GU¡Ö¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ë¥Ï¥ê¥Ý¥¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ªÀöÂõµ¡¤ÇÀö¤¨¤Æ»È¤¤¾¡¼ê¤â¡ý
GU¤Î¡Ö¥¨¥³¥Ï゙¥Ã¥¯゙¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë2021Ç¯3·î19Æü¡¢¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀöÂõµ¡¤ÇÀö¤¨¤ë
GU¤Î¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Û゚¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¿©ÎÁÉÊ¤òÆþ¤ì¤ëµ¡²ñ¤ÎÂ¿¤¤¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡Ö¹³¶ÝËÉ½µ¡Ç½¡×¤ä¡ÖËÉ¥·¥ï¡×¡¢¡Ö¥Þ¥·¡¼¥ó¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ë¡×¤Ê¤É¤Èµ¡Ç½¤¬ËþºÜ¤Ç¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¥·¥ê¡¼¥º¤Ë19Æü¤«¤é¡¢¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
É´Ì£¥Ó¡¼¥ó¥º¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥Û¥¯゙¥ï¡¼¥Ä¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤«゙Âç¹¥¤¤Ê¥Ï¥Ë¡¼¥Æ゙¥å¡¼¥¯¥¹¤Î¤ª²Û»Ò¤ä¡¢¥Û¥¯゙¥ï¡¼¥Ä¤ÎÀ¸³è¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ëÎÀ¤Î¥¨¥ó¥Õ゙¥ì¥à¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç²Ä°¦¤µ¤âËþÅÀ¡£¥Ï¥ê¥Ý¥¿¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢½Ä34¡ß²£(Äì)44cm¡¢¥Þ¥Á¤Ï15cm¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê(»ý¤Á¼ê)¤Ï16cm¡£¼ýÇ¼»þ¤ÏÌó10.5¡ß7.5cm¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤ë¤è¤¦ÂÑ²Ù½Å¤Ï17Ô¤ò¼Â¸½¡£2L¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë6ËÜ¤¬Æþ¤ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Àß·×¤Ç¡¢²ÙÊª¤ÎÂ¿¤¤Æü¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï³Æ990±ß¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤ÏGU¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤«¤é¡£