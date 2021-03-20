½Õ¤ÎÍò¤Ë·Ù²ü¡¡Áí¹ß¿åÎÌ100ÐÄ¶¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤â
2021/03/20 11:27 ¥¦¥§¥¶¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹
ÌÀÆü21Æü(Æü)¤ÏÆüËÜ³¤¤ò¿Ê¤àÄãµ¤°µ¤¬È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éËÌÆüËÜ¤ËÀÜ¶á¡£Äãµ¤°µ¤«¤é¿¤Ó¤ëÁ°Àþ¤¬ÄÌ²á¤·¤Æ¤Û¤ÜÁ´¹ñÅª¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤¹¡£É÷¤â¶¯¤Þ¤ê°ìÉô¤Ç¤Ï¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
´ØÅì¡¦Åì³¤¤Ï¹ÓÅ·¤Ë·Ù²ü
ÆüËÜ³¤¤ÎÄãµ¤°µ¤«¤é¤Î¤Ó¤ë´¨ÎäÁ°Àþ¤¬ÄÌ²á¤·¤Æ´ØÅì¤äÅì³¤¤Ê¤ÉÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤ÏËÜ¹ß¤ê¤Î±«¤È¤Ê¤ê¡¢Íë±«¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÅ²¬¸©¤Î»³±è¤¤¤Ç¤Ï21Æü(Æü)¤Î24»þ´Ö±«ÎÌ¤¬100Ð¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÂç±«¤Ë¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Æ»Ï©´§¿å¤äÅÚº½ºÒ³²¤ÎÈ¯À¸¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤Ë20m/s¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯É÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤Æ¡¢Å´Æ»¤ä¹âÂ®Æ»Ï©¤Ê¤É¤Î¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³°½Ð¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤Þ¤á¤ËºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï½Õ¤ÎÂçÀã¤Ë
¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤¬»Ä¤ëËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï±«¤ä¼¾¤Ã¤¿Àã¤¬¹ß¤ê¡¢Æ»ÅìÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤ËÀÑÀã¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¡£Ê¿ÌîÉô¤Ï10cm¡¢»³±è¤¤¤Ç¤Ï30Ñ¤òÄ¶¤¨¤ë¹ßÀãÎÌ¤Ë¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£20m/s¤òÄ¶¤¨¤ë¶¯É÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ÆË½É÷Àã¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¼¾¤Ã¤¿½Å¤¤Àã¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÝÌÚ¤äÃåÀã¤Ë¤è¤ëÄäÅÅ¤ÎÈ¯À¸¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ï©ÌÌ¤Ï¤Ì¤«¤ë¤ß¤ä¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
À¾ÆüËÜ¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÅ·µ¤²óÉü
Á°Àþ¤¬Î¥¤ì¤ëÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï±«¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬½ù¡¹¤Ë½Ì¾®¤·¤ÆÅ·µ¤¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²óÉü¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Îä¤¿¤¤ËÌÀ¾É÷¤¬¿á¤¤Ä¤±¤Æ¾¯¤·¥Ò¥ó¥ä¥ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ìë¤ÏÄ«¤è¤ê¤âÎä¤¨¹þ¤à¤Î¤ÇÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£