
【震度3】
・宮城県 ：七ヶ宿町
・岩手県 ：西和賀町、岩泉町、田野畑村、洋野町、二戸市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、軽米町、九戸村、一戸町
・福島県 ：西郷村、矢祭町、塙町、鮫川村、三春町、会津若松市、喜多方市、下郷町、南会津町、西会津町、磐梯町、湯川村、柳津町